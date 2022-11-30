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Трех военных РФ будут судить за издевательство над жителем Киевщины: связывали руки и ноги веревкой, закапывали в холодную землю. ФОТО

Военные Вооруженных Сил РФ в марте 2022 года, находясь во временно оккупированном с. Гавронщина Макаровской ОТГ Бучанского района, жестоко обращались с гражданским.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Расследованием установлено, что военные Вооруженных сил РФ в марте 2022 года, находясь во временно оккупированном с. Гавронщина Макаровской ОТГ Бучанского района, жестоко обращались с гражданским лицом", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в течение недели военные РФ издевались над местным жителем - наносили телесные повреждения, угрожали огнестрельным оружием, связывали руки и ноги веревкой. Оккупанты раздевали мужчину, закапывали в холодную землю, не давали воды, еды и одежды, а также несколько дней держали его без верхней одежды в яме на улице.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора закончено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех военнослужащих РФ. Им инкриминировано нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

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Трех военных РФ будут судить за издевательство над жителем Киевщины: связывали руки и ноги веревкой, закапывали в холодную землю 01Трех военных РФ будут судить за издевательство над жителем Киевщины: связывали руки и ноги веревкой, закапывали в холодную землю 02

Автор: 

армия РФ (19892) Киевская область (4238) издевательство (165) Офис Генпрокурора (2518)


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Чтобы другим рашистам неповадно было кого-то пытать
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30.11.2022 16:04 Ответить
Я памʼятаю, люди знімають, як рашистський гелікоптер впав в Київське море 24 лютого.
Один кричить:
- Стріляйте, зараз пілоти винирнуть, добивайте їх.
- А навіщо?
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30.11.2022 16:13 Ответить
я, надіюсь, що ті руZZкі терористи знаходяться в Українському полоні?!
а то всі ті заочні засудження....нагадують шоу з розмінуванням Чонгару, з клістронами... та боротьбою з гундяєвскім сатанатом в Україні...
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця.... і це ДОГМА!
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30.11.2022 16:07 Ответить
З анонсу незрозуміло,вони полонені чи засуджені заочно?..Якщо заочно то такій нашій правоохоронній і судовій діяльності копійка ціна...Тобто копійка в розумінні результату,ясно що їх діяльність то багато дорожче обійшлась бюджету...А якщо вони полонені і ми отак анонсуємо благородство,справедливий суд і всяке таке інше ліберальство до катів то це пряме заохочення тих,хто ще не в полоні...
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30.11.2022 17:03 Ответить
закатать их в асфальт-вот и весь суд им!
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30.11.2022 17:29 Ответить
Я не розумію де ця кацапська наволоч якій повідомлено про підозру! Їх вловили чи заочно судитимуть???
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30.11.2022 17:54 Ответить
типа заочно
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30.11.2022 18:44 Ответить
 
 