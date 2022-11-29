РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11043 посетителя онлайн
Новости Фото
11 574 32

Агент ФСБ, вывесивший в Одессе российский флаг, проведет за решеткой 15 лет. ФОТОрепортаж

Агент ФСБ РФ, помогавший стране-агрессору в проведении подрывной деятельности в Одессе, приговорен к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщили Киевская городская прокуратура и ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В прокуратуре рассказали, что одессит с 2014 занимал пророссийскую позицию и участвовал в пророссийских политических мероприятиях. С началом полномасштабного вторжения он создал преступную группировку и вступил в сговор с кураторами из ФСБ.

Мужчина и его приспешники собирали и передавали россиянам информацию о местах дислокации военных объектов и украинских активистов в Одессе.

Смотрите: Задержан житель Славянска, который "сливал" данные о расположении украинских защитников, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Агент ФСБ, вывесивший в Одессе российский флаг, проведет за решеткой 15 лет 01

"Кроме этого, 22 августа 2022 года по поручению кураторов указанные лица разместили на жилом доме в городе Одесса флаг Российской Федерации с подписью: "Одесса – русский город". Фото этого флага в дальнейшем были использованы российскими пропагандистскими СМИ", – говорится в сообщении.

Агент ФСБ, вывесивший в Одессе российский флаг, проведет за решеткой 15 лет 02

Также они собирались похитить патриотически настроенного предпринимателя, обколоть его наркотиками и заставить переоформить недвижимость и отдать имущество.

Правоохранители имитировали похищение и задержали троих членов преступной группы "на горячем".

Также читайте: ГБР передало ВСУ почти 140 000 патронов, изъятых во время обысков в военном магазине в Киеве

Суд отправил организатора группы за решетку на 15 лет с конфискацией имущества.

Агент ФСБ, вывесивший в Одессе российский флаг, проведет за решеткой 15 лет 03Агент ФСБ, вывесивший в Одессе российский флаг, проведет за решеткой 15 лет 04
Агент ФСБ, вывесивший в Одессе российский флаг, проведет за решеткой 15 лет 05

Агент ФСБ, вывесивший в Одессе российский флаг, проведет за решеткой 15 лет 06
Агент ФСБ, вывесивший в Одессе российский флаг, проведет за решеткой 15 лет 07
Агент ФСБ, вывесивший в Одессе российский флаг, проведет за решеткой 15 лет 08

Агент ФСБ, вывесивший в Одессе российский флаг, проведет за решеткой 15 лет 09

Одесса (7963) прокуратура (5041) государственная измена (1582) коллаборационизм (892) ГБР (3081)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
чому так мало ??? на гіляку, привелюдно, запроданця !!!
показать весь комментарий
29.11.2022 13:04 Ответить
+14
Судя по фото, он был еще и агентом КГБ.
показать весь комментарий
29.11.2022 13:06 Ответить
+13
другого травня не згорів.., то тепер згниє в тюрьмі..
показать весь комментарий
29.11.2022 13:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А он умён
показать весь комментарий
29.11.2022 13:04 Ответить
Судя по фото, он был еще и агентом КГБ.
показать весь комментарий
29.11.2022 13:06 Ответить
Цап, ты бояры обпился с утра?)) Вроде всех борзых могилизировали уже
показать весь комментарий
29.11.2022 13:24 Ответить
Будет он теперь без яиц...
показать весь комментарий
29.11.2022 13:24 Ответить
Нахер иди вместе с "дядькой", черт немытый.
показать весь комментарий
29.11.2022 13:25 Ответить
И еще где-то сторожем на складе булочек с повидлом подрабатывал
показать весь комментарий
29.11.2022 13:27 Ответить
Цей "вумний" штірліц з обценьками часом не ходив по Одесі з парашутом позаду?! 😂
показать весь комментарий
29.11.2022 14:39 Ответить
чому так мало ??? на гіляку, привелюдно, запроданця !!!
показать весь комментарий
29.11.2022 13:04 Ответить
Под шконку черта тостопузого.
показать весь комментарий
29.11.2022 13:07 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2022 13:08 Ответить
А молодняку почки отбить , ну или голову.
показать весь комментарий
29.11.2022 13:09 Ответить
другого травня не згорів.., то тепер згниє в тюрьмі..
показать весь комментарий
29.11.2022 13:09 Ответить
А дєрьмак, татаров, баканов, дємченко? Чому до них не іде СБУ?! Невже вони якісь особливі агенти москви? Чи Zeкоманда своїх не чіпає?
показать весь комментарий
29.11.2022 13:13 Ответить
тому що дєрьмак, татаров, баканов, дємченко можуть розповісти багато цікавого про найвеличнішого лідера **********
показать весь комментарий
29.11.2022 13:35 Ответить
******* тупорылая, твоя небензя на серьёзных щах в ООН про боевых комаров во всю вещало! Так чему тут удивляться?
показать весь комментарий
29.11.2022 13:26 Ответить
Штирлиц не понимал, почему на него все оглядывются. Его выдавал то ли взгляд, то ли походка, то ли буденовка, то ли парашют за спиной.
показать весь комментарий
29.11.2022 13:26 Ответить
Недооцінювати ворога означає грати на нього.Ну до чиїх тупих голів має дійти що агенти ФСБ скоріше вивісять український прапор?..
показать весь комментарий
29.11.2022 13:18 Ответить
Таки да. Це якби Штірліц прийшов до Мюллера у формі полковника червоної армії.
показать весь комментарий
29.11.2022 13:24 Ответить
Все правильно.
показать весь комментарий
29.11.2022 13:20 Ответить
нормально..., якщо б була така справедливість завжди й штепі ще сидіти та сидіти...
показать весь комментарий
29.11.2022 13:28 Ответить
Не лише штепі. Багато ригоаналів, які запрошували агресора, повиходили на волю
показать весь комментарий
29.11.2022 14:02 Ответить
Чистим-чистим,а дерьмо лізе зі шпарин...
показать весь комментарий
29.11.2022 13:31 Ответить
таке пузо в раша-фашиста... й довєсок до нього в 15 років... напевне це довічне.
показать весь комментарий
29.11.2022 13:32 Ответить
шо за наркотик такой, обкололи и переписал, какой-то нотариальный)))
показать весь комментарий
29.11.2022 13:38 Ответить
у зеків цей кацап буде Машкой чи Наташкой.
показать весь комментарий
29.11.2022 13:54 Ответить
...щось не видно поряд з виродком з Одещщини дермака та арахніди.. чим ці продажні засланці кращі?.. чи зеля Найвеличнівшива досі ******** ПРасів? чи досі не вкурсах, що її імєют, як свій бренд zупермєна, будь-хто з бажаючих, аби тільки спонсорували та вихваляли!?
показать весь комментарий
29.11.2022 13:59 Ответить
Они головорезы фашисты. И всего лишь на 15 лет заключения. Суды в Украине не работают. Точно..
показать весь комментарий
29.11.2022 14:06 Ответить
ото цепочку приміряють як повісити? а обценьки і молоток теж по ділу?
показать весь комментарий
29.11.2022 14:42 Ответить
Агенты КГБ сидят в ОП.А этот идиот-очередной любитель"русского мира",если бы он был агентом,то не светится бы так тупо
показать весь комментарий
29.11.2022 15:40 Ответить
зеки им уж попользуются от души!
показать весь комментарий
29.11.2022 21:42 Ответить
 
 