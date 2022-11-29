Задержан заместитель городского головы Херсона из команды предателя Сальдо, работавшего на врага, - ГБР. ФОТО

В Херсоне работники ГБР разоблачают и задерживают предателей из числа чиновников, которые перешли на сторону врага и способствовали агрессии против Украины. Каждый из них не уйдет от ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, работники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона, во время временной оккупации города работавшего на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме.

"До российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета. После захвата Херсона он начал работать на захватчиков и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства. Предатель участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ", - говорится в сообщении.







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Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума по статусу захваченных россиянами территорий.

Сотрудники ДБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет.

"При задержании у мужчины обнаружена конституция РФ и другие пропагандистские материалы. Также фигурант проверяется на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ. Сегодня, 29 ноября, суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Херсонская областная прокуратура", – добавляют в ГБР.

В сообщении не называется имя задержанного, как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, говорится о Владимире Пепеле.