Последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской общины Сумской области. ФОТОрепортаж
Российские военные обстреляли из ствольной артиллерии приграничья Сумской области. Повреждены 7 домов и хозяйственные постройки.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"7 поврежденных домов и частично разрушены хозяйственные постройки. Таковы последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской громады. Россияне ударили по приграничью из ствольной артиллерии. На нашей территории разорвалось 5 снарядов. Они и наделали беды, ведь разрывы были как раз рядом с частными домами", - говорится в сообщении.
В результате обстрела повреждены линии электропередач. Там работают ремонтные бригады.
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