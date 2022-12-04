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В оккупированном Мариуполе массово сносят поврежденные многоэтажки, чтобы скрыть следы военных преступлений. ФОТО

Во временно захваченном Мариуполе российские захватчики массово сносят поврежденные многоэтажки, чтобы скрыть следы военных преступлений.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне массово сносят многоэтажки в городе. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от компании Maxar Technologies. Дома, где мы когда-то мирно жили, становятся 100% развалинами. Их в прямом смысле стирают с лица земли", – говорится в сообщении.

По данным городского совета Мариуполя, в городе от обстрелов россиян пострадали 2257 многоквартирных домов. Это 90% всего жилищного фонда. Полностью уничтожено более 50% многоэтажек, а это 1356 домов.

"Захватчики разрушают здания и хоронят следы своих военных преступлений. Вместе с тем уничтожают нашу память, наши квартиры, нашу прошлую счастливую жизнь", - отметили в горсовете.

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В оккупированном Мариуполе массово сносят поврежденные многоэтажки, чтобы скрыть следы военных преступлений 01
В оккупированном Мариуполе массово сносят поврежденные многоэтажки, чтобы скрыть следы военных преступлений 02

Автор: 

Мариуполь (5712) оккупация (10137) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+13
Зелена депутатка закликала маріупольців не покидати місто, мовляв, ви не ціль окупантів.
Можна лише здогадуватись скільки людей поховано в тих будинках, заживо в тому числі. Адже їх ніхто не рятував, ніхто не розбирав завалини і не витягував людей з під них.
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04.12.2022 11:04
+4
.

кацапо-орда нашвидко побудує лайно, що по характеристикам буде схоже на склади чи

супермаркети, не призначеннi для життя. зате з кольоровим гiвно-сайдiнгом.
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04.12.2022 11:08
+3
.

нульовка, а ще що правильно рашистське лайно робить?

що тобi ще подобається з того, що вчиняє рашитська орда ?
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04.12.2022 11:14
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Правила форума Совет форумчан
Зелена депутатка закликала маріупольців не покидати місто, мовляв, ви не ціль окупантів.
Можна лише здогадуватись скільки людей поховано в тих будинках, заживо в тому числі. Адже їх ніхто не рятував, ніхто не розбирав завалини і не витягував людей з під них.
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04.12.2022 11:04 Ответить
.

кацапо-орда нашвидко побудує лайно, що по характеристикам буде схоже на склади чи

супермаркети, не призначеннi для життя. зате з кольоровим гiвно-сайдiнгом.
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04.12.2022 11:08 Ответить
.

нульовка, а ще що правильно рашистське лайно робить?

що тобi ще подобається з того, що вчиняє рашитська орда ?
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04.12.2022 11:14 Ответить
чем больше раскрывается руzzкий мир, во всей своей "красе", тем больше проникаюсь уважением к саранче, тараканам, глистам и крысам - этому невинному миру животных на фоне "человечности" мира кацапов-людоедов
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04.12.2022 11:14 Ответить
ЧТОБ ПОСКОРЕЕ ПОСТРОИТЬ НОВЫЕ ДОМА И ЗАСЕЛИТЬ ТУДА арабохайев(арабоцыган у историка В.Величко 9в.) из Ливана и всего Арабистана,как в Карабах заселили.
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04.12.2022 11:36 Ответить
19 в.Василий Величко -лучший историк Империи, гл.ред самого поп журнала на Кавказе с названием
"Кавказ".Также выпустил кн"Кавказ" Любимый историк Александра 3.Сейчас в инете про него ничего не найдете.Все вычистили Кремлевские фальсификаторы,как и войну Англии и России против Пэриджана(1824-1828гг) и против Черкесов(Адыгов).
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04.12.2022 11:45 Ответить
..в плен рюзких не брать эти твари неисправимы
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04.12.2022 11:54 Ответить
...наше минуле щасливе життя"...
Коли обирали ПЗДЖівців і Шаріївців до влади також думали про минуле,а не про майбутнє.Ахмєтов все крутив по ящику Савєцкій Саюз,ну отримали,тільки не 80ті.
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04.12.2022 21:59 Ответить
 
 