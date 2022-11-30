Трех военных РФ будут судить за издевательство над жителем Киевщины: связывали руки и ноги веревкой, закапывали в холодную землю. ФОТО

Военные Вооруженных Сил РФ в марте 2022 года, находясь во временно оккупированном с. Гавронщина Макаровской ОТГ Бучанского района, жестоко обращались с гражданским.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Расследованием установлено, что военные Вооруженных сил РФ в марте 2022 года, находясь во временно оккупированном с. Гавронщина Макаровской ОТГ Бучанского района, жестоко обращались с гражданским лицом", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в течение недели военные РФ издевались над местным жителем - наносили телесные повреждения, угрожали огнестрельным оружием, связывали руки и ноги веревкой. Оккупанты раздевали мужчину, закапывали в холодную землю, не давали воды, еды и одежды, а также несколько дней держали его без верхней одежды в яме на улице.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора закончено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех военнослужащих РФ. Им инкриминировано нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

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