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Новости Фото Агрессия России против Украины
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В Херсонской области эксгумировали тела семи мирных жителей, которых расстреляли военные РФ. ФОТО 18+

Семерых местных жителей села Правдино расстреляли российские военные в апреле 2022 года. Среди них и несовершеннолетняя девушка. Прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно со следователями полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и осмотр тел гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, в апреле 2022 года во время оккупации села Правдино в Херсонской области российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты подорвали дом с расстрелянными людьми. По предварительной информации, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка", - говорится в сообщении.

Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище. Правоохранителями при поверхностном осмотре установили признаки насильственной смерти. Некоторые из них с повреждением черепов, вероятно, вследствие пулевых ранений. На запястьях у еще двух – обнаружена веревка.

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В настоящее время тела всех погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы. Принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Херсонской области эксгумировали тела семи мирных жителей, которых расстреляли военные РФ 01
В Херсонской области эксгумировали тела семи мирных жителей, которых расстреляли военные РФ 02
В Херсонской области эксгумировали тела семи мирных жителей, которых расстреляли военные РФ 03

Автор: 

эксгумация (151) Офис Генпрокурора (2518) Херсонская область (4955)


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Топ комментарии
+9
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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30.11.2022 16:37 Ответить
+7
Я ж написала "Розгортайте коментар повністю."
Той, хто розуміє українську мову, розортає коментар і бачить спільне фото Осечкіна та Золкіна, які радіють що "Свободные люди Крыма отказались жить под диктовку Запада".

І ця нікчемна істота Золкін зараз стоїть в позі ЗЮ перед Зеленським та Єрмаком та гонить на Порошенка. Воно має на це моральне право?
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30.11.2022 17:25 Ответить
+6
Комментарий от Осечкина, а не от Золкина. Плевать кем кто был. Важно, кем кто есть. Золкин сегодня очень эффективно работает над тем, чтобы чмобики сдавались в плен, не стреляя в украинцев и пополняли обменный фонд. Благодаря этому вытащили из плена многих наших бойцов. Золкин записал уже более 500 интервью с пленными орками, там в совокупности десятки миллионов просмотров, в т.ч. миллионы просмотров в мордоре. Это реальная и ощутимая помощь ВСУ на стратегическом уровне. Не зря Золкина начали "обс.рать" на уровне депутатов госдуры, поняли, что он разрушает их ИПСО для найма пушечного мяса. А теперь вопрос: а на кого сейчас работаешь ты ?
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30.11.2022 17:19 Ответить
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ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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30.11.2022 16:37 Ответить
Больше кормите пленных кацапов чаем и пирожками, и выдайте Золкину фуру сигарет конфискованных на границе. Кацапов пора уже всех казнить нахер, в жопу жванецкую конвекцию. но казнить по тихому, не снимая это на мобилу!!!
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30.11.2022 16:37 Ответить
Золкин сам ще не так давно був наскрізь ватяний, радів окупації Криму рашистами.
А сьогодні він придворний супер-патріот, бо добре платять.
Розгортайте коментар повністю.

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30.11.2022 17:00 Ответить
Комментарий от Осечкина, а не от Золкина. Плевать кем кто был. Важно, кем кто есть. Золкин сегодня очень эффективно работает над тем, чтобы чмобики сдавались в плен, не стреляя в украинцев и пополняли обменный фонд. Благодаря этому вытащили из плена многих наших бойцов. Золкин записал уже более 500 интервью с пленными орками, там в совокупности десятки миллионов просмотров, в т.ч. миллионы просмотров в мордоре. Это реальная и ощутимая помощь ВСУ на стратегическом уровне. Не зря Золкина начали "обс.рать" на уровне депутатов госдуры, поняли, что он разрушает их ИПСО для найма пушечного мяса. А теперь вопрос: а на кого сейчас работаешь ты ?
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30.11.2022 17:19 Ответить
Я ж написала "Розгортайте коментар повністю."
Той, хто розуміє українську мову, розортає коментар і бачить спільне фото Осечкіна та Золкіна, які радіють що "Свободные люди Крыма отказались жить под диктовку Запада".

І ця нікчемна істота Золкін зараз стоїть в позі ЗЮ перед Зеленським та Єрмаком та гонить на Порошенка. Воно має на це моральне право?
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30.11.2022 17:25 Ответить
А разве Порошенко у нас неприкасаемый
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30.11.2022 17:52 Ответить
Звичайно "прикасаемый". Але не сепарам, колаборантам на нього гнати.
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30.11.2022 18:02 Ответить
Ну розгорнув я, ну стоїть Золкін. А в якому році фото зроблено? І я дехто з ким так стояв до 2014. Звідки інфа про Зе і дЄрьмака? Це субьеєктивне бачення
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30.11.2022 18:37 Ответить
Без дозволу Офісних будь-якого блохєра допускають до полонених для багатогодинного спілкування з ними?

