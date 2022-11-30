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Говорили о срочной помощи для возобновления энергетической системы, - Кулеба провел встречу с Блинкеном. ФОТО

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"С государственным секретарем Блинкеном мы сосредоточились на срочной помощи для восстановления энергетической системы Украины и новой военной помощи, включая противоракетное оружие, чтобы защитить ее от российских ударов. Я высоко оцениваю лидерство США в обоих вопросах. Мы также обсудили пути реализации формулы мира, представленной президентом Зеленским на G20", - отметил Кулеба.

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Говорили о срочной помощи для возобновления энергетической системы, - Кулеба провел встречу с Блинкеном 01

Говорили о срочной помощи для возобновления энергетической системы, - Кулеба провел встречу с Блинкеном 02

Автор: 

дипломатия (1463) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Краща риба - ковбаса,
кращий трансформатор - ракета по Москві 😕
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30.11.2022 22:56 Ответить
А может, всё же Блинкен встретился с Кулебой ?
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01.12.2022 04:19 Ответить
 
 