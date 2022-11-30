В Херсонской области эксгумировали тела семи мирных жителей, которых расстреляли военные РФ. ФОТО 18+
Семерых местных жителей села Правдино расстреляли российские военные в апреле 2022 года. Среди них и несовершеннолетняя девушка. Прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно со следователями полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и осмотр тел гражданских.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.
"По данным следствия, в апреле 2022 года во время оккупации села Правдино в Херсонской области российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты подорвали дом с расстрелянными людьми. По предварительной информации, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка", - говорится в сообщении.
Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище. Правоохранителями при поверхностном осмотре установили признаки насильственной смерти. Некоторые из них с повреждением черепов, вероятно, вследствие пулевых ранений. На запястьях у еще двух – обнаружена веревка.
В настоящее время тела всех погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы. Принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
А сьогодні він придворний супер-патріот, бо добре платять.
Розгортайте коментар повністю.
Той, хто розуміє українську мову, розортає коментар і бачить спільне фото Осечкіна та Золкіна, які радіють що "Свободные люди Крыма отказались жить под диктовку Запада".
І ця нікчемна істота Золкін зараз стоїть в позі ЗЮ перед Зеленським та Єрмаком та гонить на Порошенка. Воно має на це моральне право?
але на зону до них потрібно буде запустити Пригожина. ну і його прислугу з пітухів. і закрити ту зону, персонал вивести..
і давати туди лише воду, ну і водку потрохи.
а потім тих хто вийде, в наступну зону і так поки залишиться пітушиний король.
ну ок, в ООН по правах людини нас не візьмуть, зате будемо спокійні "душевно"
як же блін скотина з автоматом таке робить??
вроді навіть совкова "армія" може й таке можливо колись не робила??(дідвоював)
суки "гвардійські", недурно ***** таким тваринам(сорі тварини), таким ублюдкам присоює значочки - "гвардійська" отара п..дарасів!
бох накаже? угу. просто якийсь жах, ну що керує цими моральними п..дарами? от **** дала боженька сусідів
то ясно шо всі ті хто тут захоплював, крім Вермахту і союзників - тадраси, але і в голодомори хтось теж "рєзвілся". так що не бувало в історії, навіть тут шо тупо "очєнь злиє" йшли бити "очєнь добрих".
сам подумай - 40-50-60-млн. країну сотні років морили і не давали жити нормально. ну от фіни дали просратись орді сталіна.
я не те щоби ненавиджу "дідов", але так, ненавиджу. у мене дід спершу ваівал, а потім велкам на Сибір в носках(якщо залишились).
так шо я просто совок ненавиджу.
варто лише фотки подивитись...
до речі тут вроді плакат совковий викладали - тіпа бик притискає до грудей продукти, а збоку типу врізка - робітник на Заході коло танка, рахує копійки. Правда у бика така рожа шо... краще копійки рахувати, бо рожа як тільки з диспансеру, ну і дрібниця - "рахівник копійок" вийшов з цеху і сів в свій пікап і поїхав до супермаркету, а бик з продуктами попадає по дорозі на гопніків і додому приходить в майці
нє ну совкові плакатики це просто... вміли ж так пропаганду подавати.. правда зараз як бачу то це тупо .... ееее, де тут унітаз, а то блювать ахотка
Думаєте і навіть скажете що їх діти не повинні платити?
Я вам тоді нагадую що це все вже було! Дивіться:
Якщо ви думаєте що це лише одне місце таке в країні і це всі там поховані то ви катастрофічно помиляєтесь. Там кожні пару років відбуваються такі перепоховання так як чим більше копають тим більше находять (таке ж саме я впевнений є на нових окупованих росією територіях):
Ось вам інше місце Демянів Лаз (і таких місць дофігіще):
І там теж кожні пару років відбувають нові поховання так як знаходять ще і ще замурдованих дітей дідами ******** росіян.
Тому росіян треба в 0. Повністю та безумовно. Росіяни це народ химера зшитий із інших і право на життя повинні мати лише ті хто відновить свою самоназву інші бути СТРАЧЕІ за всі злочини що вони роблять зараз та зробили раніше.