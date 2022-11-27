РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4407 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 354 0

Рашисты обстреляли Курахово на Донетчине: погибли 2 человека, 1 человек получил ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли Курахово на Донетчине, в результате чего погибли 2 человека, 1 человек получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

"Россияне обстреляли Курахово из артиллерии - 2 человека погибли, 1 получил ранения. Вследствие обстрела 4 дома получили повреждения".

Курахово уже далеко не впервые попадает во вражеский огонь - россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским", - говорится в сообщении.

Читайте также: За минувшие сутки военные РФ убили 5 мирных жителей Донецкой области, 4 человека получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Рашисты обстреляли Курахово на Донетчине: погибли 2 человека, 1 человек получил ранения 01

Рашисты обстреляли Курахово на Донетчине: погибли 2 человека, 1 человек получил ранения 02
Рашисты обстреляли Курахово на Донетчине: погибли 2 человека, 1 человек получил ранения 03
Рашисты обстреляли Курахово на Донетчине: погибли 2 человека, 1 человек получил ранения 04

Автор: 

обстрел (29700) Донецкая область (10848) Кириленко Павел (647)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 