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Задержан заместитель городского головы Херсона из команды предателя Сальдо, работавшего на врага, - ГБР. ФОТО

В Херсоне работники ГБР разоблачают и задерживают предателей из числа чиновников, которые перешли на сторону врага и способствовали агрессии против Украины. Каждый из них не уйдет от ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, работники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона, во время временной оккупации города работавшего на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме.

"До российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета. После захвата Херсона он начал работать на захватчиков и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства. Предатель участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ", - говорится в сообщении.

Задержан заместитель городского головы Херсона из команды предателя Сальдо, работавшего на врага, - ГБР 01
Задержан заместитель городского головы Херсона из команды предателя Сальдо, работавшего на врага, - ГБР 02
Задержан заместитель городского головы Херсона из команды предателя Сальдо, работавшего на врага, - ГБР 03

Смотрите: Агент ФСБ, вывесивший в Одессе российский флаг, проведет за решеткой 15 лет. ФОТОрепортаж

Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума по статусу захваченных россиянами территорий.

Сотрудники ДБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет.

"При задержании у мужчины обнаружена конституция РФ и другие пропагандистские материалы. Также фигурант проверяется на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ. Сегодня, 29 ноября, суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Херсонская областная прокуратура", – добавляют в ГБР.

В сообщении не называется имя задержанного, как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, говорится о Владимире Пепеле.

Сальдо Владимир (69) Херсон (2817) коллаборационизм (870) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+21
сальдо отрицательное
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29.11.2022 14:16
+21
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29.11.2022 14:35
+14
Через недільку-другу наш "самый гуманный суд в мире",відпустить його під заставу,а ще через недільку він чмурне з України,в Крим ,або далі...
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29.11.2022 14:47
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сальдо отрицательное
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29.11.2022 14:16 Ответить
сосальдо
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29.11.2022 14:24 Ответить
Кредитове
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29.11.2022 15:56 Ответить


Куди подівся , жлоб Сальдо ?

Невже втік до Криму , падлюка ?😡
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29.11.2022 14:18 Ответить
Ви його бачили? Не жилець.
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29.11.2022 14:21 Ответить
Цензор, або не блюр морди покидьків, або не публікуй такі новини. Точно відпишуся від такого сайту.
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29.11.2022 14:27 Ответить
https://vgoru.org/post/sud-zaareshtuvav-zastupnika-miskogo-golovi-hersona-z-komandi-zradnika-saldo https://vgoru.org/post/sud-zaareshtuvav-zastupnika-miskogo-golovi-hersona-z-komandi-zradnika-saldo

