В Запорожской области простились с младенцем, погибшим от российской ракеты, попавшей в роддом в Вольнянске. ФОТО
В Запорожской области прощались с маленьким Сергеем, погибшим от российской ракеты, попавшей в роддом в Вольнянске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.
Сергею было всего 2 дня.
