Премьер-министр Бельгии Де Кроо посетил Бучу и Бородянку. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кроо в воскресенье, 27 ноября, посетил Бучу и Бородянку в Киевской области.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В частности, премьер Бельгии посетил место массового захоронения людей, убитых и замученных россиянами, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче.

Также он побывал в поселке Бородянка, который после российского захвата почти полностью разрушен.

"Премьер-министр Бельгии подчеркнул, что восхищается стойкостью и волей украинцев. Я благодарен стране-союзнику за поддержку и помощь нашему государству во время войны", - заявил Кулеба.





