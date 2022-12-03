Тяжело ранена воин ВСУ, лидер "Женского ветеранского движения" Андриана Сусак. Ее семья просит о помощи. ФОТО

Тяжело ранена глава "Женского ветеранского движения" Андриана Сусак. Требуется поддержка.

На фронте тяжело ранена глава "Женского ветеранского движения", военнослужащая ВСУ, ветеран АТО, активистка Евромайдана и общественная активистка Андриана Сусак, сообщила журналистка Валерия Бурлакова, передает Цензор.НЕТ.

"Вы уже знаете, что Малыш, Andriana Susak, тяжело ранена. Вот карточка ее сестры для помощи - 5375411507415201 Моно", - рассказала она.

Смотрите также: "Вот так мы и воюем": Позиции украинских защитников на передовой. ВИДЕО







