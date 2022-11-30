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15-летний парень погиб в результате обстрела Белополья, разрушена часть больницы, - Сумская ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли Белополье в Сумской области и попали в больницу. В результате удара погиб 15-летний парень.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные в Белополье убили ребенка. А также разрушили часть больницы. Город враг обстрелял из САУ (20 "прилетов"). 15-летний мальчик был в то время на улице. К сожалению, ребенок погиб на месте. Российские снаряды взрывались на территории местной больницы именно в то время, когда в медучреждении велся прием и было много пациентов.

Разрушения масштабны. Прямое попадание было на втором этаже. Там полностью разрушена стена. Повреждены стоматологический и хирургический кабинеты. Выбиты почти все окна на всех четырех этажах. Разрушен операционный блок. Сейчас здесь работают спасатели – разбирают завалы.

Не подлежат ремонту и четыре автомобиля, припаркованные возле больницы. Также снаряды попали в помещение прокуратуры", – говорится в сообщении.

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15-летний парень погиб в результате обстрела Белополья, разрушена часть больницы, - Сумская ОВА 01
15-летний парень погиб в результате обстрела Белополья, разрушена часть больницы, - Сумская ОВА 02
15-летний парень погиб в результате обстрела Белополья, разрушена часть больницы, - Сумская ОВА 03
15-летний парень погиб в результате обстрела Белополья, разрушена часть больницы, - Сумская ОВА 04
15-летний парень погиб в результате обстрела Белополья, разрушена часть больницы, - Сумская ОВА 05
15-летний парень погиб в результате обстрела Белополья, разрушена часть больницы, - Сумская ОВА 06
15-летний парень погиб в результате обстрела Белополья, разрушена часть больницы, - Сумская ОВА 07
15-летний парень погиб в результате обстрела Белополья, разрушена часть больницы, - Сумская ОВА 08
15-летний парень погиб в результате обстрела Белополья, разрушена часть больницы, - Сумская ОВА 09

обстрел (28218) Сумская область (3406) Живицкий Дмитрий (242)


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ну і де наша ответочка
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30.11.2022 12:30 Ответить
Не скажу, але орки в Тьоткіно скавучать.
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30.11.2022 19:00 Ответить
Тварюки рашистські, НЕ буде вам прощення !!!
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30.11.2022 12:57 Ответить
Падлюки... вже нічого від Білопільського району не залишилося. Від Сум, де живу - менше за 50 км....
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30.11.2022 15:16 Ответить
 
 