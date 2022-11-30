Говорили о срочной помощи для возобновления энергетической системы, - Кулеба провел встречу с Блинкеном. ФОТО

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"С государственным секретарем Блинкеном мы сосредоточились на срочной помощи для восстановления энергетической системы Украины и новой военной помощи, включая противоракетное оружие, чтобы защитить ее от российских ударов. Я высоко оцениваю лидерство США в обоих вопросах. Мы также обсудили пути реализации формулы мира, представленной президентом Зеленским на G20", - отметил Кулеба.

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