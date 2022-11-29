Агент ФСБ, вывесивший в Одессе российский флаг, проведет за решеткой 15 лет. ФОТОрепортаж
Агент ФСБ РФ, помогавший стране-агрессору в проведении подрывной деятельности в Одессе, приговорен к 15 годам лишения свободы.
Об этом сообщили Киевская городская прокуратура и ГБР, передает Цензор.НЕТ.
В прокуратуре рассказали, что одессит с 2014 занимал пророссийскую позицию и участвовал в пророссийских политических мероприятиях. С началом полномасштабного вторжения он создал преступную группировку и вступил в сговор с кураторами из ФСБ.
Мужчина и его приспешники собирали и передавали россиянам информацию о местах дислокации военных объектов и украинских активистов в Одессе.
"Кроме этого, 22 августа 2022 года по поручению кураторов указанные лица разместили на жилом доме в городе Одесса флаг Российской Федерации с подписью: "Одесса – русский город". Фото этого флага в дальнейшем были использованы российскими пропагандистскими СМИ", – говорится в сообщении.
Также они собирались похитить патриотически настроенного предпринимателя, обколоть его наркотиками и заставить переоформить недвижимость и отдать имущество.
Правоохранители имитировали похищение и задержали троих членов преступной группы "на горячем".
Суд отправил организатора группы за решетку на 15 лет с конфискацией имущества.
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