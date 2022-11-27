РУС
5 280 2

Премьер-министр Бельгии Де Кроо посетил Бучу и Бородянку. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кроо в воскресенье, 27 ноября, посетил Бучу и Бородянку в Киевской области.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В частности, премьер Бельгии посетил место массового захоронения людей, убитых и замученных россиянами, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче.

Читайте также: После отказа ЕС от газа с РФ Москва не сможет финансировать войну, - премьер Бельгии де Кроо

Также он побывал в поселке Бородянка, который после российского захвата почти полностью разрушен.

"Премьер-министр Бельгии подчеркнул, что восхищается стойкостью и волей украинцев. Я благодарен стране-союзнику за поддержку и помощь нашему государству во время войны", - заявил Кулеба.

Премьер-министр Бельгии Де Кроо посетил Бучу и Бородянку 01

Премьер-министр Бельгии Де Кроо посетил Бучу и Бородянку 02
Премьер-министр Бельгии Де Кроо посетил Бучу и Бородянку 03
Премьер-министр Бельгии Де Кроо посетил Бучу и Бородянку 04

Автор: 

Бельгия (421) Буча (461) Бородянка (66) Александр Де Кроо (26)
Пора вже гайки рашці прикрутити.
27.11.2022 17:00 Ответить
А там є що показувати? Вони відновлювались після війни.

Ось якщо порівнювати із Ізюмом чи іншими містами то ефект буде зовсім іншим.
27.11.2022 17:05 Ответить
 
 