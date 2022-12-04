Боевая работа артиллеристов 24-й ОМБр им. короля Даниила и САУ "Акация" на Бахмутском направлении. ФОТОрепортаж

Артиллеристы 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожают врага из артустановок 2С3 "Акация" на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.

"Работа артиллерийских расчетов 24-й ОМБр имени короля Даниила 2С3 "Акация" во время боевого дежурства на Бахмутском направлении. Несмотря на почтенный возраст этих установок, они способны метко и щедро угостить врага 152 миллиметрами концентрированной ярости и справедливости", - сказано в сообщении.









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