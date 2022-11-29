Задержан российский корректировщик, который "наводил" ракеты для повторных ударов по Запорожской инфраструктуре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ задержала еще одного корректировщика ракет во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник корректировал прицельные ракетные удары РФ по критической инфраструктуре региона.

По данным СБУ, прежде всего, он "наводил" российское оружие на объекты энергетики и другие постройки систем жизнеобеспечения.

"Установлено, что после российских воздушных ударов он выходил на местность для фиксации последствий "прилетов" и передачи врагу соответствующих данных. "Уточненная" информация требовалась оккупантам для проведения дальнейших обстрелов города. Кроме того, он скрыто собирал информацию о местах временного базирования и перемещения украинской военной техники на территории областного центра. Собранные сведения передавал агрессору через соцсети, в том числе Телеграм-канал предателя и кремлевского пропагандиста Рогова", - говорится в сообщении.









Там он одобрительно комментировал рашистские "сообщения", призвал к поддержке страны-агрессора и излагал закрытые сведения об украинских объектах в виде "замеченных" электронных карт.

В результате следственно-оперативных действий сотрудники Службы безопасности установили местонахождение и задержали злоумышленника.

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По данным следствия, задержан работник одного из украинских оборонных заводов. В начале полномасштабного вторжения его завербовали спецслужбы РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на юге Украины.

"В поле зрения оккупантов попал из-за своей пророссийской "активности" в соцсетях, где ему предложили конфиденциальное сотрудничество. За это "гарантировали" деньги и "должность" в случае захвата региона", - добавляют в СБУ.

Также отмечается, что во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с поличным с российским "куратором".

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушений.

Меры по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.