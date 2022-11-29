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Новости Фото Война
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За жестокое обращение с гражданскими приговорен к 11 годам лишения свободы военный РФ, - Офис генпрокурора. ФОТО

При публичном обвинении ювенальных прокуроров Черниговской областной прокуратуры к 11 годам лишения свободы приговорен военнослужащий РФ, который в марте 2022 года во время оккупации одного из сел Нежинского района совершал физическое и психологическое насилие в отношении семьи с 4 несовершеннолетними детьми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Доказано, что, зайдя в дом пострадавших, военнослужащий страны-агрессора угрожал убить мужчину и его малолетнего сына, держа их на прицеле автомата. Также он пытался предупредить их возможное сопротивление в то время, как другой, пока еще не установленный военный РФ, пытался совершить сексуальное насилие над 16-летней падчерицей хозяина дома. Его преступные действия удалось пресечь матери девушки.

Военная армия РФ в порядке специального судебного разбирательства признана виновной в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

За жестокое обращение с гражданскими приговорен к 11 годам лишения свободы военный РФ, - Офис генпрокурора 01

армия РФ (19917) военные преступления (1470) Офис Генпрокурора (2520)


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Чого морду ховаєте цього чмиря а фото пацана який злочин не вчиняв бо спав в ліжку з попом на весь світ опрлюднили хоча хто з ким спить мені пофіг.
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29.11.2022 12:11 Ответить
С таким же успехом можно осудить и ***** и ублюдка шойгу? И какой толк от этой имитации бурной деятельности ?
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29.11.2022 12:13 Ответить
.

що за херню ти пишеш?

вважаєш, що не потрiбно вести облiк всiх злочинiв рашистiв. засуджувати та оголошувати рашистську сволоту в мiжнародний розшук?
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29.11.2022 12:18 Ответить
Вирок винесено, попажіть харю, може хтось випадково на темній вулиці зустріне.
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29.11.2022 13:18 Ответить
 
 