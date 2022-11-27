РУС
Тела двух убитых оккупантами гражданских обнаружили на освобожденной Херсонщине. ФОТОрепортаж 18+

В освобожденном селе Львовские Отрубы Херсонской области обнаружили тела двух убитых оккупантами гражданских. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом рассказал фотокорреспондент Андрей Дубчак, передает Цензор.НЕТ.

"Два тела гражданских в яме-окопе во дворе, где жило подразделение российских оккупационных сил. 49-летнего Сергея Новосада убили выстрелом из автомата, вложив дуло ему в рот. Потом была еще очередь в тело. Любовь Новосад, 78-летнюю женщину , которая усыновила Сергея, убили одним выстрелом в голову, скорее всего уже после сына, ее тело лежало над его телом, как и две  палочки старушки, без которых она не могла передвигаться, почему их привели сюда из родного дома через дорогу и расстреляли. , неизвестно", - рассказал он.

"На звонки 26-летнего сына (тоже Сергея), отец перестал отвечать 10 ноября. Сергей уехал из Киева в родное село сразу после известия об отсупе россиян. Добирался тяжело, три дня. В родном доме отца и бабушки не было. Во дворе напротив, возле русского окопа он нашел следы крови.На дне окопа на присыпанной земле был небольшой деревянный крестик. Вызвали саперов, те содрали крестик "кошкой" и все проверили на заминирование. Начали копать. Почти сразу наткнулись на тела – ноги отца, палочки старушки и ее спину.

Через день приехали следователи. Сергей сам копал. Сам помогал доставать. Сам смотрел и опознавал изуродованные мокрые тела. Он даже не плакал. Он только сжимал до побеления мышцы челюсти и щурился", - добавил Дубчак.

Также читайте: 440 детей погибли и более 851 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

Выродки и дикари кацапские. Даже фашистами их не назовешь. Вот поетому у нас единственный шанс уничтожить их и победить чтобы они не вернулись.
27.11.2022 11:34 Ответить
Це рюзьгє мір, основою якого є рьзьге язик, прямо як в тебе.
Ти бджола, яка воює проти меду.
Всі повинні пам`ятати, що війна закнічиться, а звичка вбивати руzьгєщелепних залишиться.
27.11.2022 11:47 Ответить
Слезы и злость душат....
27.11.2022 11:49 Ответить
Тепер ртзумію чому чеченці так ненавидять русню ...Бо там творилось теж саме
27.11.2022 12:10 Ответить
Тварi кацапьскi, сволота эбана, усi мразi передохните!!!!! Вам гнiдам з вашою гнойною макшанiэю не довго вже залишилось, сволота фашистська!!!!!!!!!! Не довго вам ще гной свiй та блювотину разкидувати по моiй рiднiй УКРАIНI, усi ви кацапоiднi свинорилi рогатi iстоти, одним словом чорти эбучi, навiки згинете. ГОРIТЬ У ПЕКЛI ВIЧНО, ******!!!!!!!!!!!!!!
27.11.2022 12:24 Ответить
Царство Небесне...

кацапам горіти в пеклі!!!!!
27.11.2022 13:50 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
27.11.2022 15:04 Ответить
Все как везде где появляются кацапы.
27.11.2022 15:17 Ответить
 
 