Россияне ночью 10 раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линии электропередач. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреляли четыре громады Днепропетровщины - Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Всю ночь Никопольщина содрогалась от вражеских снарядов...
Россияне 10 раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии мирные города и села.
Поразили четыре громады - Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую.
Обошлось без погибших и раненых.
В Красногригорьевской громаде разбиты 5 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач.
В других громадах обследуют территории и выясняют детали атак", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в остальных районах ночь прошла без чрезвычайных ситуаций. Раздавалась тревога, но без "прилетов", и на эту минуту спокойно.
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