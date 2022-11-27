Мужчина, пытавшийся растопить котел и пренебрегший правилами безопасности, погиб в Вышгороде, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Вышгороде Киевской области погиб 70-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно растопить твердотопливный котел.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу полиции Киевской области Андрея Небытова.
"Взрыв и пожар в Вышгороде, погиб 70-летний мужчина.
Вечером 26 ноября местный житель пытался самостоятельно растопить твердотопливный котел, пренебрег техникой безопасности, получил многочисленные тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия.
В очередной раз призываю граждан быть крайне осторожными и соблюдать правила пользования отопительными приборами!" - отметил глава полиции Киевщины.
Топ комментарии
+5 Vik Tor #521724
показать весь комментарий27.11.2022 19:15 Ответить Ссылка
+4 Konsatntin Kotsan
показать весь комментарий27.11.2022 19:10 Ответить Ссылка
+3 Bel Amor
показать весь комментарий27.11.2022 18:47 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це хороша пересторога - попіклуйтесь про батьків: самі допоможіть чи по телефону відьміть зобов'язання що безпечно ввійдуть в опалення... як по цілісності конструкції, по повітропроводам та безпечній відстані від котла...
Розумійте що з психологічної сторони старші люди вже не цінять свою безпеку та життя як раніше...
Пояснюючі свою лінь "якось буде, раньше робило і зараз все буде добре"...
якщо б стикався,то знав би,що на горище виходить дві трубки. одна з'єднана з баком,друга ні.так ось друга як раз за для віходу пара,або розширеної води. я за все своє життя,жодного разу не бачив,щоб рванув котел,з повною системою води,тим більш на ростопці.
бак,до речі,завжди втеплюють.
ті якщо не знаєшь,то краще мовчи!
P.S. Той хто тобі порадив у системі зробити виходи на розширювач у двох місцях - одне із двох теж - 1. Придурок . 2. На тобі руки нагрів коли тобі систему переробляв . Розширювач встановлюється один , і вихід на нього один , об"єм розраховується в залежності від ємкості системи опалення , є котли у які взагалі розширювач вмонтований із заводу , тоді твої гусаки взагалі і ***** не потрібні (( .
Питання еспериментаторові спалаху бензину - яка температура у розпеченого вугілля , а яка у полум"я ? Яка температура загорання бензину і де ви купляли бензин що він у вас навіть від жару не загорається ? (( Ви його ненароком з аналізами не переплутали ? ((