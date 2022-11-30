Оккупанты построили фортификационные сооружения в районе Владимировки. ФОТОрепортаж

Владимировка - поселок недалеко от Бахмута Донецкой области, который сейчас находится под российской оккупацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото фортификационных сооружений, которые возвели там оккупанты, Радио Свобода передали бойцы ВСУ.









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