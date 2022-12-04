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На освобожденных территориях Херсона продолжаются работы по разминированию, - Янушевич. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты щедро "засеяли" Херсонщину снарядами, минами, растяжками и другими опасными предметами.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время взрывотехники Нацполиции обследовали 523 гектара территорий, на которых изъяли 4200 взрывоопасных предметов и уничтожили 1250. Пиротехники ГСЧС обследовали территорию общей площадью 753 гектара, обнаружили и обезвредили 7300 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

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На освобожденных территориях Херсона продолжаются работы по разминированию, - Янушевич 01

На освобожденных территориях Херсона продолжаются работы по разминированию, - Янушевич 02
На освобожденных территориях Херсона продолжаются работы по разминированию, - Янушевич 03На освобожденных территориях Херсона продолжаются работы по разминированию, - Янушевич 04

Автор: 

разминирование (713) деоккупация (847) Янушкевич Ярослав (77) Херсонская область (4764)


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04.12.2022 12:00 Ответить
 
 