В оккупированном Мариуполе массово сносят поврежденные многоэтажки, чтобы скрыть следы военных преступлений. ФОТО

Во временно захваченном Мариуполе российские захватчики массово сносят поврежденные многоэтажки, чтобы скрыть следы военных преступлений.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне массово сносят многоэтажки в городе. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от компании Maxar Technologies. Дома, где мы когда-то мирно жили, становятся 100% развалинами. Их в прямом смысле стирают с лица земли", – говорится в сообщении.

По данным городского совета Мариуполя, в городе от обстрелов россиян пострадали 2257 многоквартирных домов. Это 90% всего жилищного фонда. Полностью уничтожено более 50% многоэтажек, а это 1356 домов.

"Захватчики разрушают здания и хоронят следы своих военных преступлений. Вместе с тем уничтожают нашу память, наши квартиры, нашу прошлую счастливую жизнь", - отметили в горсовете.

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