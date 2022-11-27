РУС
Мужчина, пытавшийся растопить котел и пренебрегший правилами безопасности, погиб в Вышгороде, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Вышгороде Киевской области погиб 70-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно растопить твердотопливный котел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Взрыв и пожар в Вышгороде, погиб 70-летний мужчина.

Вечером 26 ноября местный житель пытался самостоятельно растопить твердотопливный котел, пренебрег техникой безопасности, получил многочисленные тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия.

В очередной раз призываю граждан быть крайне осторожными и соблюдать правила пользования отопительными приборами!" - отметил глава полиции Киевщины.

Мужчина, пытавшийся растопить котел и пренебрегший правилами безопасности, погиб в Вышгороде, - Нацполиция 01

Мужчина, пытавшийся растопить котел и пренебрегший правилами безопасности, погиб в Вышгороде, - Нацполиция 02
Мужчина, пытавшийся растопить котел и пренебрегший правилами безопасности, погиб в Вышгороде, - Нацполиция 03

до чогу тут це? чоловік був поважного віку, міг щось забути відкрити, кран або що... стареньким зараз тяжко...
27.11.2022 19:15 Ответить
Нема ще морозу щоб трубка замерзла.
27.11.2022 19:10 Ответить
котел чавунний, замерзла трубка до розширювального баку на горищі. Розповсюджене явище
27.11.2022 18:47 Ответить
котел чавунний, замерзла трубка до розширювального баку на горищі. Розповсюджене явище
27.11.2022 18:47 Ответить
Нема ще морозу щоб трубка замерзла.
27.11.2022 19:10 Ответить
Це дуже і дуже дивно... Можливо вентиль (якого не повинно бути) був перекритий... або ржавчиною забило хід... без прочищання.

Це хороша пересторога - попіклуйтесь про батьків: самі допоможіть чи по телефону відьміть зобов'язання що безпечно ввійдуть в опалення... як по цілісності конструкції, по повітропроводам та безпечній відстані від котла...

Розумійте що з психологічної сторони старші люди вже не цінять свою безпеку та життя як раніше...
Пояснюючі свою лінь "якось буде, раньше робило і зараз все буде добре"...
27.11.2022 20:04 Ответить
ну ты мабуть з таким й не стикався...
якщо б стикався,то знав би,що на горище виходить дві трубки. одна з'єднана з баком,друга ні.так ось друга як раз за для віходу пара,або розширеної води. я за все своє життя,жодного разу не бачив,щоб рванув котел,з повною системою води,тим більш на ростопці.
бак,до речі,завжди втеплюють.
27.11.2022 19:20 Ответить
але трубку-не завжди. "на горище виходить дві трубки. одна з'єднана з баком,друга ні.так ось друга як раз за для віходу пара,або розширеної води." Ти мариш.
27.11.2022 19:27 Ответить
ні...у мене так було покі не переробив по іньшому. бак з'єднується з обраткой напряму. вода з бака ,по мірі необхідності,додається в обратку! а з подачі,прямо над котлом,иде труба для розширення,яка віходит вище бака,и має форму гусака,щоб вода,або пар,падали в бак.
ті якщо не знаєшь,то краще мовчи!
27.11.2022 19:47 Ответить
большє вопросов не імею (с)
27.11.2022 19:53 Ответить
Великий спец у галузі котлів ? (( Ти тут такої херні із своїми баками нагородив що аж не витримав ! Запам"ятай раз і назавжди , спецура, твердопаливний котел може вибухнути лише з двох причин : 1. Його розжарили без води у системі і тоді ввімкнули подачу води , утворився пар який став причиною вибуху . 2 У топку попав вибухонебезпечний предмет або рідина , або цей котел був підключений до газу а автоматика була заблокована . ВСЕ ! БІЛЬШЕ НІЧОГО ! Твої забиті розширювальні бачки єдине до чого можуть призвести - це до тріщини у системі опалення через яку вода буде текти ! А ти і далі тринди про гусаки на трубах !
P.S. Той хто тобі порадив у системі зробити виходи на розширювач у двох місцях - одне із двох теж - 1. Придурок . 2. На тобі руки нагрів коли тобі систему переробляв . Розширювач встановлюється один , і вихід на нього один , об"єм розраховується в залежності від ємкості системи опалення , є котли у які взагалі розширювач вмонтований із заводу , тоді твої гусаки взагалі і ***** не потрібні (( .
27.11.2022 21:19 Ответить
Та ні , це ти тупенький якщо із двох ніків пишеш одночасно такі само тупі коментарі
показать весь комментарий
отвали,дефективный.
показать весь комментарий
Усохни , ідіот!
показать весь комментарий
ти навіть не уявляєш, яку уйню написав
показать весь комментарий
Як могла замерзнути трубка коли немає таких морозів? А от закритий кран на подачі чи обратці інша справа.
показать весь комментарий
28.11.2022 03:35 Ответить
27.11.2022 18:59 Ответить
до чогу тут це? чоловік був поважного віку, міг щось забути відкрити, кран або що... стареньким зараз тяжко...
27.11.2022 19:15 Ответить
в твердопаливних котлах нема чого відкривати-там все відкрито раз і назавжди.
показать весь комментарий
Я й сам такого ж поважного віку. Тільки у нас, бідних стареньких, та само, як і у молодих: у одних руки ростуть звідки треба, а у решти - з дупи.
показать весь комментарий
Перший раз в житті чую для того що б розтопити дома котел потрібен сертифікований кочегар. А просто наявність здорового глузду нє?
показать весь комментарий
сьогодні, він міг і чимось типу пороху розпалювать. мало чого зараз на розтопку можуть знайти.
показать весь комментарий
Пліснув бензо, потім сірники.
27.11.2022 19:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Hj-AJtomQ4E
27.11.2022 19:42 Ответить
Та не, ну пыхнуло бы, но что взрыв даже не представляю как это сделать можно
показать весь комментарий
та да, у меня так знакомого чуть не убило возле булерьяна.
показать весь комментарий
Dazhe trotilom mozhdno petshku ili plitu topit, jesli znajesh shtoto o krititsheskoi massy. A s balontshikami tolko dverki i letajut...
показать весь комментарий
Мог на притухшее топливо плеснуть горючее, в топке скопились пары этого горючего, приоткрыл дверку, чтобы посмотреть, что там происходит. Пары разогретые, снизу немного жара, приток воздуха и вспышка паров. А воспламеняются они почти со скоростью взрыва. Так что могло и дверку оторвать, или просто взрывом откинуть на что-то твердое, где он и получил смертельную травму.
показать весь комментарий
"Очень похоже на правду, бензин в частности АИ-95 и А-92 даже от раскалённых углей дерева не загорался ,проверено и не раз, а загорается лишь когда есть огонь " (((((

Питання еспериментаторові спалаху бензину - яка температура у розпеченого вугілля , а яка у полум"я ? Яка температура загорання бензину і де ви купляли бензин що він у вас навіть від жару не загорається ? (( Ви його ненароком з аналізами не переплутали ? ((
показать весь комментарий
