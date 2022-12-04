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Масштабная авария произошла ночью 4 декабря на теплосети Харькова – 2 района остались без отопления. ФОТО

В Харькове произошла авария на теплосети. В результате Немышлянский и Индустриальный районы города остались без отопления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КП "Харьковские тепловые сети".

"Дефект на тепломагистрали большого диаметра. Работникам КП Харьковские тепловые сети пришлось оперативно отключить 11 теплораспределительных станций и частично слить коммуникации домов по бульвару Юрьева, чтобы предотвратить размораживание системы", - объяснили коммунальщики.

Также отмечено, что участок 95-й магистрали в Немышлянском районе диаметром 1000 мм не выдержал жесткого режима перепадов напряжения.

"Дефект оперативно локализовали, поврежденный участок магистрали уже раскопали, откачали воду. Ведутся сварочные работы. Все дома получат тепло сразу после устранения дефекта на трубе. Подъезды оперативно развозят", - добавили в компании.

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Сообщается, что 95 магистраль - одна из старейших тепловых артерий города, несущая большую нагрузку на транспортировку тепла от ТЭЦ-3. Наиболее проблемный участок удалось заменить в ходе ремонтной кампании.

Во временное отключение попали дома в Немышлянском и Индустриальном районах города, ограниченные следующими улицами:

  • ул. Рыбалко;
  • ул. Филиппова;
  • ул. Багратиона;
  • пр-т Александровский;
  • пр-т Героев Харькова;
  • ул. Ощепкова;
  • ул. Ак. Подгорного;
  • проул. Снигиревский;
  • ул. Танкопия;
  • ул. Харьковских дивизий;
  • бул. Б. Хмельницкого;
  • ул. Северина Потоцкого.

Масштабная авария произошла ночью 4 декабря на теплосети Харькова – 2 района остались без отопления 01
Масштабная авария произошла ночью 4 декабря на теплосети Харькова – 2 района остались без отопления 02
Масштабная авария произошла ночью 4 декабря на теплосети Харькова – 2 района остались без отопления 03
Масштабная авария произошла ночью 4 декабря на теплосети Харькова – 2 района остались без отопления 04

Автор: 

авария (1285) теплосеть (120) Харьков (7479)


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Топ комментарии
+6
СБУ, ау!
Дубинський провогує здаватися Москві!

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04.12.2022 01:20
+6
Всем харьковчанам обязательно посмотреть предвыборный ролик Гепы и Допы. И сразу станет теплее.
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04.12.2022 01:29
+6
Дубинского на обмен.
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04.12.2022 03:36
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СБУ, ау!
Дубинський провогує здаватися Москві!

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04.12.2022 01:20 Ответить
Ради перспективы ужасной жить в Рашке люди терпят.потому, что реально это страшно
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04.12.2022 02:58 Ответить
Больше всего предателей в "СЛУГАХ" , после ОПЗЖопников ! Так , что эта рашистская дубина предлагает⁉️
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04.12.2022 10:29 Ответить
Дубинского на обмен.
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04.12.2022 03:36 Ответить
Дубинський - гніда рідкісна
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04.12.2022 08:41 Ответить
Нічого не змінилося відсотки ті ж 26% та 74%
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04.12.2022 09:36 Ответить
Всем харьковчанам обязательно посмотреть предвыборный ролик Гепы и Допы. И сразу станет теплее.
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04.12.2022 01:29 Ответить
да) мало нас таких вже лишилось)
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04.12.2022 13:26 Ответить
Может уже пора разнести трансформаторы на Курской АЭС?
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04.12.2022 03:32 Ответить
ні ти що, тоді ні П ні Зе не зможуть дерти рейтинг на крові...
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04.12.2022 13:28 Ответить
Миколаїв досі без питної води у кранах. Ще у квітні окупанти навмисно розгатили водогін, яким подавали дніпровську воду, аби майже півмільйонне місто позбавити водопостачання.Зараз після звільнення Херсону швидко відновити трубопровід комунальникам не вдається через постійні обстріли окупантів.
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04.12.2022 03:50 Ответить
Який ще багратіон? Карма?
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04.12.2022 08:13 Ответить
розмовляв з одним енергетиком, він казав що в Україні вся тепло-енерго мережа і без обстрілів дихала на ладан, купа обладнання ще радянських часів, заплатка на заплатці

може є сенс переглянути таку "приватизацію", бо можна і дуба врізати, якщо не цієї зими то наступної точно
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04.12.2022 08:20 Ответить
Так це свідомий план по приватизації майна держави. План цей йде достатньо давно, попутно популус в рабів та на утилізацію. а спостережливим вистава "полі ТИК України"
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04.12.2022 13:31 Ответить
По закону военноговремени можно миллиарды Фирташа ,охреневшего от безнаказанности конфисковать , пустить на ремонт и обновление
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04.12.2022 10:32 Ответить
мільярди коломойського чи іншого небідного посіпаки під охороною юстиції США... вони можуть легенько списати собі борги чи кредити... тому що раби німі... а ось вони зубаті до чортиків. Так що не мрійте пустого.
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04.12.2022 13:29 Ответить
 
 