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Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Хозяйственным судом Киева состоялась акция перед заседанием по иску Национального центра Александра Довженко к Государственному агентству Украины по кино с требованием признать незаконным и отменить приказ 100 о реорганизации Центра.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заседание было перенесено на 20 декабря.

Напомним, 2 ноября Государственное агентство Украины по вопросам кино по результатам аудита отстранило от должности главу Довженко-Центра Елену Гончарук. Она публично выступала против решения Госкино реорганизовать структуру, что могло привести к уничтожению Центра, в котором хранится архив украинского кино. А за несколько дней до отстранения Гончарук Довженко-Центр подал иск против Госкино.

Государственное агентство Украины по кино опубликовало приказ, что временно обязанности руководителя Довженко-Центра будет выполнять Каждан Юлия Романовна, которую на сайте учреждения называют профессиональным кризисным менеджером. В СМИ появилась информация, что Юлия Каждан руководит кинологическим центром и не имеет опыта работы в сфере кино.

Читайте: Коллектив Довженко Центра не допустил к исполнению обязанностей нового главу, - Госкино

Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 01
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 02
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 03
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 04
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 05
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 06
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 07
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 08
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 09
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 10
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 11
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 12
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 13
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 14
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 15
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 16
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 17
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 18
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 19
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 20
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 21
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 22
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 23
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 24
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 25
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 26
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 27
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 28
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 29
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 30
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 31
Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра 32
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

суд (25157) Госкино (189) Богачук Олег (1462) Довженко Центр (19)


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Киностудию Александра Довженко надо отдать актерам режиссёрам и прочим создателям созидателям театрального искусства...,а главой назначить Аду Николаевну Роговцеву...она найдет выход из тупика..а Ткаченко тупой министр..журнашлюха...короче..
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29.11.2022 12:27 Ответить
виродок ткаченко ніхєра не зробив аби організувати вивезення культурних і історичних цінностей з музеїв Півдня і Сходу напередодні вторгнення. Директорка Херсонського музею дзвонила до нього сто раз, а той тупо відморожувався. Тому ця тварюка ткаченко має сконати на нарах, як і вся Zeкоманда за злочинну халатність!
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29.11.2022 13:52 Ответить
Та да, Скіфське золото кондом Ткаченко рахуй віддав кацапам.
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29.11.2022 14:44 Ответить
>>У ЗМІ зʼявилася інформація, що Юлія Каждан керує кінологічним центром та не має досвіду роботи у сфері кіно.
отож дебіли, усе їм однакове кіно
зараз скажуть : як не має досвіду, КІНОлогічним центром же керує
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29.11.2022 12:49 Ответить
Бідний Олександр Петрович!
Нащо ті машкари? Чи я застарий для таких вибриків?
"Через несколько минут вас посетит Фантомас Довженко".
Огоссди...
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29.11.2022 13:01 Ответить
За 3.5 років свого бездарного правління, клоунський виродок, як і його коМанда мародерів довели неодноразово, що їм ніяка самобутня Україна непотрібна. Їм потрібен ******* авторитарний совок типу лукашенківського, де є всєм панатний язик і така сама совкова культура "аднаго народа". І чим тупішим буде насєлєніє, тим краще для них.
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29.11.2022 14:00 Ответить
любителя руzzкого мира и разворовывателя музеев Украины Ткаченко в тюрьму ‼️‼️‼️
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29.11.2022 14:34 Ответить
Нафіга Зе клоунам знімати нормальне Українське Кіно як що є відосікі вови квартального.
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29.11.2022 14:42 Ответить
 
 