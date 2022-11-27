Рашисты обстреляли Курахово на Донетчине: погибли 2 человека, 1 человек получил ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли Курахово на Донетчине, в результате чего погибли 2 человека, 1 человек получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

"Россияне обстреляли Курахово из артиллерии - 2 человека погибли, 1 получил ранения. Вследствие обстрела 4 дома получили повреждения".

Курахово уже далеко не впервые попадает во вражеский огонь - россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским", - говорится в сообщении.

