Задержан российский корректировщик, который "наводил" ракеты для повторных ударов по Запорожской инфраструктуре, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка СБУ задержала еще одного корректировщика ракет во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленник корректировал прицельные ракетные удары РФ по критической инфраструктуре региона.
По данным СБУ, прежде всего, он "наводил" российское оружие на объекты энергетики и другие постройки систем жизнеобеспечения.
"Установлено, что после российских воздушных ударов он выходил на местность для фиксации последствий "прилетов" и передачи врагу соответствующих данных. "Уточненная" информация требовалась оккупантам для проведения дальнейших обстрелов города. Кроме того, он скрыто собирал информацию о местах временного базирования и перемещения украинской военной техники на территории областного центра. Собранные сведения передавал агрессору через соцсети, в том числе Телеграм-канал предателя и кремлевского пропагандиста Рогова", - говорится в сообщении.
Там он одобрительно комментировал рашистские "сообщения", призвал к поддержке страны-агрессора и излагал закрытые сведения об украинских объектах в виде "замеченных" электронных карт.
В результате следственно-оперативных действий сотрудники Службы безопасности установили местонахождение и задержали злоумышленника.
По данным следствия, задержан работник одного из украинских оборонных заводов. В начале полномасштабного вторжения его завербовали спецслужбы РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на юге Украины.
"В поле зрения оккупантов попал из-за своей пророссийской "активности" в соцсетях, где ему предложили конфиденциальное сотрудничество. За это "гарантировали" деньги и "должность" в случае захвата региона", - добавляют в СБУ.
Также отмечается, что во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с поличным с российским "куратором".
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушений.
Меры по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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ПЫСЫ: и поезда также не очень не из ссср. а то что не из ссср, периодически ломается и не едет, а народ кайфует в холодных вагонах в ожидании поездов, сделанных в ссср. Да и ж/д инфраструктура оттуда же.
пыпысы: я не совок, это была неудачная страна. но то, что происходило в Украине начиная с конца 80-х и по нынешнее время - это ппц.
Навіть світити в ЗМІ не треба, щоб не давати привід т.з. правозахисникам...
Інші колаборанти все одно про це дізнаються по своїх каналах і сидітимуть мовчки.
Це війна на виживання якщо хто не допетрив.
При затриманні могли в нього і рука видірватися випадково, чи обидві.
Спроба втечі... Чинив опір при затриманні....
нагодували смачним борщем "од пуза", обігріли, надали теплу постіль, телевізор, інтернет, купу книжок, журналів, щоб не сумував, тренажерний зал, басейн.... часом тьолок не забули з сауною, пдру і доступ кацапських дурналістів?