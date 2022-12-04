Сутки в Донецкой области: обстрелы линии фронта от Кураховской до Лиманской громады, под огнем Марьинка и Георгиевка. ФОТОрепортаж

Ночью россияне продолжали стрелять по линии фронта от Кураховской до Лиманской громады Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении 1 человек ранен в Курахово, объемы разрушений в городе устанавливаются. Также под обстрелами Марьинка и Георгиевка – без жертв.

"На Горловском направлении в результате артобстрела 1 человек погиб в Предтечином Константиновской громады. В течение суток Торецк подвергся двум ударам из "Градов" - повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома и хозяйственные сооружения. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

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Кириленко также информирует, что на Лисичанском направлении снова многочисленные обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады. Последствия уточняются.

"Каждое российское преступление тщательно документируем. За все будут отвечать!" - резюмирует руководитель региона.









