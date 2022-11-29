Задержан заместитель городского головы Херсона из команды предателя Сальдо, работавшего на врага, - ГБР. ФОТО
В Херсоне работники ГБР разоблачают и задерживают предателей из числа чиновников, которые перешли на сторону врага и способствовали агрессии против Украины. Каждый из них не уйдет от ответственности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, работники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона, во время временной оккупации города работавшего на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме.
"До российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета. После захвата Херсона он начал работать на захватчиков и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства. Предатель участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ", - говорится в сообщении.
Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума по статусу захваченных россиянами территорий.
Сотрудники ДБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).
Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет.
"При задержании у мужчины обнаружена конституция РФ и другие пропагандистские материалы. Также фигурант проверяется на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ. Сегодня, 29 ноября, суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Херсонская областная прокуратура", – добавляют в ГБР.
В сообщении не называется имя задержанного, как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, говорится о Владимире Пепеле.
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Куди подівся , жлоб Сальдо ?
Невже втік до Криму , падлюка ?😡
Адже влади, яка складалась із прибічників зелені, на Херсонщині немає з перших днів вторгнення. Хтось втік за кордон, хтось в Одесу, хтось до кацапів.
Зелені зараз посилено роблять вигляд, що до цього не причетні!
Впевнений, те ж саме на Запоріжжі та Миколаївщині
Гордитесь дальше, идиоты, и сидите без света и воды, прячась от кацапских ракет. Что вам остается, воевать же не пошли.
А ведь этого бы не было, если бы не ваша «гордость»…
Ти хохол, для якого немає ні честі, ні Батьківщини, ні Бога в серці!
Тільки хохол міг обрати собі ватажком іудея і пишатись тим, що цей недоумок робить з країною.
Плюнув би тобі в пику, не сумнівайся.
Ще питання є?
Слушай сюда кацапик. Мы тут можем сраться друг с другом годами, кто порохобот, кто зелень и т.д. Цель одна - сделать нашу Украину лучше. Но когда на горизонте возникает враг - кацапское п"дло, то мы беремся за руки и забываем про все разногласия. Ты еще не понял, в какой маргарин вы тут встряли и с кем связались? Спроси у своих чмобилизированных дружков. Если сможешь найти их головы по посадкам.
Із-за таких, як ти, 20% території України зайнято та зруйновано кацапами, десятки тисяч наших громадян загинуло, мільйони виїхали з країни.
Із-за таких, як ти, керівні органи країни заполонили ворожі агенти, армію зменшено та роззброєно перед самим вторгненням.
А ти і тобі подібні, бл@дь, пишаються людиною, що все це зробила можливим!
Ще раз перечитай перший рядок і завали пельку. Знаю, тебе це не змінить.
Нажаль, "сдєлать Україну лучшє" ми не зможемо, поки такі, як ти, не виздихають.
Якщо ти ще не читав, то прочитай, "гордість" твоя, мабуть, виросте.
благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро -
це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти -
це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно -
за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"
Трава зелена, небо ясно-сине, -
Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!
А хмари, вітер, дощ, гроза, болото -
це Порошенко і порохоботи!