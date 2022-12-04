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Россияне обстреляли здание Херсонского следственного изолятора, есть раненые. ФОТОрепортаж

4 декабря российские военные обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди работников есть раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний.

"Часть помещений повреждена, среди персонала есть раненые. Осужденные и заключенные заранее были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов", - говорится в сообщении.

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Россияне обстреляли здание Херсонского следственного изолятора, есть раненые 01
Россияне обстреляли здание Херсонского следственного изолятора, есть раненые 02
Россияне обстреляли здание Херсонского следственного изолятора, есть раненые 03
Россияне обстреляли здание Херсонского следственного изолятора, есть раненые 04
Россияне обстреляли здание Херсонского следственного изолятора, есть раненые 05
Россияне обстреляли здание Херсонского следственного изолятора, есть раненые 06
Россияне обстреляли здание Херсонского следственного изолятора, есть раненые 07

Автор: 

обстрел (27129) Херсон (2817)


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Фото вражає....але де оті, шо потікали раніше???
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04.12.2022 17:11 Ответить
Колаборантів навідників треба треба на місці ліквідовувати, щоб не було таких прильотів
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04.12.2022 17:12 Ответить
На мою думку, там їх лишилося до бісової матері. За місяці окупації вони всі шпарини вивчили, а тепер сволота "працює", трясця їх мамі!
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04.12.2022 17:27 Ответить
Свідки злочинів рашці не потрібні, тому й вдарили по слідчому ізоляторі.
А силовикам не треба соплі жувати в зоні досяжності рос. арти - одвезіть покидьків колаборантів та зрадників на якусь свиноферму в 10 км від міста та проводьте там розслідування.
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04.12.2022 20:07 Ответить
"Pосійські військові"? A що сталося зі справжнім ім'ям "рашисти"?
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04.12.2022 17:20 Ответить
Пох!это тоже самое мясо что и то!!!что убивает безвинных людей!
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04.12.2022 19:10 Ответить
 
 