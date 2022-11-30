Накануне от российских обстрелов больше всего пострадал Бахмут, погибли 2 человека, 11 получили ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики продолжают обстреливать территорию Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

"Больше всего накануне пострадал Бахмут - там 2 человека погибли, еще 11 получили ранения. За предыдущие сутки россияне уничтожили в городе детсад и по меньшей мере 3 частных дома. Также на этом направлении зафиксированы обстрелы в окрестностях Светлодарской и Соледарской громад. На Волновахском направлении под артобстрелами – Угледар и Богоявленка. Повреждено админздание.

На Донецком направлении без жертв, но есть разрушения. Кураховская громада подверглась 5 обстрелам - повреждено несколько частных домов в Курахово и Кураховке. Ночью продолжались обстрелы Марьинки, к утру стало громко в окрестностях Очеретинской громады. В Авдеевке ночь была относительно тихой, а утром произошли 3 обстрела – есть попадания в жилые кварталы, точные последствия устанавливаем.

На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Лимане, еще 3 получили ранения. Не прекращаются массовые обстрелы Торского и Заречного – там без жертв", – говорится в сообщении.

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