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Последствия вчерашних ударов из САУ по Зноб-Новгородской громаде Сумщины: от ангаров почти ничего не осталось. ФОТОрепортаж

2 декабря рашисты обстреляли приграничья Зноб-Новгородской громады на Сумщине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, полностью разрушенные склады и ангары принадлежат одному из местных агропредприятий.

"Россияне ударили по ним из САУ. 24 снаряда разорвались на территории хозяйства. Враг не впервые обстреливает именно эти склады, несколько дней назад уже были попадания в них. На этот раз от помещений аграриев почти ничего не осталось", - отмечает глава региона.

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Последствия вчерашних ударов из САУ по Зноб-Новгородской громаде Сумщины: от ангаров почти ничего не осталось 01
Последствия вчерашних ударов из САУ по Зноб-Новгородской громаде Сумщины: от ангаров почти ничего не осталось 02
Последствия вчерашних ударов из САУ по Зноб-Новгородской громаде Сумщины: от ангаров почти ничего не осталось 03
Последствия вчерашних ударов из САУ по Зноб-Новгородской громаде Сумщины: от ангаров почти ничего не осталось 04
Последствия вчерашних ударов из САУ по Зноб-Новгородской громаде Сумщины: от ангаров почти ничего не осталось 05
Последствия вчерашних ударов из САУ по Зноб-Новгородской громаде Сумщины: от ангаров почти ничего не осталось 06
Последствия вчерашних ударов из САУ по Зноб-Новгородской громаде Сумщины: от ангаров почти ничего не осталось 07

Автор: 

обстрел (27129) Сумская область (3125) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+4
А ми у відповідь що...?!!!
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03.12.2022 16:12
+4
агропредприятие небогатое, и не может себе позволить купить AN\TPQ-49 и L119. Так что башкирочуваши даже не убирают свою САУ с Солдатской улицы в Евдоколье, а местным евдокольцам ***** куда она стреляет.
Возможно, выжившие жители Украинского, Муравьёв, Гремяча теперь станут по другому относиться к своему выбору. Но это не точно.
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03.12.2022 16:33
+3
А знищити мокшанську САУ Єрмак не дозволяє?
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03.12.2022 16:20
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Правила форума Совет форумчан
А ми у відповідь що...?!!!
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03.12.2022 16:12 Ответить
агропредприятие небогатое, и не может себе позволить купить AN\TPQ-49 и L119. Так что башкирочуваши даже не убирают свою САУ с Солдатской улицы в Евдоколье, а местным евдокольцам ***** куда она стреляет.
Возможно, выжившие жители Украинского, Муравьёв, Гремяча теперь станут по другому относиться к своему выбору. Но это не точно.
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03.12.2022 16:33 Ответить
А знищити мокшанську САУ Єрмак не дозволяє?
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03.12.2022 16:20 Ответить
нечем. Можете поехать в Муравьи и проверить.
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03.12.2022 16:34 Ответить
це входить у публікації мо про втрати ворога?
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03.12.2022 17:47 Ответить
Муравьи - это Украина ))
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03.12.2022 17:50 Ответить
ви мене розстроїли...я подумав що московити в своїх ****** отвєтку отримують
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03.12.2022 17:54 Ответить
к сожалению мы пока не в состоянии отвечать на артобстрелы и миномётные обстрелы в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Для этого у нас нет ни технических возможностей, ни организационно ДПСУ не готово это делать.
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03.12.2022 18:03 Ответить
Свинособачу нн розумію, буряте.
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04.12.2022 14:43 Ответить
я догадываюсь давно о твоей дебильности.
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04.12.2022 18:52 Ответить
Дебіл, буряте - це зайвохромосомний валянок, якому бракує клепки навіть опанувати державну. ))
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04.12.2022 22:17 Ответить
такие дебилы как ты недостойны общения на державній. Көтіңді қыс, ақымақ қошқар.
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05.12.2022 00:46 Ответить
щось белькоче собі бурят притрушений своєю мокшанською говіркою болгарського суржику - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти ))
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05.12.2022 09:22 Ответить
 
 