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Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте. ФОТОрепортаж

Убиты и травмированы гражданские жители, среди них есть ребенок - результат военной агрессии России в Донецкой области за минувшие сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупанты совершили 32 огневые атаки. Полицейские фиксируют последствия российских обстрелов.

"Пострадали 12 населенных пунктов – города Авдеевка, Бахмут, Курахово, Лиман, Славянск, Торецк, Соледар, пгт Большая Новоселка, села Времовка, Карловка, Архангельское, Курдюмовка. Враг применил ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Смерч", "Ураган", артиллерию, минометы. Разрушены и повреждены 30 гражданских объектов - 21 жилой дом, детский сад, научно-исследовательский институт, ТЭС, магазин", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, зафиксировано три ракетных удара по ЗРК "С-300" по Славянску. Российские снаряды попали в инфраструктуру. Поврежден один многоквартирный и пять частных домов. По предварительным данным, люди не пострадали.

"Из "Ураганов" оккупанты обстреляли Лиман, попали в многоквартирные дома, погиб человек, есть травмированные. Из "Смерчей" враг ударил по Курахову, поврежден объект критической инфраструктуры и 2 частных дома, информация о жертвах и раненых не поступала", - говорится в сообщении.

Также читайте: За прошедшие сутки российские военные убили пятерых жителей Донецкой области, еще 15 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 01
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 02
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 03
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 04
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 05
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 06
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 07
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 08
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 09
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 10
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 11
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 12
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 13
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 14
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 15
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 16
Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте 17

По данным Нацполиции, громче всего было в Бахмуте. За сутки оккупанты обстреляли город восемь раз, убили и ранили гражданских, среди травмированных - ребенок. Разрушения получили три частных дома и детский сад.

В результате артиллерийских обстрелов ранены в Соледаре и Торецке.

обстрел (28218) Нацполиция (16607) Донецкая область (10126) Лиман (321) Славянск (2609)


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Яка страшна ціна.
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30.11.2022 11:21 Ответить
Здається, у нас знову дефіцит ***********.
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30.11.2022 12:25 Ответить
Один из Свтых городов НЕБЕРУЩИЙСЯ БАХМУТ! Но буква М раньше была Н, а буква Я исчезает при переводах. Бах Ян Од=Смотрщий Гори Огонь. пер. с одэрбэйджанского(бизантийского).Он же 4-й вторник праз.Новруз=Масленница=Троян.битва = Новый год(21 марта был 5960 от с.м.) И ЭТОТ ГОРОД БУДЕТ СТОЯТЬ ВСЕГДА! Слава Святым городам Украины!
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30.11.2022 16:47 Ответить
 
 