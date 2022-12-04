Боевая работа артиллеристов 24-й ОМБр им. короля Даниила и САУ "Акация" на Бахмутском направлении. ФОТОрепортаж
Артиллеристы 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожают врага из артустановок 2С3 "Акация" на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.
"Работа артиллерийских расчетов 24-й ОМБр имени короля Даниила 2С3 "Акация" во время боевого дежурства на Бахмутском направлении. Несмотря на почтенный возраст этих установок, они способны метко и щедро угостить врага 152 миллиметрами концентрированной ярости и справедливости", - сказано в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
московські "розрахунки", це звичайні групи:
Робота груп гармашів 24-ї ОМБр імені короля Данила
Крім того, ое суржикове "йдеться" ( = йде себе), це йде мова про