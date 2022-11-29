За жестокое обращение с гражданскими приговорен к 11 годам лишения свободы военный РФ, - Офис генпрокурора. ФОТО
При публичном обвинении ювенальных прокуроров Черниговской областной прокуратуры к 11 годам лишения свободы приговорен военнослужащий РФ, который в марте 2022 года во время оккупации одного из сел Нежинского района совершал физическое и психологическое насилие в отношении семьи с 4 несовершеннолетними детьми.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Доказано, что, зайдя в дом пострадавших, военнослужащий страны-агрессора угрожал убить мужчину и его малолетнего сына, держа их на прицеле автомата. Также он пытался предупредить их возможное сопротивление в то время, как другой, пока еще не установленный военный РФ, пытался совершить сексуальное насилие над 16-летней падчерицей хозяина дома. Его преступные действия удалось пресечь матери девушки.
Военная армия РФ в порядке специального судебного разбирательства признана виновной в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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