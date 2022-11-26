РУС
В Запорожской области простились с младенцем, погибшим от российской ракеты, попавшей в роддом в Вольнянске. ФОТО

В Запорожской области прощались с маленьким Сергеем, погибшим от российской ракеты, попавшей в роддом в Вольнянске.

Сергею было всего 2 дня.

