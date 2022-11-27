Тела двух убитых оккупантами гражданских обнаружили на освобожденной Херсонщине. ФОТОрепортаж 18+

В освобожденном селе Львовские Отрубы Херсонской области обнаружили тела двух убитых оккупантами гражданских. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом рассказал фотокорреспондент Андрей Дубчак, передает Цензор.НЕТ.

"Два тела гражданских в яме-окопе во дворе, где жило подразделение российских оккупационных сил. 49-летнего Сергея Новосада убили выстрелом из автомата, вложив дуло ему в рот. Потом была еще очередь в тело. Любовь Новосад, 78-летнюю женщину , которая усыновила Сергея, убили одним выстрелом в голову, скорее всего уже после сына, ее тело лежало над его телом, как и две палочки старушки, без которых она не могла передвигаться, почему их привели сюда из родного дома через дорогу и расстреляли. , неизвестно", - рассказал он.

"На звонки 26-летнего сына (тоже Сергея), отец перестал отвечать 10 ноября. Сергей уехал из Киева в родное село сразу после известия об отсупе россиян. Добирался тяжело, три дня. В родном доме отца и бабушки не было. Во дворе напротив, возле русского окопа он нашел следы крови.На дне окопа на присыпанной земле был небольшой деревянный крестик. Вызвали саперов, те содрали крестик "кошкой" и все проверили на заминирование. Начали копать. Почти сразу наткнулись на тела – ноги отца, палочки старушки и ее спину.

Через день приехали следователи. Сергей сам копал. Сам помогал доставать. Сам смотрел и опознавал изуродованные мокрые тела. Он даже не плакал. Он только сжимал до побеления мышцы челюсти и щурился", - добавил Дубчак.

