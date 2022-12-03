РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8072 посетителя онлайн
Новости Фото Помощь раненым Война
20 020 21

Тяжело ранена воин ВСУ, лидер "Женского ветеранского движения" Андриана Сусак. Ее семья просит о помощи. ФОТО

Тяжело ранена глава "Женского ветеранского движения" Андриана Сусак. Требуется поддержка.

На фронте тяжело ранена глава "Женского ветеранского движения", военнослужащая ВСУ, ветеран АТО, активистка Евромайдана и общественная активистка Андриана Сусак, сообщила журналистка Валерия Бурлакова, передает Цензор.НЕТ.

"Вы уже знаете, что Малыш, Andriana Susak, тяжело ранена. Вот карточка ее сестры для помощи - 5375411507415201 Моно", - рассказала она.

Смотрите также: "Вот так мы и воюем": Позиции украинских защитников на передовой. ВИДЕО

Тяжело ранена воин ВСУ, лидер Женского ветеранского движения Андриана Сусак. Ее семья просит о помощи 01
Тяжело ранена воин ВСУ, лидер Женского ветеранского движения Андриана Сусак. Ее семья просит о помощи 02
Тяжело ранена воин ВСУ, лидер Женского ветеранского движения Андриана Сусак. Ее семья просит о помощи 03
Тяжело ранена воин ВСУ, лидер Женского ветеранского движения Андриана Сусак. Ее семья просит о помощи 04

Автор: 

благотворительность (612) помощь (7800) ранение (3383) военнослужащие (6134) Бурлакова Лера (249)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Бажаю їй одужати від всього серця! Допомогу перевів!
показать весь комментарий
03.12.2022 16:39
+15
Швидкого тобі одуження сонечко!
показать весь комментарий
03.12.2022 17:31
+14
Господи, допоможі рабі Божої Андріані! Дай їй сил вилікуватись. Дай їй довгих років жіття і всього самого найліпшего. Бо вона цього достойна.
показать весь комментарий
03.12.2022 16:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+++
показать весь комментарий
03.12.2022 16:20 Ответить
.+++
показать весь комментарий
03.12.2022 16:23 Ответить
Невже ***@на влада не може видіти потрібні ліки, гроші ?
показать весь комментарий
03.12.2022 18:24 Ответить
крадуть навіть гумдопомогу козли а скільки грошей для силових структур які віджимають храми для ПЦУ а для лікування пранених які захищають Україну не дають кошти є союзники допомагають.
показать весь комментарий
05.12.2022 10:55 Ответить
новеньке кацабидло активізувалося? на ***!
показать весь комментарий
05.12.2022 11:19 Ответить
+
показать весь комментарий
03.12.2022 16:37 Ответить
Бажаю їй одужати від всього серця! Допомогу перевів!
показать весь комментарий
03.12.2022 16:39 Ответить
+
показать весь комментарий
03.12.2022 16:43 Ответить
Господи, допоможі рабі Божої Андріані! Дай їй сил вилікуватись. Дай їй довгих років жіття і всього самого найліпшего. Бо вона цього достойна.
показать весь комментарий
03.12.2022 16:57 Ответить
Боже допоможи. (У Бога немає рабів)
показать весь комментарий
03.12.2022 17:41 Ответить
Швидкого тобі одуження сонечко!
показать весь комментарий
03.12.2022 17:31 Ответить
+
Тримайся,Андріана.
Молимося.
показать весь комментарий
03.12.2022 17:35 Ответить
+
показать весь комментарий
03.12.2022 18:08 Ответить
А наша так звана влада клоунів тут непричом.
показать весь комментарий
03.12.2022 18:50 Ответить
+
показать весь комментарий
03.12.2022 20:13 Ответить
+
показать весь комментарий
03.12.2022 21:53 Ответить
+
показать весь комментарий
04.12.2022 11:03 Ответить
++
показать весь комментарий
04.12.2022 13:10 Ответить
+1000 грн
показать весь комментарий
04.12.2022 13:55 Ответить
+
показать весь комментарий
05.12.2022 09:39 Ответить
+
видужуйте, шановна!🙏
показать весь комментарий
05.12.2022 11:21 Ответить
 
 