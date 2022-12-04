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Последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской общины Сумской области. ФОТОрепортаж

Российские военные обстреляли из ствольной артиллерии приграничья Сумской области. Повреждены 7 домов и хозяйственные постройки.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"7 поврежденных домов и частично разрушены хозяйственные постройки. Таковы последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской громады. Россияне ударили по приграничью из ствольной артиллерии. На нашей территории разорвалось 5 снарядов. Они и наделали беды, ведь разрывы были как раз рядом с частными домами", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены линии электропередач. Там работают ремонтные бригады.

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Последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской общины Сумской области 01
Последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской общины Сумской области 02
Последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской общины Сумской области 03
Последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской общины Сумской области 04
Последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской общины Сумской области 05
Последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской общины Сумской области 06
Последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской общины Сумской области 07
Последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской общины Сумской области 08
Последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской общины Сумской области 09

обстрел (27129) Сумская область (3125) Живицкий Дмитрий (242)


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