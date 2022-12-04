В оккупированном Мариуполе массово сносят поврежденные многоэтажки, чтобы скрыть следы военных преступлений. ФОТО
Во временно захваченном Мариуполе российские захватчики массово сносят поврежденные многоэтажки, чтобы скрыть следы военных преступлений.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне массово сносят многоэтажки в городе. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от компании Maxar Technologies. Дома, где мы когда-то мирно жили, становятся 100% развалинами. Их в прямом смысле стирают с лица земли", – говорится в сообщении.
По данным городского совета Мариуполя, в городе от обстрелов россиян пострадали 2257 многоквартирных домов. Это 90% всего жилищного фонда. Полностью уничтожено более 50% многоэтажек, а это 1356 домов.
"Захватчики разрушают здания и хоронят следы своих военных преступлений. Вместе с тем уничтожают нашу память, наши квартиры, нашу прошлую счастливую жизнь", - отметили в горсовете.
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Можна лише здогадуватись скільки людей поховано в тих будинках, заживо в тому числі. Адже їх ніхто не рятував, ніхто не розбирав завалини і не витягував людей з під них.
кацапо-орда нашвидко побудує лайно, що по характеристикам буде схоже на склади чи
супермаркети, не призначеннi для життя. зате з кольоровим гiвно-сайдiнгом.
нульовка, а ще що правильно рашистське лайно робить?
що тобi ще подобається з того, що вчиняє рашитська орда ?
"Кавказ".Также выпустил кн"Кавказ" Любимый историк Александра 3.Сейчас в инете про него ничего не найдете.Все вычистили Кремлевские фальсификаторы,как и войну Англии и России против Пэриджана(1824-1828гг) и против Черкесов(Адыгов).
Коли обирали ПЗДЖівців і Шаріївців до влади також думали про минуле,а не про майбутнє.Ахмєтов все крутив по ящику Савєцкій Саюз,ну отримали,тільки не 80ті.