В Херсонской области эксгумировали тела семи мирных жителей, которых расстреляли военные РФ. ФОТО 18+

Семерых местных жителей села Правдино расстреляли российские военные в апреле 2022 года. Среди них и несовершеннолетняя девушка. Прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно со следователями полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и осмотр тел гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, в апреле 2022 года во время оккупации села Правдино в Херсонской области российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты подорвали дом с расстрелянными людьми. По предварительной информации, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка", - говорится в сообщении.

Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище. Правоохранителями при поверхностном осмотре установили признаки насильственной смерти. Некоторые из них с повреждением черепов, вероятно, вследствие пулевых ранений. На запястьях у еще двух – обнаружена веревка.

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В настоящее время тела всех погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы. Принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).





