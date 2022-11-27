Премьер-министр Бельгии Де Кроо посетил Бучу и Бородянку. ФОТОрепортаж
Премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кроо в воскресенье, 27 ноября, посетил Бучу и Бородянку в Киевской области.
Об этом глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
В частности, премьер Бельгии посетил место массового захоронения людей, убитых и замученных россиянами, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче.
Также он побывал в поселке Бородянка, который после российского захвата почти полностью разрушен.
"Премьер-министр Бельгии подчеркнул, что восхищается стойкостью и волей украинцев. Я благодарен стране-союзнику за поддержку и помощь нашему государству во время войны", - заявил Кулеба.
Ось якщо порівнювати із Ізюмом чи іншими містами то ефект буде зовсім іншим.