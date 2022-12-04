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Украина получила три автомобиля скорой помощи, деньги на которые собрала Эстония. ФОТО

Министерство здравоохранения Украины получило три автомобиля скорой помощи, средства на которые были собраны во время благотворительного вечера в Лондоне, организованном посольством Эстонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения Украины.

"Получили вот такую красоту, просто в восторге. Благодарить за них должны посольству Эстонии и Украины в Великобритании, которые организовали благотворительный вечер и договорились, что на собранные средства приобретут именно "скорые". С призывом поддержать инициативу на событии выступили актеры Бенедикт Камбербетч и Джуд Лоу. Получилось собрать 90 000 фунтов стерлингов, и как следствие - к нам прибыли целых три таких автомобиля", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что полученные автомобили приспособлены для работы в тяжелых условиях. Смогут проехать и спасти жизнь там, где обычные авто не справились бы.

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Украина получила три автомобиля скорой помощи, деньги на которые собрала Эстония 01

Украина получила три автомобиля скорой помощи, деньги на которые собрала Эстония 02
Украина получила три автомобиля скорой помощи, деньги на которые собрала Эстония 03

Автор: 

помощь (7800) Эстония (1420) скорая (366)


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Топ комментарии
+10
Щира подяка Естонцям за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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04.12.2022 15:09
+9
Стежте за Кирилом Тимошенко.
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04.12.2022 14:55
+5
Перепрошую, але інші країни також передали і у сумі це не мало.
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04.12.2022 14:57
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Перепрошую, але інші країни також передали і у сумі це не мало.
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04.12.2022 14:57 Ответить
Він тут сам с собою.Даремно витрачаєте час,зараз в нього загострення.
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04.12.2022 15:01 Ответить
Эстонцев мало, это да. 2 миллиона к вашим 40. Значит Украина должна по чесноку предоставить себе 60 машин швидкой допомоги. Благодарность Эстонии за безвозмездную помощь украинскому народу во время беды!
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04.12.2022 15:44 Ответить
1 331 796
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04.12.2022 17:05 Ответить
мазал тов
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04.12.2022 17:38 Ответить
Стежте за Кирилом Тимошенко.
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04.12.2022 14:55 Ответить
Ви підриваєте авторитет самозванців з опу)))
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04.12.2022 15:15 Ответить
Щира подяка Естонцям за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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04.12.2022 15:09 Ответить
posle vojny obrazovat' ******-Ekonomicheskij soyuz Ukraina-Velikobritaniya-Litva-Latviya-Estoniya
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04.12.2022 15:51 Ответить
дурна затія,Британія сама все не потягне,тільки НАТО,просто після вступу туди України НАТО потрібно буде добряче перетрусити в плані безпекових вимог та обовязків членів
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05.12.2022 01:06 Ответить
Щира подяка естонцям від народу України.
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04.12.2022 17:26 Ответить
 
 