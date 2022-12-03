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ГБР сообщило о подозрении бывшей чиновнице Мариупольской РГА, которая сотрудничает с оккупантами. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшей чиновнице Мариупольской районной государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, после вторжения России на территорию Украины и временной оккупации региона она добровольно вступила в должность "управляющего делами" в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора органе власти - "Администрации первомайского района ДНР" в пгт Мангуш Мариупольского района Донецкой области.

"Управляющий делами" помогает местным гауляйтерам "управлять" Мангушской территориальной громадой. Женщина подозревается в коллаборационной деятельности по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

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ГБР сообщило о подозрении бывшей чиновнице Мариупольской РГА, которая сотрудничает с оккупантами 01

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Автор: 

Мариуполь (5712) коллаборационизм (870)


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Для чего придумали ещё один дармоедный орган ?Они изъяли КЛИСТРОНЫ , готовя КАПИТУЛЯЦИЮ и вернули ,только через два месяца выведенные из строя
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03.12.2022 13:33 Ответить
 
 