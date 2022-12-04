Украина получила три автомобиля скорой помощи, деньги на которые собрала Эстония. ФОТО

Министерство здравоохранения Украины получило три автомобиля скорой помощи, средства на которые были собраны во время благотворительного вечера в Лондоне, организованном посольством Эстонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения Украины.

"Получили вот такую красоту, просто в восторге. Благодарить за них должны посольству Эстонии и Украины в Великобритании, которые организовали благотворительный вечер и договорились, что на собранные средства приобретут именно "скорые". С призывом поддержать инициативу на событии выступили актеры Бенедикт Камбербетч и Джуд Лоу. Получилось собрать 90 000 фунтов стерлингов, и как следствие - к нам прибыли целых три таких автомобиля", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что полученные автомобили приспособлены для работы в тяжелых условиях. Смогут проехать и спасти жизнь там, где обычные авто не справились бы.

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