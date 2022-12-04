Россияне обстреляли здание Херсонского следственного изолятора, есть раненые. ФОТОрепортаж
4 декабря российские военные обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди работников есть раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний.
"Часть помещений повреждена, среди персонала есть раненые. Осужденные и заключенные заранее были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов", - говорится в сообщении.
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А силовикам не треба соплі жувати в зоні досяжності рос. арти - одвезіть покидьків колаборантів та зрадників на якусь свиноферму в 10 км від міста та проводьте там розслідування.