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30.11.2022 20:09 Ответить
А наших на кого мінять? Мертвечук закінчився вже
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30.11.2022 18:38 Ответить
напевно коли рашку роздробимо, то ці виродки будуть сидити довічно.
але на зону до них потрібно буде запустити Пригожина. ну і його прислугу з пітухів. і закрити ту зону, персонал вивести..
і давати туди лише воду, ну і водку потрохи.
а потім тих хто вийде, в наступну зону і так поки залишиться пітушиний король.
ну ок, в ООН по правах людини нас не візьмуть, зате будемо спокійні "душевно"
як же блін скотина з автоматом таке робить??
вроді навіть совкова "армія" може й таке можливо колись не робила??(дідвоював)
суки "гвардійські", недурно ***** таким тваринам(сорі тварини), таким ублюдкам присоює значочки - "гвардійська" отара п..дарасів!
бох накаже? угу. просто якийсь жах, ну що керує цими моральними п..дарами? от **** дала боженька сусідів
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30.11.2022 16:38 Ответить
Та вони усі тадраси.
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30.11.2022 16:51 Ответить
давай не будемо такого.
то ясно шо всі ті хто тут захоплював, крім Вермахту і союзників - тадраси, але і в голодомори хтось теж "рєзвілся". так що не бувало в історії, навіть тут шо тупо "очєнь злиє" йшли бити "очєнь добрих".
сам подумай - 40-50-60-млн. країну сотні років морили і не давали жити нормально. ну от фіни дали просратись орді сталіна.
я не те щоби ненавиджу "дідов", але так, ненавиджу. у мене дід спершу ваівал, а потім велкам на Сибір в носках(якщо залишились).
так шо я просто совок ненавиджу.
варто лише фотки подивитись...
до речі тут вроді плакат совковий викладали - тіпа бик притискає до грудей продукти, а збоку типу врізка - робітник на Заході коло танка, рахує копійки. Правда у бика така рожа шо... краще копійки рахувати, бо рожа як тільки з диспансеру, ну і дрібниця - "рахівник копійок" вийшов з цеху і сів в свій пікап і поїхав до супермаркету, а бик з продуктами попадає по дорозі на гопніків і додому приходить в майці
нє ну совкові плакатики це просто... вміли ж так пропаганду подавати.. правда зараз як бачу то це тупо .... ееее, де тут унітаз, а то блювать ахотка
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30.11.2022 17:13 Ответить
Нема прощення тим глистам кацапським!
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30.11.2022 18:13 Ответить
Як за це заплатять росіяни і їх діти?

Думаєте і навіть скажете що їх діти не повинні платити?

Я вам тоді нагадую що це все вже було! Дивіться:








Якщо ви думаєте що це лише одне місце таке в країні і це всі там поховані то ви катастрофічно помиляєтесь. Там кожні пару років відбуваються такі перепоховання так як чим більше копають тим більше находять (таке ж саме я впевнений є на нових окупованих росією територіях):



Ось вам інше місце Демянів Лаз (і таких місць дофігіще):





І там теж кожні пару років відбувають нові поховання так як знаходять ще і ще замурдованих дітей дідами ******** росіян.

Тому росіян треба в 0. Повністю та безумовно. Росіяни це народ химера зшитий із інших і право на життя повинні мати лише ті хто відновить свою самоназву інші бути СТРАЧЕІ за всі злочини що вони роблять зараз та зробили раніше.
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30.11.2022 18:14 Ответить
Алла Новосад , пан Золкін зробив та й зараз робить важливу і корисну справу в інформаційному просторі ,висвітлюючи усю потворність російського суспільства . Що до фотографій ,так у Порошенка тих компроментуючих його фото до біса ,як і з Медвидчуком , і з Януковичем і ще багато з ким . І ,що це за жаргон "гонить на Порошенка " , ви ,що з обойми Януковича ? По вашому той ,хто проти Порошенка - той " стоїть в позі ЗЮ перед Зеленським та Єрмаком ". Як що ви вважаєте такими націоналістів ,зокрема свободівців, усіх українців ,які не вагаючись стали на захист своєї Неньки , не зважаючи на тих ,хто творив Мінські угоди і ти хто хотів зазирнути у вічі( дупу) путіну то ви не сповна розуму .
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30.11.2022 19:52 Ответить
 
 