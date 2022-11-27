Американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень и "Охматдет" в Киеве. ФОТОрепортаж

В "Охматдете" сначала Келли провели экскурсию по больнице. Представители "Охматдета" рассказали, что больница помогает детям с неврологическими заболеваниями, онкологией и сейчас реабилитацию там проходят пострадавшие от обстрелов дети. В частности, из Херсона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Также астронавт встретился с девочкой Катей, пострадавшей в Краматорске от ракетных обстрелов. Там погибла ее мама, а на днях Кате сделали еще одну операцию, доставали осколки с ноги. Девочке Скотт подарил значок "NASA", пробывший с ним в космосе круглый год.

Состоялась встреча и с другими детьми, мечтающими стать космонавтами, чтобы подарить им радостные эмоции. Келли также побеседовал с директором больницы о нуждах врачей.

Американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень и "Охмадет" в Киеве. Скотт Келли и Катя из Краматорска, Охмадит, Киев, 27 ноября.







О том, что посол United24 Скотт Келли посетил Ирпень в Киевской области, сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Сегодня принимали в гостях американского астронавта Скотта Келли. Господин Келли – посол фандрейзинговой платформы United24, он сам первым внес 65 000 долларов на приобретение автомобилей скорой для ВСУ", - написал Маркушин.

Он добавил, что во время полномасштабного российского вторжения в Украину Келли собрал 500 тысяч долларов для поддержки украинцев.

Келли установил рекорд пребывания на орбите, проведя на борту 340 дней подряд. Астронавт решил увековечить этот рекорд и создать серию произведений искусства в виде NFT. Дроп назвали "Мечты из этого мира". В День космонавтики, 12 апреля, Келли выставил коллекцию на аукцион", - написал Маркушин.

Аукцион OpenSea должен был длиться три дня, но NFT-произведения распродали за несколько часов. Собранные средства передали пострадавшим от войны украинцам.









Как сообщалось, в конце октября американский астронавт и бывший капитан ВМС США Скотт Келли стал послом United24. Он развивает направление "Медицинская помощь".