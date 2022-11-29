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Представители FIFA отобрали флаг полка "Азов" у испанских фанатов во время матча ЧМ-2022. ФОТО

Представители FIFA отобрали у болельщиков флаг полка "Азов" из-за якобы "нарушения стандартов" и "запрета".

Об этом в Facebook сообщил бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля, передает Цензор.НЕТ.

Вчера во время матча Германия – Испания испанские болельщики развернули большой флаг Украины с символикой нашего героического полка А30В. Через несколько минут появились представители FIFA и изъяли флаг, за то, что он нарушает какие-то там стандарты в их головах и якобы запрещен.

Весь мир восторженно наблюдал за титаническим противостоянием наших защитников Мариуполя. Весь мир видит, кто является страной-террористом и чьи военные – это оккупанты, преступники, террористы, садисты и зеки. Но в зомбированном FIFA ничего не видят и не слышат", - говорится в сообщении.

Зозуля надеется, что УАФ и Минмолодежи и спорта отреагируют на "такое позорное поведение представителей FIFA".

"А те одноклеточные организмы, которые запретили поднимать наше знамя на трибунах - извинятся и в конце концов изучат историю вопроса не по кремлевским темникам", - подытожил он.

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Представители FIFA отобрали флаг полка Азов у испанских фанатов во время матча ЧМ-2022 01
Представители FIFA отобрали флаг полка Азов у испанских фанатов во время матча ЧМ-2022 02

Испания (883) ФИФА (237) футбол (3589) ЧМ (67) Зозуля Роман (54) Азов (810)


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Топ комментарии
+37
FIFA -це корумпований гадюшник. Не дивлюсь цей чемпіонат.
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29.11.2022 13:40 Ответить
+31
Азов це приклад боротьби!
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29.11.2022 13:38 Ответить
+25
Бо на прапорі літера "Z" перекреслена.
За таке з кремля можуть притримати місячну пайку для керівництва FIFA.
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29.11.2022 13:41 Ответить
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Азов це приклад боротьби!
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29.11.2022 13:38 Ответить
То зляку,відібрали
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29.11.2022 13:40 Ответить
FIFA -це корумпований гадюшник. Не дивлюсь цей чемпіонат.
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29.11.2022 13:40 Ответить
А чего еще ждать коррумпированных чертей, жрущих из кацапской руки?
"лет ми спик фром май харт" еще не забыли.
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29.11.2022 13:41 Ответить
Бо на прапорі літера "Z" перекреслена.
За таке з кремля можуть притримати місячну пайку для керівництва FIFA.
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29.11.2022 13:41 Ответить
Фіфа як і ООН як і ОБСЄ і купу інших організацій корумповані та куплені авторитарними правліннями. Немає в світі зараз дійсно незалежної організації
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29.11.2022 13:41 Ответить
НЕ БУДУ СМОТРЕТЬ FIFA !!!
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29.11.2022 13:42 Ответить
Бо FIFA це такі ж самі корумповані виродки, як і ООН, ОБСЄ, Червоний хрест...
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29.11.2022 13:42 Ответить
Амнесті інтернешінал… це все корумповані лівацькі організації для відмивання корпораційного бабла.
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29.11.2022 13:44 Ответить
А некорумповані взагалі існують?
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29.11.2022 18:27 Ответить
представники FIFA готова бездумно смоктати кацапську пісю до кінця
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29.11.2022 13:43 Ответить
Благодарность испанцам за здравый смысл, поддержу Украины и героического полка "Азов".
Желаю их команде успешного выступления.
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29.11.2022 13:44 Ответить
Фифа жрет с рук путлера.
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29.11.2022 13:45 Ответить
і нє тока-єщьо і рєгулярна орально удовлєтворяєт...
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29.11.2022 13:55 Ответить
Футбольная Мафия в Мире занимает 5 Место по американским долларам..
Впереди нефть газ наркотики и уголь ...правда Криштиану Роналду уже не стоит 200 мильонов доляров.. чувак постарел...нужна свежая кровь...для шоу Хлеба и Зрелищ...
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29.11.2022 13:48 Ответить
Вболівальникам футболу збірної Іспанії респект, хоча вболівав за німців. фіфа йди за російським коритом мацква. Збірній Іспанії бажаю перемоги.
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29.11.2022 13:49 Ответить
Але прапори ДиНиРи на подібних масових заходах ніколи ніхто не відбирає.
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29.11.2022 13:53 Ответить
Последний раз смотрел футбик когда Шева закатил Барселоне кажись три гола...в лиге чемпионов... туфта это все.. бабло не победит Зло..бизнес..ничего личного...
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29.11.2022 13:54 Ответить
Намагаюсь зрозуміти для чого іспанцям в протистоянні з німцями розгортати українську бойову символіку?І німці,і іспанці нам допомогають,лишень в тому різниця що потенціал і відповідно допомога німців може бути на порядок більшою...І не забуваймо,що значна кількість "азовців" до цього часу знаходиться в руському полоні,і для них аж ніяк не потрібна отака от реклама.Тут явно смердить "рукою кремля",діі ФІФА абсолютно при цьому передбачувані,дії Німеччини теж,і я ще раз запитую - кому це вигідно?..
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29.11.2022 13:59 Ответить
Визитку Яроша надо доставить в Катар...🤣для хохмы..кстати в Катаре рюZкие нацисты убили Зелимхана Яндарбиева.. но Мавзолейные карлики Плешивого педофила не полк Азов....они просто убийцы и каратели типа террористы...
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29.11.2022 14:05 Ответить
А де зараз Ярош?
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29.11.2022 18:28 Ответить
ФІФА сидит на фінансовій голці кремля скоріш за все і завербованих кдб/фсб в ЄС спортфункціонерів вистачає, хто є їм ще дєвочєк підгоняє і наркоту окрім кацапів.
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29.11.2022 14:26 Ответить
МЗС - вызвать посла Испании ( местную власть)
А Зеленскому надо выступить на чемпионате мира и рассказать всем про пророссийское ФИФА - любителей хутина .

В ПРОШЛОМ ГОДУ ОНИ ИЗ-ЗА ЛОЗУНГА «СЛАВА УКРАИНЕ» ,по науськиванию хутина , требовали поменять украинским футболистам форму ‼️‼️‼️

никто не забыл? Сегодня ФИФА нужно хорошо мордой ткнуть , рассказав миру про подвиг Азова
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29.11.2022 14:30 Ответить
******...
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29.11.2022 14:40 Ответить
Зате прапор рф проросійським футболістам на взутті він дозволив...

Пособник росії фіфа (який повинен бути страчений) в своєму репертуарі. Хто заплатить той і танцює їх.
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29.11.2022 15:05 Ответить
Спасибо испанцам за поддержку Украины, такое тяжёлое для Украины время
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29.11.2022 15:55 Ответить
Fifa- ще одна смердюча, безхребетна помойка!!!! Ганьба!!!
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29.11.2022 16:33 Ответить
Фіфа- повія!!А Азову -слава навіки!!!
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29.11.2022 18:01 Ответить
 
 