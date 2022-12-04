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Боевая работа артиллеристов 24-й ОМБр им. короля Даниила и САУ "Акация" на Бахмутском направлении. ФОТОрепортаж

Артиллеристы 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожают врага из артустановок 2С3 "Акация" на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.

"Работа артиллерийских расчетов 24-й ОМБр имени короля Даниила 2С3 "Акация" во время боевого дежурства на Бахмутском направлении. Несмотря на почтенный возраст этих установок, они способны метко и щедро угостить врага 152 миллиметрами концентрированной ярости и справедливости", - сказано в сообщении.

Боевая работа артиллеристов 24-й ОМБр им. короля Даниила и САУ Акация на Бахмутском направлении 01
Боевая работа артиллеристов 24-й ОМБр им. короля Даниила и САУ Акация на Бахмутском направлении 02
Боевая работа артиллеристов 24-й ОМБр им. короля Даниила и САУ Акация на Бахмутском направлении 03
Боевая работа артиллеристов 24-й ОМБр им. короля Даниила и САУ Акация на Бахмутском направлении 04

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Автор: 

Донецкая область (9642) Бахмут (1602) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) ВСУ (6587)


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Бережи Вас бог.
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04.12.2022 15:49 Ответить
красунчики!!
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04.12.2022 15:49 Ответить
Незабаром у крамницях Криму: ковбаса "Домашня", масло "Душевне".
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04.12.2022 15:53 Ответить
Робота артилерійських розрахунків 24-ї ОМБр імені короля Данила Джерело:
московські "розрахунки", це звичайні групи:
Робота груп гармашів 24-ї ОМБр імені короля Данила
Крім того, ое суржикове "йдеться" ( = йде себе), це йде мова про
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04.12.2022 16:36 Ответить
 
 