Вследствие обстрелов РФ в Харьковской области погиб 72-летний местный житель. ФОТОрепортаж

В Харьковской области вследствие вражеских обстрелов погиб 72-летний житель села Гатище.

Об этом в телеграм-канале сообщает полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Вражескому нападению в очередной раз подвергся Купянский и Волчанский районы Харьковской области. В результате обстрела погиб 72-летний житель села Гатище. В Купянске-Узловом вследствие атак российских военных повреждены дорожное покрытие и железнодорожная инфраструктура. На территории Шевченковской громады вследствие ракетны обстрелов разрушены несколько частных домов. Пострадавших нет. Кроме того, в течение суток враг наносил удары по населенным пунктам Волчанской громады", - говорится в сообщении.

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Следователи открыли уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.







