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Стерненко опубликовал фото казненных оккупантами гражданских на Луганщине. Гайдай говорит, что информация проверяется. ВИДЕО+ФОТО 18+

Общественный активист Сергей Стерненко заявил о публичной казни гражданских в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Стерненко опубликовал в телеграм-канале фото казненных гражданских.

"На Луганщине российские ублюдки публично казнили гражданских. Показательно, чтобы все это увидели. И мир должен это видеть. Настоящую мерзкую российскую рожу нелюдей, которые кичатся своими зверствами", - отметил он.

Стерненко опубликовал фото казненных оккупантами гражданских на Луганщине. Гайдай говорит, что информация проверяется 01
Стерненко опубликовал фото казненных оккупантами гражданских на Луганщине. Гайдай говорит, что информация проверяется 02

В свою очередь глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что информация, обнародованная Стерненко о публичной казни гражданских в Луганской области, проверяется.

Также читайте: Оккупанты публично казнили медсестру в Скадовске, - Financial Times

Автор: 

казнь (116) Стерненко Сергей (394) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+99
Це милий добрий геноцид.
По версії Макрона тим хто це робить треба гаранті що покарання не буде...
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04.12.2022 12:45
+72
хтось здивований діями тих виродків-кацапів?
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04.12.2022 12:37
+69
І які можуть бути переговори з цими виродками?
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04.12.2022 12:38
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Женевська конвенція?
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04.12.2022 12:36 Ответить
Це милий добрий геноцид.
По версії Макрона тим хто це робить треба гаранті що покарання не буде...
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04.12.2022 12:45 Ответить
Тут пригадую гасло одного дописувача який досить
ретельно описав що треба робити з нацистами-рашистами.
"В Б И Й КАЦАПА - У Б Л Ю Д К А ! ! !"
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04.12.2022 17:55 Ответить
Аксіома: Якщо ти не уб'єш кацапа, то він уб'є тебе і виріже усю твою родину...
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04.12.2022 18:23 Ответить
хтось здивований діями тих виродків-кацапів?
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04.12.2022 12:37 Ответить
Коли вже росіюшка почне будувати Освенцім для українців? З освяченням Гундяєвим газових камер...
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04.12.2022 12:37 Ответить
А ви вважаєте що такого нема?
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04.12.2022 13:34 Ответить
"... Журналистка РИА Новостей Виктория Никифорова опубликовала колонку, в которой поддержала идею ФСИН возродить в России систему трудовых лагерей для заключенных. Никифорова назвала ГУЛАГ социальным лифтом "для сотен тысяч простых людей". Наказание, которые получали заключенные в трудовом лагере, становились в советские годы "путевкой в жизнь". "Тогдашняя беднота" получала в ГУЛАГе "высокооплачиваемую рабочую специальность", "еду три раза в день, теплое жилье и медпомощь..."
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04.12.2022 18:29 Ответить
Если это так, совсем не удивляюсь Добрая половина кацапов в и вне России бредит по Сталину и всему с ним связанного. Они были бы очень удивлены, попадая в "социальны лифт" ГУЛАГ-а.
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05.12.2022 03:57 Ответить
І які можуть бути переговори з цими виродками?
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04.12.2022 12:38 Ответить
"луганський народ" це ЩО і чим воно відрізняється від "донецького народу"?
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04.12.2022 12:39 Ответить
мовою, культурними традиціями, казками, костюмами і т.п.
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04.12.2022 12:45 Ответить
Дуже цікаво було би це все побачити.
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04.12.2022 12:49 Ответить
бєндєровці все знищили...але раїся знає правду, питайте у них
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04.12.2022 13:02 Ответить
не встигла б Україна перейменувать ворошиловград в луганськ, був би ворошилівський народ... і що цікаво, в цьому "народі", дивним чином, випала якась трухла скрепа про "один" народ - прорахунок раша-фашистської пропоганди?
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04.12.2022 14:09 Ответить
- Чёрт, ну, что за невезуха"! Не везёт с местом проживания, хоть плачь... Не успел к "Новороссии" привыкнуть, стали "ДеЭнЭр" с "ЭлэНЭром". ТОлько к ним привыкать стали, "Малороссию" создали...

