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У оккупированного Мариуполя на кладбище в Старом Крыму появились новые сектора захоронений, - Андрющенко. ФОТО

На кладбище в Старом Крыму за последнее время появились два новых сектора захоронений.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сравнили снимки за 12 октября и 30 ноября. Видим два новых сектора захоронений. Размеры этих секторов и динамика появления новых могил говорит о том, что массовое захоронение из-за эксгумации завершено. Учитывая динамику сноса домов, это доказывает, что все крупнейшие могильники под руинами или эксгумированы и похоронены", - говорится в сообщении.

Кроме того, рост новых захоронений свидетельствует о стремительном росте смертности от условно естественных причин. Если хладомор Мариуполя можно назвать естественной причиной.

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У оккупированного Мариуполя на кладбище в Старом Крыму появились новые сектора захоронений, - Андрющенко 01

Мариуполь (5712) оккупация (10137) смертность (268) Андрющенко Петр (581)


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где русня там и клдабище, какая-то похоронная федерация
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03.12.2022 14:16 Ответить
Разруха нищета и смерть - ********* во всей красе
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03.12.2022 14:22 Ответить
ИХТАМНЕТ!
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03.12.2022 14:41 Ответить
 
 