Оккупанты вели обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ночью и утром россияне вели обстрелы по всей линии фронта Донецкой области. На Волновахском направлении продолжаются периодические артобстрелы Угледара и окраин – без жертв.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении под обстрелы попали Марьинка, Красногоровка и Константиновка в Марьинской громаде, а также Курахово. Информация о пострадавших не поступала.

"На Горловском направлении повреждены 2 дома: в Северном Торецком и Николаевке Константиновской громады. Также под обстрелами - окраины Часова Яра, Парасковеевка, Яковлевка и Бахмутское Соледарской громады и станция Майорск Светлодарской громады. На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Северской громаде. Все российские преступления тщательно документируем!", – добавляет Кириленко.

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