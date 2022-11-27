РУС
Ночью военные РФ нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья, возник пожар на агропредприятии. ФОТОрепортаж

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. Две ракеты, вероятно, С300, попали на территорию агропредприятия.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью российские изверги снова нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате взрывов двух ракет (вероятно С300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, поврежден забор и здание. Что ж, животные ударили по животным. Однако, к счастью, люди не пострадали ", – говорится в сообщении.

