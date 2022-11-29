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Задержан российский корректировщик, который "наводил" ракеты для повторных ударов по Запорожской инфраструктуре, - СБУ. ФОТОрепортаж

сбу,контррозвідка

Контрразведка СБУ задержала еще одного корректировщика ракет во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник корректировал прицельные ракетные удары РФ по критической инфраструктуре региона.

По данным СБУ, прежде всего, он "наводил" российское оружие на объекты энергетики и другие постройки систем жизнеобеспечения.

"Установлено, что после российских воздушных ударов он выходил на местность для фиксации последствий "прилетов" и передачи врагу соответствующих данных. "Уточненная" информация требовалась оккупантам для проведения дальнейших обстрелов города. Кроме того, он скрыто собирал информацию о местах временного базирования и перемещения украинской военной техники на территории областного центра. Собранные сведения передавал агрессору через соцсети, в том числе Телеграм-канал предателя и кремлевского пропагандиста Рогова", - говорится в сообщении.

Задержан российский корректировщик, который наводил ракеты для повторных ударов по Запорожской инфраструктуре, - СБУ 01
Задержан российский корректировщик, который наводил ракеты для повторных ударов по Запорожской инфраструктуре, - СБУ 02
Задержан российский корректировщик, который наводил ракеты для повторных ударов по Запорожской инфраструктуре, - СБУ 03
Задержан российский корректировщик, который наводил ракеты для повторных ударов по Запорожской инфраструктуре, - СБУ 04

Там он одобрительно комментировал рашистские "сообщения", призвал к поддержке страны-агрессора и излагал закрытые сведения об украинских объектах в виде "замеченных" электронных карт.

В результате следственно-оперативных действий сотрудники Службы безопасности установили местонахождение и задержали злоумышленника.

Читайте: СБУ нашла на объектах УПЦ МП на Тернопольщине и Прикарпатье пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины. ФОТОрепортаж

По данным следствия, задержан работник одного из украинских оборонных заводов. В начале полномасштабного вторжения его завербовали спецслужбы РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на юге Украины.

"В поле зрения оккупантов попал из-за своей пророссийской "активности" в соцсетях, где ему предложили конфиденциальное сотрудничество. За это "гарантировали" деньги и "должность" в случае захвата региона", - добавляют в СБУ.

Также отмечается, что во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с поличным с российским "куратором".

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушений.

Меры по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

контрразведка (496) СБУ (20134) шпионаж (1417) Запорожская область (3265)