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29.11.2022 15:25 Ответить
І ми це падло маємо 12 років годувати і одягати. А на палю його
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29.11.2022 14:30 Ответить
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29.11.2022 14:35 Ответить
А чого мурло затуманили, ніби це невинна жертва бандерівського режиму?
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29.11.2022 14:45 Ответить
Через недільку-другу наш "самый гуманный суд в мире",відпустить його під заставу,а ще через недільку він чмурне з України,в Крим ,або далі...
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29.11.2022 14:47 Ответить
Забудут паспорта изъять и браслета " не хватит", как часто бывает
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29.11.2022 15:15 Ответить
Відпустять і ще зарплату заплатять за всі місяці.
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29.11.2022 15:49 Ответить
Чого чкурне. Через суд поновиться на роботі, ще й зарплатню за час окупації отримає.
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29.11.2022 17:12 Ответить
Цікаво, чи понесе відповідальність той, хто цих ушльопків підбирав та затверджував?
Адже влади, яка складалась із прибічників зелені, на Херсонщині немає з перших днів вторгнення. Хтось втік за кордон, хтось в Одесу, хтось до кацапів.
Зелені зараз посилено роблять вигляд, що до цього не причетні!
Впевнений, те ж саме на Запоріжжі та Миколаївщині
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29.11.2022 15:53 Ответить
Не стоит говорить про Запорожье, если не являетесь его жителем. Да, голосовали за зелю и в данный момент продолжаем гордиться своим президентом. "Не стрелять" и водить писюном по губам кацапам уже 9 месяцев, согласитесь немного разный уровень.
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29.11.2022 16:29 Ответить
За всп Запорожье тоже не стоит говорить. Военкоматовские по всему городу- это от большой любви к презу ?
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29.11.2022 17:15 Ответить
В огороде бузина, а в Киеве дядько
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29.11.2022 17:35 Ответить
Вы гордитесь ТРЕХСТАМИ сворованными вагонами гуманитарки в Запорожье?
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29.11.2022 17:16 Ответить
Понятно... Царь хороший, бояре плохие... Ну и как? Сильно мосты спасают от прилетов?
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29.11.2022 18:20 Ответить
правді в глаза? будь ласка: всі види української зброї, що розроблялась і впроваджувалась з 2014 року - є високоточною зброєю. І досить далекобійною. Про це писали не раз і в матеріалах цензора і в коментарях. Було б продовжено фінансування тієї зброї - кацапи б просто побоялися б лізти. Але замість фінансування обороноздатності "сдєлавші всіх лохів" людці, що дорвалися до влади в монобільшості, дерибанили бюджет аж гай шумів.
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29.11.2022 19:32 Ответить
от ти ніби руськоязичний, а що означає " без царя в голові" не знаєш. про що з тобою можна балакати? Йди в школу вчитись.
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30.11.2022 18:18 Ответить
Он явно водит и вам по губам.
Гордитесь дальше, идиоты, и сидите без света и воды, прячась от кацапских ракет. Что вам остается, воевать же не пошли.
А ведь этого бы не было, если бы не ваша «гордость»…
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29.11.2022 19:11 Ответить
Який ти, нахрен, українець?!
Ти хохол, для якого немає ні честі, ні Батьківщини, ні Бога в серці!
Тільки хохол міг обрати собі ватажком іудея і пишатись тим, що цей недоумок робить з країною.
Плюнув би тобі в пику, не сумнівайся.
Ще питання є?
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29.11.2022 19:42 Ответить
Хохол - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC етнофолізм , зневажлива https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2 назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB#cite_note-1 [1] , вживана на побутовому рівні серед https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіян .
Слушай сюда кацапик. Мы тут можем сраться друг с другом годами, кто порохобот, кто зелень и т.д. Цель одна - сделать нашу Украину лучше. Но когда на горизонте возникает враг - кацапское п"дло, то мы беремся за руки и забываем про все разногласия. Ты еще не понял, в какой маргарин вы тут встряли и с кем связались? Спроси у своих чмобилизированных дружков. Если сможешь найти их головы по посадкам.
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30.11.2022 10:23 Ответить
Це, зазвичай, не мій стиль, але пішовтинах@й.
Із-за таких, як ти, 20% території України зайнято та зруйновано кацапами, десятки тисяч наших громадян загинуло, мільйони виїхали з країни.
Із-за таких, як ти, керівні органи країни заполонили ворожі агенти, армію зменшено та роззброєно перед самим вторгненням.
А ти і тобі подібні, бл@дь, пишаються людиною, що все це зробила можливим!
Ще раз перечитай перший рядок і завали пельку. Знаю, тебе це не змінить.
Нажаль, "сдєлать Україну лучшє" ми не зможемо, поки такі, як ти, не виздихають.
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30.11.2022 11:34 Ответить
P.S.
Якщо ти ще не читав, то прочитай, "гордість" твоя, мабуть, виросте.
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30.11.2022 11:39 Ответить
Ну тут два эл. браслета нужно цеплять. Гуманизьм!
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29.11.2022 16:49 Ответить
Коли ми його морду побачимо у ресторані в Києві? Чи Відні? Чм Парижі?
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29.11.2022 17:10 Ответить
----Артуро!---Ви глибоко помиляєтесь у своєму ідолопоклонстві і симпатії. до свого.ЗЕ--кумира !!! Оскільки успіхи ЗСУ над мразотою--ординцями НЕ завдяки " мудрості і прозорливості .геніальності нашого ЗЕ--стратега." а всупереч.його реально-- прихованих потаємних устремлінь умиротворення ліліПУТІНА-- україножера... І тримається Україна на незламності. стійкості. самопожертві відважних синів і дочок України... /Ви ніби щойно із конопель вискочили.../ . а швидше всього реальна вражина...НЕ ганьбіть назву свого міста . прамісцини Війська Запоріжського--низового !
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29.11.2022 17:12 Ответить
Не нужно развешивать ярлыки. По Конституции Зеля является главнокомандующим. Нравится вам это или нет. И не знаю как вам еще глаза открыть, но Украина успешно изничтожает русню девятый месяц. Ясное дело, что зеля с шашкой над головой не бегает по передовой. Но его работа по всему миру огромная. Да, попрошайничает, но это сейчас не менее важное.
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29.11.2022 17:34 Ответить
Багато що в країні проісходе
благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро -
це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти -
це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно -
за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"
Трава зелена, небо ясно-сине, -
Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!

А хмари, вітер, дощ, гроза, болото -
це Порошенко і порохоботи!
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29.11.2022 19:46 Ответить
Не бачу факту зради в тому що хтось піклувався за сферу ЖКХ. Навіть в умовах окупації людям треба жити і щоб все працювало. А ось щодо проведення "референдуму", то це вже 100%-а зрада.
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29.11.2022 18:11 Ответить
навіщо все це писати, коли всі пересічні знають, що, цього кренделя випустять, просто перед цим витрусять з нього грошики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.11.2022 18:12 Ответить
 
 