Американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень и "Охматдет" в Киеве. ФОТОрепортаж

В "Охматдете" сначала Келли провели экскурсию по больнице. Представители "Охматдета" рассказали, что больница помогает детям с неврологическими заболеваниями, онкологией и сейчас реабилитацию там проходят пострадавшие от обстрелов дети. В частности, из Херсона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Также астронавт встретился с девочкой Катей, пострадавшей в Краматорске от ракетных обстрелов. Там погибла ее мама, а на днях Кате сделали еще одну операцию, доставали осколки с ноги. Девочке Скотт подарил значок "NASA", пробывший с ним в космосе круглый год.

Читайте также: NASA осудило Россию за "флаги" террористов в космосе

Состоялась встреча и с другими детьми, мечтающими стать космонавтами, чтобы подарить им радостные эмоции. Келли также побеседовал с директором больницы о нуждах врачей.

Американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень и Охмадет в Киеве 01

Американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень и Охмадет в Киеве 02

Американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень и "Охмадет" в Киеве. Скотт Келли и Катя из Краматорска, Охмадит, Киев, 27 ноября.

Американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень и Охмадет в Киеве 03
Американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень и Охмадет в Киеве 04
Американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень и Охмадет в Киеве 05

О том, что посол United24 Скотт Келли посетил Ирпень в Киевской области, сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Сегодня принимали в гостях американского астронавта Скотта Келли. Господин Келли – посол фандрейзинговой платформы United24, он сам первым внес 65 000 долларов на приобретение автомобилей скорой для ВСУ", - написал Маркушин.

Он добавил, что во время полномасштабного российского вторжения в Украину Келли собрал 500 тысяч долларов для поддержки украинцев.

Келли установил рекорд пребывания на орбите, проведя на борту 340 дней подряд. Астронавт решил увековечить этот рекорд и создать серию произведений искусства в виде NFT. Дроп назвали "Мечты из этого мира". В День космонавтики, 12 апреля, Келли выставил коллекцию на аукцион", - написал Маркушин.

Читайте также: Астронавт NASA Скотт Келли собрал 500 тысяч долларов в поддержку украинцев

Аукцион OpenSea должен был длиться три дня, но NFT-произведения распродали за несколько часов. Собранные средства передали пострадавшим от войны украинцам.

Американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень и Охмадет в Киеве 06

Американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень и Охмадет в Киеве 07
Американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень и Охмадет в Киеве 08
Американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень и Охмадет в Киеве 09
Американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень и Охмадет в Киеве 10

Как сообщалось, в конце октября американский астронавт и бывший капитан ВМС США Скотт Келли стал послом United24. Он развивает направление "Медицинская помощь".

+7
Не відповідайте - відразу у спам. Це розумово обмежене створіння вже на кількох гілках намагається лайно розкидати. Воно ще поки щасливе, що його не забанили. І не звертайтеся до його розуму- в нього теє відсутнє: там тільки гаманець, щоб "холодильник не переміг телевізор"
+7
Дякуємо, друже!!!
+6
Да не кормите Вы этого боевого русгомосека из батальона "ахмат-*****".
убогая зиганутая ********* антицвин, что такое цвин(cvin) ?
ruski , ti a chom vabshe ?
Ору с тебя,тупица фашистская Это ты дегенеративных своих соотечественников спрашиваешь,что на нашу землю полезли - "ну вот зачем вам, имбецилам, лезть в чужие дела?"Кстати,а зачем мерZость каZапская полезла в Сирию,Грузию и Украину?Только внятно а не блеяние по типу "помощь братскому славянскому народу Сирии"
Не відповідайте - відразу у спам. Це розумово обмежене створіння вже на кількох гілках намагається лайно розкидати. Воно ще поки щасливе, що його не забанили. І не звертайтеся до його розуму- в нього теє відсутнє: там тільки гаманець, щоб "холодильник не переміг телевізор"
Да не кормите Вы этого боевого русгомосека из батальона "ахмат-*****".
Дякуємо, друже!!!
На самом деле очень мало селебрити американской посещает Украину.
Велика подяка американському астронавту КЕЛЛІ !!!
https://youtube.com/shorts/AMjaiSPpGkY?feature=share ...

Путлера в окопы.. гарний відосік😆
