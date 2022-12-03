У оккупированного Мариуполя на кладбище в Старом Крыму появились новые сектора захоронений, - Андрющенко. ФОТО

На кладбище в Старом Крыму за последнее время появились два новых сектора захоронений.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сравнили снимки за 12 октября и 30 ноября. Видим два новых сектора захоронений. Размеры этих секторов и динамика появления новых могил говорит о том, что массовое захоронение из-за эксгумации завершено. Учитывая динамику сноса домов, это доказывает, что все крупнейшие могильники под руинами или эксгумированы и похоронены", - говорится в сообщении.

Кроме того, рост новых захоронений свидетельствует о стремительном росте смертности от условно естественных причин. Если хладомор Мариуполя можно назвать естественной причиной.

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