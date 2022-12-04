Масштабная авария произошла ночью 4 декабря на теплосети Харькова – 2 района остались без отопления. ФОТО

В Харькове произошла авария на теплосети. В результате Немышлянский и Индустриальный районы города остались без отопления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КП "Харьковские тепловые сети".

"Дефект на тепломагистрали большого диаметра. Работникам КП Харьковские тепловые сети пришлось оперативно отключить 11 теплораспределительных станций и частично слить коммуникации домов по бульвару Юрьева, чтобы предотвратить размораживание системы", - объяснили коммунальщики.

Также отмечено, что участок 95-й магистрали в Немышлянском районе диаметром 1000 мм не выдержал жесткого режима перепадов напряжения.

"Дефект оперативно локализовали, поврежденный участок магистрали уже раскопали, откачали воду. Ведутся сварочные работы. Все дома получат тепло сразу после устранения дефекта на трубе. Подъезды оперативно развозят", - добавили в компании.

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Сообщается, что 95 магистраль - одна из старейших тепловых артерий города, несущая большую нагрузку на транспортировку тепла от ТЭЦ-3. Наиболее проблемный участок удалось заменить в ходе ремонтной кампании.

Во временное отключение попали дома в Немышлянском и Индустриальном районах города, ограниченные следующими улицами:

ул. Рыбалко;

ул. Филиппова;

ул. Багратиона;

пр-т Александровский;

пр-т Героев Харькова;

ул. Ощепкова;

ул. Ак. Подгорного;

проул. Снигиревский;

ул. Танкопия;

ул. Харьковских дивизий;

бул. Б. Хмельницкого;

ул. Северина Потоцкого.