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Топ комментарии
+26
Ну і що з такою паскудою робити під час війни ? розстріляти і другим буде наука .
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29.11.2022 09:46 Ответить
+17
Зачем эти хари мылить ? А кто то мне доказывал что они бьют по картам ссср. Инфраструктуру нужно прятать под землю где только можно, строить насыпи и стены из бетона, пока раздуплятся на Пэцриоты судя повсему пройдет немало времени.
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29.11.2022 09:46 Ответить
+14
Таких треба показово знищувати, щоб боялися
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29.11.2022 09:46 Ответить
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29.11.2022 09:42 Ответить
Ну і що з такою паскудою робити під час війни ? розстріляти і другим буде наука .
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29.11.2022 09:46 Ответить
Якби хоча б строк давали, а то вже купа випадків коли подібним та пропагандонам-коллаборантам дають лише умовні строки тим самим даючи можливість і далі працювати на рашистів проти України!!! От такі у нас судді, не кращі за відвертих прихильників "руССького миру"!!!
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29.11.2022 10:16 Ответить
Зачем эти хари мылить ? А кто то мне доказывал что они бьют по картам ссср. Инфраструктуру нужно прятать под землю где только можно, строить насыпи и стены из бетона, пока раздуплятся на Пэцриоты судя повсему пройдет немало времени.
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29.11.2022 09:46 Ответить
Попробуй спрячь под землю инфраструктуру Украины. АЭС, например. Как ты это сделаешь? Большая часть того, что есть у Украины сейчас строилось при ссср. За 30 лет Украина построила ничего и немножко больше. Вся металлургия, химия, атомная промышленность родом из ссср. И в москве есть данные о том, что строилось тогда, они же это все строили в конечном итоге, или как минимум, по согласованию с ними. По-другому быть не могло. Это не значит, что нет наводчиков. Наверняка их много, но и без них данных о том, куда бить в москве хватает.
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29.11.2022 10:13 Ответить
Не надо прятат под землю, НО надо создавать альтернативные распределительные станции, с альтернативными (резервными) линиями электропередачи, что позволит с меньшими потерями времени восстанавливать работу энергосистемы и приступать к ремонту повреждённых участков и узлов сети! Это тоже время, но это нужно делать и это даст возможность сокращать потери от провалов в обеспечении электроэнергии производств, служб, мирных граждан, что более чем важно!!!
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29.11.2022 10:20 Ответить
Погугли и ты охерееш сколько построили при Украине,а совковое гавно как союз развалился так и оно стало никому не нужно. А то что советские поезда поездатее всех поездов в мире и в области балета мы впереди планеты всей,вернись на сру.весну и рассказывай
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29.11.2022 10:33 Ответить
может быть ЗАЭС - это совковое дерьмо, но тогда зачем она Украине? И Ровенская АЭС, и Хмельницкая? Дерьмо ведь, а чем меньше дерьма, тем лучше. Или азоты разные. Тоже ведь дерьмо. Только вот почему-то без этого никуда. Что в Украине построили за 30 лет - это кончи-заспы и банки. Да и те в большинстве своем находятся в дерьмовых домах времен ссср. Да и процентов 95% населения живет в чешках, хрущевках и частных домиках времен Брежнева. Гугл мне не нужен, чтобы видеть то, что вижу.
ПЫСЫ: и поезда также не очень не из ссср. а то что не из ссср, периодически ломается и не едет, а народ кайфует в холодных вагонах в ожидании поездов, сделанных в ссср. Да и ж/д инфраструктура оттуда же.
пыпысы: я не совок, это была неудачная страна. но то, что происходило в Украине начиная с конца 80-х и по нынешнее время - это ппц.
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29.11.2022 10:44 Ответить
Москаль, канай нах звідтси із своєю клованською маячнею про "то, что не из ссср, периодически ломается и не едет", ми в курсі, що і як у нас їздить)
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29.11.2022 12:13 Ответить
Если в курсе, то почему АЭСы советско-клоунские? И дома, в которых живут те, которые « в курсе». И т.д. Ты историю не отменишь так же, как не смогли ее отменить кацапы.
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29.11.2022 12:28 Ответить
АЭС итак будут менять на американские портативные реакторы,жилой фонд в одном только Киеве с 91 вырос в два раза,ломались только корейские поезда.С закупленными французскими,немецкими и чешскими такого не было.Совок тут задержался только потому что большая половина населения и верхушка имела вату вместо мозгов.
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29.11.2022 12:33 Ответить
Таких треба показово знищувати, щоб боялися
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29.11.2022 09:46 Ответить
Упорота гнида ..Якщо він завербований в телеграм каналі то про нього куратори і не знають так що довічне за статею тероризм і в списки обміну його не вписувати ...
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29.11.2022 09:47 Ответить
Терпилы , почему не один ещё не разбил себе башку при попытке к бегству? А почему депутаты не меняют закон , чтобы ГНИД не меняли и не выпускали под залог?!Ш
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29.11.2022 10:04 Ответить
Якщо одразу є прямі докази наведення, то ліквідувати треба негайно!
Навіть світити в ЗМІ не треба, щоб не давати привід т.з. правозахисникам...
Інші колаборанти все одно про це дізнаються по своїх каналах і сидітимуть мовчки.
Це війна на виживання якщо хто не допетрив.
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29.11.2022 09:48 Ответить
Як б не хотілося їх прибити, а затримувати їх треба. А от як затримувати, це вже інше діло.
При затриманні могли в нього і рука видірватися випадково, чи обидві.
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29.11.2022 09:51 Ответить
Або голова одразу...
Спроба втечі... Чинив опір при затриманні....
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29.11.2022 09:57 Ответить
Лікуйся...
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29.11.2022 13:19 Ответить
Щоб відбити у таких п#дарів бажання наводити кацапські ракети, потрібно їх не просто ловити (або вбивати), необхідно щоб всі розуміти, що за ЦЕ будуть страчені їхні найближчі родичі та конфісковано майно.
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29.11.2022 09:51 Ответить
Прям якийсь асасін, судячи по кількості ножиків.... А так респект СБУ, такого лайна, яке треба переловити в Україні ще багато
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29.11.2022 09:55 Ответить
Такої прарасєйської мерзоти ще багато в Україні нажаль...
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29.11.2022 09:56 Ответить
Відсотків 5%-10%, не більше але це не так вже й мало.
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29.11.2022 09:59 Ответить
повісьте ту гниду
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29.11.2022 10:04 Ответить
самий гуманний суд його випусте під залог, а воно втече в рашу?
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29.11.2022 10:05 Ответить
Попався!Тепер оштрафують!
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29.11.2022 10:15 Ответить
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29.11.2022 10:23 Ответить
Судья Вовк всех отпустит... судейская мафия в Украине непобедимая...
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29.11.2022 10:28 Ответить
..і, як завжди, гуманне печерне прокацапське блдське кривосуддя нещасному "мальчіку у трусіках" забезпечили усим необхідним?:
нагодували смачним борщем "од пуза", обігріли, надали теплу постіль, телевізор, інтернет, купу книжок, журналів, щоб не сумував, тренажерний зал, басейн.... часом тьолок не забули з сауною, пдру і доступ кацапських дурналістів?
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29.11.2022 10:40 Ответить
Не понимаю таких людей. Ты всю жизнь прожил в Украине. Ты всегда мог уехать в роззсию. Значит все устраивало здесь, но не устраивало там. Тогда нафига тогда уничтожать своими руками свой дом в Украине?
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29.11.2022 10:42 Ответить
Расстрелять в подворотне!
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29.11.2022 10:47 Ответить
В тому що відсутнє належне засудження за коригування, зраду, збройний спротив зсу вина в першу чергу Верховна рада України , яка не прийняла належних законів. Такі злочини треба класифікувати як організована і свідома участь в терористичних діях з смертельними наслідками. Московія признана країною терористом, а це означає що хто працює на терориста теж терорист. Терміни мінімум довічне без права помилування. А під час війни страта. Страта і тільки так. Суддів які приймають такі м'які вироки звільняти і на передок. А краще , всіх судів вигнати, а найняти з західних країн США, Канади на років 5-10. За таку зарплату погодяться. За цей час підготувати нову генерацію яка не буде пов'язана родинними, кумівськими корумпованими зв'язками. По-іншому не можливо видалити цей чиряк з тіла України
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29.11.2022 12:06 Ответить
Пока уже пожизненное за такое давать, эти наводчики убивают людей абсолютно так же как ракеты. ракета+наводчик+запускающий+отдавший приказ это одно целое и несут равную ответственность.
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29.11.2022 12:13 Ответить
 
 