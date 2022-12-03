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Тяжело ранена воин ВСУ, лидер "Женского ветеранского движения" Андриана Сусак. Ее семья просит о помощи. ФОТО
Тяжело ранена глава "Женского ветеранского движения" Андриана Сусак. Требуется поддержка.
На фронте тяжело ранена глава "Женского ветеранского движения", военнослужащая ВСУ, ветеран АТО, активистка Евромайдана и общественная активистка Андриана Сусак, сообщила журналистка Валерия Бурлакова, передает Цензор.НЕТ.
"Вы уже знаете, что Малыш, Andriana Susak, тяжело ранена. Вот карточка ее сестры для помощи - 5375411507415201 Моно", - рассказала она.
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+18 Mik_2806
показать весь комментарий03.12.2022 16:39
+15 Денис Коновалов #376331
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показать весь комментарий03.12.2022 16:57
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Тримайся,Андріана.
Молимося.
видужуйте, шановна!🙏