15-летний парень погиб в результате обстрела Белополья, разрушена часть больницы, - Сумская ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли Белополье в Сумской области и попали в больницу. В результате удара погиб 15-летний парень.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные в Белополье убили ребенка. А также разрушили часть больницы. Город враг обстрелял из САУ (20 "прилетов"). 15-летний мальчик был в то время на улице. К сожалению, ребенок погиб на месте. Российские снаряды взрывались на территории местной больницы именно в то время, когда в медучреждении велся прием и было много пациентов.

Разрушения масштабны. Прямое попадание было на втором этаже. Там полностью разрушена стена. Повреждены стоматологический и хирургический кабинеты. Выбиты почти все окна на всех четырех этажах. Разрушен операционный блок. Сейчас здесь работают спасатели – разбирают завалы.

Не подлежат ремонту и четыре автомобиля, припаркованные возле больницы. Также снаряды попали в помещение прокуратуры", – говорится в сообщении.

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