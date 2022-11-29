Возле Хозяйственного суда Киева прошла акция в поддержку Довженко центра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Хозяйственным судом Киева состоялась акция перед заседанием по иску Национального центра Александра Довженко к Государственному агентству Украины по кино с требованием признать незаконным и отменить приказ 100 о реорганизации Центра.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заседание было перенесено на 20 декабря.

Напомним, 2 ноября Государственное агентство Украины по вопросам кино по результатам аудита отстранило от должности главу Довженко-Центра Елену Гончарук. Она публично выступала против решения Госкино реорганизовать структуру, что могло привести к уничтожению Центра, в котором хранится архив украинского кино. А за несколько дней до отстранения Гончарук Довженко-Центр подал иск против Госкино.

Государственное агентство Украины по кино опубликовало приказ, что временно обязанности руководителя Довженко-Центра будет выполнять Каждан Юлия Романовна, которую на сайте учреждения называют профессиональным кризисным менеджером. В СМИ появилась информация, что Юлия Каждан руководит кинологическим центром и не имеет опыта работы в сфере кино.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.