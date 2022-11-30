Сутки Донецкой области: ракетные удары по Славянску и обстрелы Лимана. Громче всего было в Бахмуте. ФОТОрепортаж

Убиты и травмированы гражданские жители, среди них есть ребенок - результат военной агрессии России в Донецкой области за минувшие сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупанты совершили 32 огневые атаки. Полицейские фиксируют последствия российских обстрелов.

"Пострадали 12 населенных пунктов – города Авдеевка, Бахмут, Курахово, Лиман, Славянск, Торецк, Соледар, пгт Большая Новоселка, села Времовка, Карловка, Архангельское, Курдюмовка. Враг применил ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Смерч", "Ураган", артиллерию, минометы. Разрушены и повреждены 30 гражданских объектов - 21 жилой дом, детский сад, научно-исследовательский институт, ТЭС, магазин", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, зафиксировано три ракетных удара по ЗРК "С-300" по Славянску. Российские снаряды попали в инфраструктуру. Поврежден один многоквартирный и пять частных домов. По предварительным данным, люди не пострадали.

"Из "Ураганов" оккупанты обстреляли Лиман, попали в многоквартирные дома, погиб человек, есть травмированные. Из "Смерчей" враг ударил по Курахову, поврежден объект критической инфраструктуры и 2 частных дома, информация о жертвах и раненых не поступала", - говорится в сообщении.

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По данным Нацполиции, громче всего было в Бахмуте. За сутки оккупанты обстреляли город восемь раз, убили и ранили гражданских, среди травмированных - ребенок. Разрушения получили три частных дома и детский сад.

В результате артиллерийских обстрелов ранены в Соледаре и Торецке.