- Да "не бери дурного в голову"... Язык то, государственный, и там, и там, и там, одинаковый - матершинный...
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04.12.2022 21:10 Ответить
- А чому ДНР і ЛНР не об"єднуються?
- А у них же національності різні... У ДНР - вайнаходонбасити, дагодонбасити, і осетинодонбасити... А в ЛНР - якутодонбасити і бурятодонбасити...
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04.12.2022 21:39 Ответить
Після такого розголосу, Zeкоманда поверне Стерненко в СІЗО, бо в якомусь поганому руслі тепер виглядають партнери хламідії і дєрьмака.
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04.12.2022 12:39 Ответить
Потрібно щоб весь цивілізованний світ це побачив. А макарон ще патякає про якісь гарантії для террористів. Нехай це собі на столі поставить. Виродки ще й знущались до того як повісили.
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04.12.2022 12:40 Ответить
А в Луганске что, какой то отдельный народ? Что то не слышал.
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04.12.2022 12:40 Ответить
З третім праворуч все погано. Схоже, його катували перед смертю. Можна припустити, що били по тулубу, але окрім цього у нього кривав пляма ще на проміжності. А це це вже дуже погано....
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04.12.2022 12:41 Ответить
Скоріше за все виродки відрізали детородні органи. Кляті фашисти будуть прокляті на десять родів.
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04.12.2022 12:47 Ответить
Посередині і людина також має ознаки тортур
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04.12.2022 12:58 Ответить
Я не експерт, але вісельників бачити доводилося. Схоже, що цих нещасних повісили або вже мертвими, або непритомними.
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04.12.2022 13:15 Ответить
От такі от пєрєгавори пане Макрон. І гарантії їм ще треба... Побільше....
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04.12.2022 12:42 Ответить
Серега Гайдай - спонсор и орденоносец Московского патриархата. Орден Святителя Николая Чудотворца 2017 за заслуги и спонсорство, Знак отличия Мукачевской епархии УПЦ 2017. Видимо Кириллу звонит, советуется.
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04.12.2022 12:45 Ответить
звісно знав, але ж "перевіряє" і радить довіряти йому.
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04.12.2022 15:57 Ответить
Ну що Макарон ще тягне за стіл перемовин? Ти ****** такий же посібник терористів як і купа інших покидьків.
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04.12.2022 12:46 Ответить
Й**ні ублюдки кацапські і сепарні, поговоримо про хороших рускіх ?
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04.12.2022 12:48 Ответить
******
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04.12.2022 12:48 Ответить
Дивне мовчання🤔 «зтурбованоі» Стефанішиною😌😌 та інших опікувачів рашистів *****🐖🐷 щодо «вжиття відповідних дій з розслідування таких подій» ‼️‼️‼️‼️‼️🤯🤔😡😠
Мабуть, у неї особисто і слів і думок немає, бо посада таке не передбачає, а підлеглі цієї пані, ще ПИШУТЬ ЇЇ Мудрі ДУМКИ….
Десь так!!!
Оркам ***** прощення небуде за їх воєнні злочини в Україні проти людства!!!
Кари рашистам *****, страшної кари‼️🇺🇦⚔️⚔️❤️😡🤬
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04.12.2022 12:51 Ответить
Таке коїться всюди, куди приходить "руZкій мір".

Центр журналістських розслідувань

@InvestigatorUa

https://twitter.com/InvestigatorUa/status/1599330482574872576

В Петропавлівці (окупована Скадовська громада) на Херсонщині знайдені вбитими чоловік і його співмешканка. Сергія Шеремета російські військові вбили пострілом в голову в селищній школі.

Його спвмешканку Катерину зґвалтували, після чого перерізали їй горло.

https://investigator.org.ua/ua/news-2/249341/
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04.12.2022 12:54 Ответить
Голова Луганська? А де він сам? Не смішить мене.
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04.12.2022 12:55 Ответить
штурмує Кремінну
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04.12.2022 13:23 Ответить
СВІТ МАЕ ПОБАЧИТИ ЦІ ФТО ‼️‼️

Досі рятувати морду хутіна ‼️

і ще - во фрацузські ЗМІ- нехай французи бачать кого Макрон виправдовує
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04.12.2022 12:55 Ответить
Макарон.
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04.12.2022 12:56 Ответить
Дивлячись на ці фото віднімає мову, немає ніякого виправдання цих звірств .Є лише розуміння, що ненависть до України, українців, їхнього патріотизму , незламності безмежна.рашисти просто безссилі, що і провокує таку наджорстокість
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04.12.2022 12:57 Ответить
800 років тому було ТЕ САМЕ. Нічого не змінилося. Зграя бабуїнів під назвою "монгольська орда" не мала і не має нічого спільного з людиною і людяністю.

Світ на це постійно закривав очі, в тому числі недавно (Ічкерія, Грузія, Сирія). Не знаю, що має відбутися, щоб відбулося масове пробудження і людиноненависницьку множину_істот було знищено. Або тотально ізольовано.
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04.12.2022 13:03 Ответить
Что-то "гамнести интернешнл" молчит?
Твари позорные!
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04.12.2022 13:00 Ответить
Ті міжнародні щурі здіймають галас, тільки коли їм проплачено.
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04.12.2022 13:17 Ответить
На другій фото схоже що полонені, в гражданці, ЛНРта Днр терростичні організації
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04.12.2022 13:02 Ответить
Ну і, звісно, кацапи не були б кацапами, якби не почали перекладати провину за це на укарїнців:

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04.12.2022 13:08 Ответить
Чомусь я не здивований, це їх фішка ...
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04.12.2022 13:13 Ответить
Як і очікувалось, росіяни вже почали виправдовуватись і брехати, що начебто ми самі усе вигадали, що трупи підкинули і т. д.

