Россияне утром обстреляли Херсон, 70-летняя женщина погибла в собственной квартире, ранен мужчина, - ОВА. ФОТОрепортаж
Российские захватчики обстреляли центр Херсона.
Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром рашисты били по центру Херсона. Повредили несколько жилых домов и медицинские учреждения, попали в газопровод. 70-летняя жительница Херсона из-за вражеских обстрелов погибла в собственной квартире."
64-летний херсонец получил ранение, когда находился на улице – российские снаряды падали на дорогу. Пока мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
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Zalet
показать весь комментарий30.11.2022 19:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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