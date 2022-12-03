Последствия вчерашних ударов из САУ по Зноб-Новгородской громаде Сумщины: от ангаров почти ничего не осталось. ФОТОрепортаж
2 декабря рашисты обстреляли приграничья Зноб-Новгородской громады на Сумщине.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, полностью разрушенные склады и ангары принадлежат одному из местных агропредприятий.
"Россияне ударили по ним из САУ. 24 снаряда разорвались на территории хозяйства. Враг не впервые обстреливает именно эти склады, несколько дней назад уже были попадания в них. На этот раз от помещений аграриев почти ничего не осталось", - отмечает глава региона.
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