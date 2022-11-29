"Когда мы деоккупируем, мы ужаснемся", - Гайдай показал почти уничтоженные Северодонецк и Рубежное. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 29 ноября, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай обнародовал фото из Рубежного и видео из Северодонецка – двух городов в Луганской области, временно оккупированных российской армией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сергея Гайдая.
На своей странице он поинтересовался, что чувствуют жители Северодонецка и Рубежного, которые смотрят на эти фото и видео?
"Кто-то эвакуировался в первые дни-недели вторжения и еще запомнил свой родной город более или менее "живым". Кто-то ехал в уже сверхсложное время и видел, как город с каждым выстрелом разрушали все сильнее... Когда мы деоккупируем Северодонецк и Рубежное, мы ужаснемся..." То, что мы увидим, когда зайдем в города, еще раз разобьет сердца. Потому что это хуже Припяти... Это, когда ощущение хоть какой-то жизни там вообще отсутствует", - отметил Гайдай.
По его словам, города очень разбиты.
"Россияне сделали все, чтобы убить наши населенные пункты, а сейчас продолжают их разворовывать. Орки понимают, что мы близко... Нас ждет очень много работы после возвращения и не только в эти города... Вся Луганщина уже заждалась!" – добавил Гайдай.
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ми маємо повернути свої території
українські Алеппо
стотисячні індустріальні Сєвєродонецьк та Лисичанськ (Азот, Стірол і т.д.)
а все почалось із "Хутін пріді"
чого вам, плять, не вистачало? 👿
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поцікався у тих жителів що кричали "расєя" в 14-му.
Це вони вели донецьких баранів
Это те кто в городе не живет и жить не собирается.
Просто приезжают подать заявления и уезжают обратно.
Тому і в крові руки усіх ригоАналів та зажопників перефарбованих!!!
Конюшню трнеба добряче вичищати від мішєбратіяв та колаборантів *****!!
Слава Захисникам України‼️🇺🇦⚔️❤️