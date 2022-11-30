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Новости Фото Война
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Оккупанты построили фортификационные сооружения в районе Владимировки. ФОТОрепортаж

Владимировка - поселок недалеко от Бахмута Донецкой области, который сейчас находится под российской оккупацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото фортификационных сооружений, которые возвели там оккупанты, Радио Свобода передали бойцы ВСУ.

Оккупанты построили фортификационные сооружения в районе Владимировки 01
Оккупанты построили фортификационные сооружения в районе Владимировки 02
Оккупанты построили фортификационные сооружения в районе Владимировки 03
Оккупанты построили фортификационные сооружения в районе Владимировки 04

Читайте также: Военные РФ преувеличивают свои достижения вблизи Бахмута, - ISW

Автор: 

армия РФ (19224) Донецкая область (9648) Бахмут (1602) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+23
Це те, що мало би робитись з осені 2021 на північному кордоні, біля Харкова і тд. Якби не вибрали собі д`Єрмака керувати! Зате поржали людоньки, так?
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30.11.2022 23:30
+21
Та да. Я вже не кажу про Перекоп і Чонгар, які з жовтня, коли Данилів одягнув піксельні шкарпетки, можна було б облаштувати інженерними спорудами у 10 рядів.
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30.11.2022 23:41
+19
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30.11.2022 23:26
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Розумнішають, скотиняки.
Після того як півроку брали укріплені Піски та Авдіївку.

Нам би теж не завадило робити запасні позиції з залізобетону, а не з палочок
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30.11.2022 23:19 Ответить
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30.11.2022 23:26 Ответить
смысл китайцам разбираться в провинциях своего сырьевого придатка?хоть антинародная рецпублика думаете им не *******?)
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30.11.2022 23:31 Ответить
В Брянской народной республике?
Я что-то пропустил?
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01.12.2022 04:41 Ответить
Це те, що мало би робитись з осені 2021 на північному кордоні, біля Харкова і тд. Якби не вибрали собі д`Єрмака керувати! Зате поржали людоньки, так?
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30.11.2022 23:30 Ответить
Та да. Я вже не кажу про Перекоп і Чонгар, які з жовтня, коли Данилів одягнув піксельні шкарпетки, можна було б облаштувати інженерними спорудами у 10 рядів.
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30.11.2022 23:41 Ответить
Мож хоч кацапи сподвигнуть ЗЕрховного на фортифікацію України?
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30.11.2022 23:49 Ответить
А обстрелять это "строительство" никак не нельзя?
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30.11.2022 23:53 Ответить
орки зимовать собрались...
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30.11.2022 23:57 Ответить
Говорят , что "Линия Мажино" тоже была неприступной ... (обошли...)
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01.12.2022 00:36 Ответить
Цій лінії Пригожейна далеко ср..ти до всіх фортифікаційних ліній Другої світової у всіх відносинах.
Наприклад - вогневі точки з фронтальними амбразурами і т.д.

Найкращою була німецька школа із "фортифікаційним пилом" - численними автономними легкими дотами типу "Тобрук" на одного чи двох солдатів із МГ42

Але долати (або ж обходити лісочком) її доведеться
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01.12.2022 00:52 Ответить
Схоже буйло зібрався грати в затяжну війну
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01.12.2022 00:54 Ответить
Коли будувалися "Тобруки" - у військах не було РПГ та СПГ
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01.12.2022 04:07 Ответить
Ну ... Зате лінія укріплень переломана - грамотно.
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01.12.2022 13:05 Ответить
фіни не додумалися шоссе 4х полосне через ту лінію прокласти - зелені да!
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01.12.2022 02:41 Ответить
Ці лінії це долонею по між ніг.Це не 41-45. роки .Заразпару точкових ударів і все. коридори зроблені і мінні поля ліквідовані 95% такої лінії стає просто мимо ходячою для любих військ.Ця війна показала і доказала що саме точкові удари і куди слід роболять перемогу на полі бою.А не навала і і не ось ця клоунада захисна.
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01.12.2022 01:08 Ответить
Блин, вот ничему жизнь не учит: позиции обеспечивают исключительно фронтальный огонь. Это и в прошлом веке было малоэффективно, а сейчас - и подавно.
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01.12.2022 04:38 Ответить
ви от зараз не заперечили самі себе?
позиции обеспечивают исключительно фронтальный огонь.
Это и в прошлом веке было малоэффективно, а сейчас - и подавно.
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01.12.2022 05:09 Ответить
Почему? В обороне наиболее эффективен косоприцельный (он же анфиладный, он же облический (30-60 градусов к нормали)) огонь , особенно если он перекрестный (фланговый рассчитан на слишком уж большую глупость противника).
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01.12.2022 05:33 Ответить
надішліть ваші косо (30-60 градусов к нормали) знання до Генштабу ЗСУ...
я точно не ваш адресат...
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01.12.2022 05:44 Ответить
Як москалі бабло відмивають і по барабану їм війна.😎
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01.12.2022 07:35 Ответить
Кацапи ***** начеб то наступають, а між тим у себе в тилу будують капітальні фортифікації.
До чого б це такий тактичний парадокс?
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01.12.2022 07:59 Ответить
Значит будем сносить , не законное строительство без разрешительных документов. Это штраф, повторное деяние ,это уголовная статья , плюс нанесения вреда окружающей среде. Главного подрядчика , надо отстранить от занимаемой должности, по служебному несоответствию . Строителей всех выгнать. Территорию вернуть государству Украина .
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01.12.2022 08:26 Ответить
головне, їм ніхто не заважав..., чомусь...
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01.12.2022 09:24 Ответить
ЗАБОМБИТЬ И ОБОЙТИ !)
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01.12.2022 19:02 Ответить
 
 