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"Когда мы деоккупируем, мы ужаснемся", - Гайдай показал почти уничтоженные Северодонецк и Рубежное. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 ноября, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай обнародовал фото из Рубежного и видео из Северодонецка – двух городов в Луганской области, временно оккупированных российской армией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сергея Гайдая.

На своей странице он поинтересовался, что чувствуют жители Северодонецка и Рубежного, которые смотрят на эти фото и видео?

"Кто-то эвакуировался в первые дни-недели вторжения и еще запомнил свой родной город более или менее "живым". Кто-то ехал в уже сверхсложное время и видел, как город с каждым выстрелом разрушали все сильнее... Когда мы деоккупируем Северодонецк и Рубежное, мы ужаснемся..." То, что мы увидим, когда зайдем в города, еще раз разобьет сердца. Потому что это хуже Припяти... Это, когда ощущение хоть какой-то жизни там вообще отсутствует", - отметил Гайдай.

По его словам, города очень разбиты.

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"Россияне сделали все, чтобы убить наши населенные пункты, а сейчас продолжают их разворовывать. Орки понимают, что мы близко... Нас ждет очень много работы после возвращения и не только в эти города... Вся Луганщина уже заждалась!" – добавил Гайдай.

Когда мы деоккупируем, мы ужаснемся, - Гайдай показал почти уничтоженные Северодонецк и Рубежное 01

Когда мы деоккупируем, мы ужаснемся, - Гайдай показал почти уничтоженные Северодонецк и Рубежное 02

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Когда мы деоккупируем, мы ужаснемся, - Гайдай показал почти уничтоженные Северодонецк и Рубежное 03
Когда мы деоккупируем, мы ужаснемся, - Гайдай показал почти уничтоженные Северодонецк и Рубежное 04
Когда мы деоккупируем, мы ужаснемся, - Гайдай показал почти уничтоженные Северодонецк и Рубежное 05
Когда мы деоккупируем, мы ужаснемся, - Гайдай показал почти уничтоженные Северодонецк и Рубежное 06
Когда мы деоккупируем, мы ужаснемся, - Гайдай показал почти уничтоженные Северодонецк и Рубежное 07
Когда мы деоккупируем, мы ужаснемся, - Гайдай показал почти уничтоженные Северодонецк и Рубежное 08
Когда мы деоккупируем, мы ужаснемся, - Гайдай показал почти уничтоженные Северодонецк и Рубежное 09

Автор: 

Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) разрушение (162) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+21
К сожалению мне в Рубежное возвращаться уже некуда. От дома один фундамент, а на машине чехи уехали. Да и хрен с ним с барахлом, собак уберечь не успел. Будь ты проклята вся русня в девятом колене.
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29.11.2022 23:00
+13
На своїй сторінці він поцікавився, що відчувають сєверодончани та рубіжани, які дивляться на ці фото та відео?
=======================
поцікався у тих жителів що кричали "расєя" в 14-му.
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29.11.2022 22:39
+12
Якщо після цього дозволити регіоналам та усіяким колаборантам, типу "слуг", лишитися у країні - будемо мати наступну війну. Або матимуть наші діти. УПА не лишало зрадників за спиною - а ми кожного разу "ой, ну нічого, може порозумнішають". Ні, не порозумнішають. Має бути або депортація без громадянства та конфіскація майна, або тихе знищення.
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29.11.2022 22:40
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Тих міст уже не існує.
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29.11.2022 22:32 Ответить
ну чому ж, там живе тисяч 20 ждунов руського миру які дочекались таки, і в них майже все добре, лише ціни в магазинах трошки високуваті, закусь стало складніше купувати
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29.11.2022 22:38 Ответить
Мені дуже цікаво, про Маріуполь ви теж таке написали б?
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30.11.2022 13:21 Ответить
в Мариуполе была другая ситуация - город быстро попал в окружение и выбраться из него было очень тяжело
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02.12.2022 00:23 Ответить
А там кроме любителей русского мира, живут тысячи граждан Украины, которые не успели или не смогли выехать по объективным причинам - от возраста и состояния здоровья до необходимости поддерживать жизнь в городе тех, кто не может выехать. Или ты реально думаешь, что все на счет раз выезжают, чтоб как в футболе сделать искусственный оффсайд? Я тебя разочарую, но даже во Львове кроме какой-то горстки коллаборантов, остались бы самые обычные люди, занятые своими жизненными проблемами, здоровьем и не настолько хорошо ориентирующимися в ситуации. Ты всех скопом под одну гребенку поделил на своих и чужих, и тех, кто не смог выехать, без вариантов отнес к чужим. Чтобы деоккупировать территории, нужно бороться за тех, кто там остался. Хотя бы банально ради того, чтоб нашим солдатам не стреляли в спину и не сдавали их позиции оркам.
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30.11.2022 15:40 Ответить
і тому деокупувати iх не нужно
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29.11.2022 22:38 Ответить
Если в организме завелись глисты то человек просто выпьет таблетку от глистов . Ты же не идёшь умерать чтобы не деокупировать глистов. русский мир -это и есть глисты современного мира, которые мешают жить любому государству (организму). Таблетка от росийских глистов это ЗСУ. Наша задача помочь организму (Украина) избавиться от этих руСких глистов.
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30.11.2022 00:05 Ответить
нас не цікавить "народ бамбаса",
ми маємо повернути свої території

українські Алеппо

стотисячні індустріальні Сєвєродонецьк та Лисичанськ (Азот, Стірол і т.д.)

