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Сутки в Донецкой области: обстрелы линии фронта от Кураховской до Лиманской громады, под огнем Марьинка и Георгиевка. ФОТОрепортаж

Ночью россияне продолжали стрелять по линии фронта от Кураховской до Лиманской громады Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении 1 человек ранен в Курахово, объемы разрушений в городе устанавливаются. Также под обстрелами Марьинка и Георгиевка – без жертв.

"На Горловском направлении в результате артобстрела 1 человек погиб в Предтечином Константиновской громады. В течение суток Торецк подвергся двум ударам из "Градов" - повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома и хозяйственные сооружения. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

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Кириленко также информирует, что на Лисичанском направлении снова многочисленные обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады. Последствия уточняются.

"Каждое российское преступление тщательно документируем. За все будут отвечать!" - резюмирует руководитель региона.

Сутки в Донецкой области: обстрелы линии фронта от Кураховской до Лиманской громады, под огнем Марьинка и Георгиевка 01
Сутки в Донецкой области: обстрелы линии фронта от Кураховской до Лиманской громады, под огнем Марьинка и Георгиевка 02
Сутки в Донецкой области: обстрелы линии фронта от Кураховской до Лиманской громады, под огнем Марьинка и Георгиевка 03
Сутки в Донецкой области: обстрелы линии фронта от Кураховской до Лиманской громады, под огнем Марьинка и Георгиевка 04
Сутки в Донецкой области: обстрелы линии фронта от Кураховской до Лиманской громады, под огнем Марьинка и Георгиевка 05

Автор: 

армия РФ (19210) обстрел (27129) Донецкая область (9642) Кириленко Павел (638)


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@oleksiireznikov
д0лб0ё0ба який про'їбав оборону Країни, приїхав до Чорнобаївки, покататися на гвинтах покинутого рашистського гвинтакрила
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04.12.2022 10:19 Ответить
 
 