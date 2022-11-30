Российские снаряды и ракеты уничтожают Соледар в Донецкой области. Гражданские выживают без воды, света и газа. ФОТОрепортаж

Российские снаряды и ракеты каждый день уничтожают город Соледар в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 93-й ОМБр "Холодный Яр".

"Соледар - город, который каждый день разваливают и уничтожают российские снаряды и ракеты. В городе совсем нет выгод - ни воды, ни света, ни газа. Тем не менее, там до сих пор живут и выживают гражданские жители. Соледар - один из эпицентров боевых действий с оккупантами. Воины 93-й бригады "Холодный Яр" держат удар и не дают российским оккупантам взять город", - говорится в сообщении.



































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