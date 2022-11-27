9 часов воздушной тревоги и 5 обстрелов: российские войска всю ночь атаковали Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли две громады Днепропетровщины – Красногригорьевскую и Марганецкую.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

Почти 9 часов воздушной тревоги и 5 вражеских обстрелов.

Российские оккупационные войска снова всю ночь терроризировали Никопольщину. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией из временно оккупированного Энергодара.

Попали по двум громадам - Красногригоревской и Марганецкой. Обошлось без пострадавших.

В Красногригорьевской громаде изуродованы 6 частных домов, 6 хозяйственных сооружений, авто частного предприятия и газопровод.

В Марганецкой громаде представители ГСЧС продолжают обследовать территории. Выясняют детали атак", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в других районах ночь прошла с сиренами, но без чрезвычайных ситуаций, и в эту минуту спокойно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант застрелился в окопе. ВИДЕО беспилотника







