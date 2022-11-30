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Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа. ФОТОрепортаж

Российские снаряды и ракеты каждый день уничтожают город Соледар в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 93-й ОМБр "Холодный Яр".

"Соледар - город, который каждый день разваливают и уничтожают российские снаряды и ракеты. В городе совсем нет выгод - ни воды, ни света, ни газа. Тем не менее, там до сих пор живут и выживают гражданские жители. Соледар - один из эпицентров боевых действий с оккупантами. Воины 93-й бригады "Холодный Яр" держат удар и не дают российским оккупантам взять город", - говорится в сообщении.

Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 01
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 02
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 03
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 04
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 05
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 06
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 07
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 08
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 09
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 10
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 11
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 12
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 13
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 14
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 15
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 16
Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа 17

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Донецкая область (10126) боевые действия (4434)


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що? таке цінне бережуть цивільні ,шо не хочуть виїхати
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30.11.2022 07:30 Ответить
Немає там нічого цінного. Просто бояться, що ніде їх не чекають. А навичок розпочинати життя з нуля на новому місці мало у кого є
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30.11.2022 08:20 Ответить
нема нічого цінного? А особисте життя?
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30.11.2022 08:46 Ответить
Ждун в "шльопках"-типовий даунбас..
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30.11.2022 08:21 Ответить
 
 