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Россияне утром обстреляли Херсон, 70-летняя женщина погибла в собственной квартире, ранен мужчина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли центр Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром рашисты били по центру Херсона. Повредили несколько жилых домов и медицинские учреждения, попали в газопровод. 70-летняя жительница Херсона из-за вражеских обстрелов погибла в собственной квартире."

64-летний херсонец получил ранение, когда находился на улице – российские снаряды падали на дорогу. Пока мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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Россияне утром обстреляли Херсон, 70-летняя женщина погибла в собственной квартире, ранен мужчина, - ОВА 01
Россияне утром обстреляли Херсон, 70-летняя женщина погибла в собственной квартире, ранен мужчина, - ОВА 02
Россияне утром обстреляли Херсон, 70-летняя женщина погибла в собственной квартире, ранен мужчина, - ОВА 03
Россияне утром обстреляли Херсон, 70-летняя женщина погибла в собственной квартире, ранен мужчина, - ОВА 04
Россияне утром обстреляли Херсон, 70-летняя женщина погибла в собственной квартире, ранен мужчина, - ОВА 05

обстрел (28218) Херсон (2921) Янушкевич Ярослав (77)


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Ух, фотограф крут. Даже смерть смог передать потрясающими фото.
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30.11.2022 19:22 Ответить
 
 