Я передбачав це. Тому тепер публікую скрін джерела.
Першим ці фото поширив росіянин.
Бо росіяни вбили цивільних, а потім вирішили цим похизуватись.

Відбрехатись не вдасться, скоти. (с) Стерненко.
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04.12.2022 13:23 Ответить
Петушарій, ауууу!

https://t.me/ssternenko/11384?single

Як і очікувалось, росіяни вже почали виправдовуватись і брехати, що начебто ми самі усе вигадали, що трупи підкинули і т. д.

Я передбачав це. Тому тепер публікую скрін джерела.
Першим ці фото поширив росіянин.
Бо росіяни вбили цивільних, а потім вирішили цим похизуватись.

Відбрехатись не вдасться, скоти.
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04.12.2022 13:29 Ответить
Їх виправдання ніколи як-то кажуть "не зайде" бо вживання слів "луганський народ" ні владою України, ні українськими та проплаченими в Україні ЗМІ, ботами,ЛОМами не використовувалося ніколи тільки пропагандонами та т.з. "владою" окупованих територій, а слово "СМЕРШ" взагалі російське та один із компонентів минулого, спогадами якого ще живе країна лаптєй та балалайок
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04.12.2022 13:48 Ответить
..
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04.12.2022 13:10 Ответить
Вот если бы были такие фото с дохлыми кацапами, то визг уже стоял бы на всю ООН. В любом случае, очень хорошо, что таких фоток нету. Пусть кацапня зарывает себя ещё глубже, не давая миру забыть, насколько кацапня живодерская ублюдочная мразь..
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04.12.2022 13:12 Ответить
Мразь. Згідний.
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04.12.2022 13:26 Ответить
фото дохлых кацапов публиковать не нужно - всё дожно выглядеть уютно так , по домашнему
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04.12.2022 14:10 Ответить
Це тільки вершина айсбергу...
А ви й далі толеруйте московський патріархат який це схвалює....
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04.12.2022 13:13 Ответить
Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації!

Стерненко чи Гайдай? Кому ж вірити?
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04.12.2022 13:15 Ответить
Ці фото першими опублікував рашистський телеграм канал "Поздняков 3:0"
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04.12.2022 13:25 Ответить
Стерненко, звісно!
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23.12.2022 11:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=k60n7LESi-Y
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04.12.2022 13:25 Ответить
Самое смешное, что луганского народа не существует.

Дебилы, без мозгов но с оружием, творят какую-то *****!
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04.12.2022 13:48 Ответить
*************** треба страшно карати, та тільки ні в коєму разі не фільмувати.
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04.12.2022 13:50 Ответить
А може це сину Трампа відправити? Хто знає його телеграм чи твітер? Може прикриє трохи рота.
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04.12.2022 13:52 Ответить
КАЦАПИ ХОТІЛИ ЗАХВАТИТИ УКРАЇНУ ЗА 3 ДНІ І СТРАТИТИ ВСІХ, ХТО ЗА УКРАЇНУ.
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04.12.2022 13:52 Ответить
Денацификаторы---особо опасные переносчики, распостранители и возбудители вируса войны, на планете Земля.
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04.12.2022 13:58 Ответить
Де там папа римський та емнесті...???
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04.12.2022 14:03 Ответить
хвойды амнести интернешенл и кЛассный крест могут передать жертвам узкого мира упаковку таблеток от головы и просрачЕные бинты
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04.12.2022 14:16 Ответить
а шо бачать зелені покидьки нічого
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04.12.2022 14:43 Ответить
Я не думаю , что Стерненко врёт , зачем ему это , а вот чего Гайдай боится ?????
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04.12.2022 15:10 Ответить
Гайдай дешева хвойда,яка піариться за рахунок ЗСУ ,та смокче у єрмака.Він з корита тих виродків які 30 років нажили у вуха та обкрадали українців...
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04.12.2022 16:29 Ответить
Це так !
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04.12.2022 18:30 Ответить
Гайдай має на увазі, що вся інформація такого роду повинна йти тільки через нього. Так казав Бубочка.
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04.12.2022 18:32 Ответить
Громадський активіст Сергій Стерненко заявив про публічну страту цивільних на Луганщині. Джерело:
Публиная казнь, это когда собирают публику на виду у нее казнят. То что на фото, это можно назвать вывесили трупы на всеобщее обозрение. Все висят на достаточно толстом электрическом кабеле в виниловой изоляции. На таком кабеле петля сможет затянутся только при достаточно большом усилии вообще, а учитывая время года и температуру при которой винил дубеет, она вообще будет неподвижной. Скорее всего забили досмерти, а потом уже вешали, плотно обвивая шеи мертвым так, чтобы голова не смогла проскочить при поднятии вверх.

Не понятно, что именно хочет выяснить Гайдай. Может подозревает, что Стерненко это нафотошопил?
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04.12.2022 18:06 Ответить
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04.12.2022 20:11 Ответить
 
 