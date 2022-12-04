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Россияне ночью 10 раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линии электропередач. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли четыре громады Днепропетровщины - Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Всю ночь Никопольщина содрогалась от вражеских снарядов...

Россияне 10 раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии мирные города и села.

Поразили четыре громады - Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую.

Обошлось без погибших и раненых.

В Красногригорьевской громаде разбиты 5 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач.

В других громадах обследуют территории и выясняют детали атак", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Враг всю ночь обстреливал из "Градов" и тяжелой артиллерии Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую громады. ФОТОрепортаж

Отмечается, что в остальных районах ночь прошла без чрезвычайных ситуаций. Раздавалась тревога, но без "прилетов", и на эту минуту спокойно.

Россияне ночью 10 раз обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линии электропередач 01

Россияне ночью 10 раз обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линии электропередач 02
Россияне ночью 10 раз обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линии электропередач 03
Россияне ночью 10 раз обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольщину, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линии электропередач 04

Автор: 

обстрел (27129) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3946)


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