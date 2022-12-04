Стерненко опубликовал фото казненных оккупантами гражданских на Луганщине. Гайдай говорит, что информация проверяется. ВИДЕО+ФОТО 18+

Общественный активист Сергей Стерненко заявил о публичной казни гражданских в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Стерненко опубликовал в телеграм-канале фото казненных гражданских.

"На Луганщине российские ублюдки публично казнили гражданских. Показательно, чтобы все это увидели. И мир должен это видеть. Настоящую мерзкую российскую рожу нелюдей, которые кичатся своими зверствами", - отметил он.





В свою очередь глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что информация, обнародованная Стерненко о публичной казни гражданских в Луганской области, проверяется.

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