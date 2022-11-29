Представители FIFA отобрали флаг полка "Азов" у испанских фанатов во время матча ЧМ-2022. ФОТО
Представители FIFA отобрали у болельщиков флаг полка "Азов" из-за якобы "нарушения стандартов" и "запрета".
Об этом в Facebook сообщил бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля, передает Цензор.НЕТ.
Вчера во время матча Германия – Испания испанские болельщики развернули большой флаг Украины с символикой нашего героического полка А30В. Через несколько минут появились представители FIFA и изъяли флаг, за то, что он нарушает какие-то там стандарты в их головах и якобы запрещен.
Весь мир восторженно наблюдал за титаническим противостоянием наших защитников Мариуполя. Весь мир видит, кто является страной-террористом и чьи военные – это оккупанты, преступники, террористы, садисты и зеки. Но в зомбированном FIFA ничего не видят и не слышат", - говорится в сообщении.
Зозуля надеется, что УАФ и Минмолодежи и спорта отреагируют на "такое позорное поведение представителей FIFA".
"А те одноклеточные организмы, которые запретили поднимать наше знамя на трибунах - извинятся и в конце концов изучат историю вопроса не по кремлевским темникам", - подытожил он.
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"лет ми спик фром май харт" еще не забыли.
За таке з кремля можуть притримати місячну пайку для керівництва FIFA.
Желаю их команде успешного выступления.
Впереди нефть газ наркотики и уголь ...правда Криштиану Роналду уже не стоит 200 мильонов доляров.. чувак постарел...нужна свежая кровь...для шоу Хлеба и Зрелищ...
А Зеленскому надо выступить на чемпионате мира и рассказать всем про пророссийское ФИФА - любителей хутина .
В ПРОШЛОМ ГОДУ ОНИ ИЗ-ЗА ЛОЗУНГА «СЛАВА УКРАИНЕ» ,по науськиванию хутина , требовали поменять украинским футболистам форму ‼️‼️‼️
никто не забыл? Сегодня ФИФА нужно хорошо мордой ткнуть , рассказав миру про подвиг Азова
Пособник росії фіфа (який повинен бути страчений) в своєму репертуарі. Хто заплатить той і танцює їх.