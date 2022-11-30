Трех военных РФ будут судить за издевательство над жителем Киевщины: связывали руки и ноги веревкой, закапывали в холодную землю. ФОТО
Военные Вооруженных Сил РФ в марте 2022 года, находясь во временно оккупированном с. Гавронщина Макаровской ОТГ Бучанского района, жестоко обращались с гражданским.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Расследованием установлено, что военные Вооруженных сил РФ в марте 2022 года, находясь во временно оккупированном с. Гавронщина Макаровской ОТГ Бучанского района, жестоко обращались с гражданским лицом", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что в течение недели военные РФ издевались над местным жителем - наносили телесные повреждения, угрожали огнестрельным оружием, связывали руки и ноги веревкой. Оккупанты раздевали мужчину, закапывали в холодную землю, не давали воды, еды и одежды, а также несколько дней держали его без верхней одежды в яме на улице.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора закончено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех военнослужащих РФ. Им инкриминировано нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
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Чтобы другим рашистам неповадно было кого-то пытать
Один кричить:
- Стріляйте, зараз пілоти винирнуть, добивайте їх.
- А навіщо?
а то всі ті заочні засудження....нагадують шоу з розмінуванням Чонгару, з клістронами... та боротьбою з гундяєвскім сатанатом в Україні...
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця.... і це ДОГМА!