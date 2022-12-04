Россияне обстреляли здание Херсонского следственного изолятора, есть раненые. ФОТОрепортаж

4 декабря российские военные обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди работников есть раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний.

"Часть помещений повреждена, среди персонала есть раненые. Осужденные и заключенные заранее были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов", - говорится в сообщении.

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