а все почалось із "Хутін пріді"

чого вам, плять, не вистачало? 👿
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30.11.2022 01:07 Ответить
Лисичанську набагато більше пощастило у цій війні, рашафюрери не все зуміли розбомбити, на відміну від Севера та Рубіжного
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29.11.2022 22:33 Ответить
Проще Припять оживити
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29.11.2022 22:33 Ответить
еге ж, з вовками та лисицями легше домовитись аніж із тупою ватою
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30.11.2022 01:08 Ответить
За одним з домів на відео дім мого брата. Міна чи снаряд х#й його знає попав прямо у квартиру. На той момент встигли до мене добіжати. Брат все одно загинув. Що я відчуваю?
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29.11.2022 22:34 Ответить
На своїй сторінці він поцікавився, що відчувають сєверодончани та рубіжани, які дивляться на ці фото та відео?
=======================
поцікався у тих жителів що кричали "расєя" в 14-му.
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29.11.2022 22:39 Ответить
Якщо після цього дозволити регіоналам та усіяким колаборантам, типу "слуг", лишитися у країні - будемо мати наступну війну. Або матимуть наші діти. УПА не лишало зрадників за спиною - а ми кожного разу "ой, ну нічого, може порозумнішають". Ні, не порозумнішають. Має бути або депортація без громадянства та конфіскація майна, або тихе знищення.
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29.11.2022 22:40 Ответить
Усілякі королевські-бойки-шуфричі мають сидіти за колабрационізм та держ зраду!

Це вони вели донецьких баранів
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30.11.2022 01:11 Ответить
********* должна будет финансировать восстановление этих городов после войны.
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29.11.2022 22:44 Ответить
референдум вийшов через усе тіло.., і взірвався ..
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29.11.2022 22:45 Ответить
К сожалению мне в Рубежное возвращаться уже некуда. От дома один фундамент, а на машине чехи уехали. Да и хрен с ним с барахлом, собак уберечь не успел. Будь ты проклята вся русня в девятом колене.
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29.11.2022 23:00 Ответить
Как поступают в Марике, стоят на получение квартир, с дальнейшими планами продажи.
Это те кто в городе не живет и жить не собирается.
Просто приезжают подать заявления и уезжают обратно.
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30.11.2022 00:15 Ответить
The Fifth Element - War https://www.youtube.com/watch?v=Z9cw4pyKMSU
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30.11.2022 07:12 Ответить
Кушнарев....Сєвєродонецк...з"їзд кончених...це почалось ще тоді
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29.11.2022 23:35 Ответить
Когда перед войной смотрел фото от второй мировой, не думал что такое в Европе увижу в реале. Там уже 90% зданий только под снос. И строить заново для тех кто захочет вернутся.
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29.11.2022 23:37 Ответить
Бамбас має бути безлюдним Диким полем - аграрним регіоном, заселеним ветеранами-фермерами ЗСУ
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30.11.2022 01:14 Ответить
Від нормального життя до смертей і руйнування - одна галочка в бюлетні!
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29.11.2022 23:45 Ответить
Гарно сказано.
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30.11.2022 07:47 Ответить
На самом деле это великое очищение - бездомная вата уйдёт на восток вслед за орками, а украинцы отстроят Украину лучше прежней.
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30.11.2022 00:02 Ответить
Так, зараз війна вже йде лише за територію - Дике поле, яке потім треба буде заново колонізувати
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30.11.2022 01:16 Ответить
Та не буде там мешканців уже.
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30.11.2022 08:51 Ответить
Знищувати почали місто, ще за часів проведення антиукраїнських з'їздів ригоАналів та тітушок під контролем табачника, лавриновича, клюєвих, азірова микіли, єфремова, колеснікова та ще сотень зрадників України!!,
Тому і в крові руки усіх ригоАналів та зажопників перефарбованих!!!
Конюшню трнеба добряче вичищати від мішєбратіяв та колаборантів *****!!
Слава Захисникам України‼️🇺🇦⚔️❤️
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30.11.2022 00:05 Ответить
Так Сіверодонецьк чи Сєверодонецьк?
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30.11.2022 13:23 Ответить
Сєвєродонецьк. І це Україна щоб тут не базікали.
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01.12.2022 07:27 Ответить
ПИОНТКОВСКИЙ: К вечеру нас ждут хорошие новости! / Это изменит ход войны https://shrinke.me/MtPkb
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01.12.2022 21:22 Ответить
 
 