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Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки и ленты.

Об этом сообщают Центр национального сопротивления и движение "Желтая лента", передает Цензор.НЕТ.

"Украинская символика продолжает активно распространяться по городам и селам временно оккупированных территорий. В частности, участники движения "Желтая лента" только на этой неделе выходили на улицы Геническа, Мелитополя, Энергодара, Луганска и Донецка. Наши города будут свободны, а их жители – независимы, мы должны бороться за нашу независимость! И листовки, и ленты – это яркое проявление борьбы людей, которые сейчас во временной оккупации. Они работают, как и элемент психологического давления на россиян. Также морально поддерживают жителей города", - говорится в сообщении.

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Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 01

Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 02
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 03
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 04
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 05
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 06
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 07
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 08
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 09
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 10
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 11
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 12
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 13
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 14
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 15
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 16
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 17
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 18
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 19
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 20
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 21
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 22
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 23
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 24
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 25
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 26
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 27
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 28
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 29
Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки 30

Автор: 

Донецьк (6322) Луганск (3164) Мелитополь (613) Новая Каховка (154) оккупация (10137) партизаны (179) Геническ (31) Энергодар (157)


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Топ комментарии
+25
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04.12.2022 17:52
+22
Ось де справжні Пункти Незламності!
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04.12.2022 17:50
+7
Це символ незламності херсонців, - довiв Порошенко.
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04.12.2022 17:54
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Ось де справжні Пункти Незламності!
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04.12.2022 17:50 Ответить
Це символ незламності херсонців, - довiв Порошенко.
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04.12.2022 17:54 Ответить
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04.12.2022 17:52 Ответить
Літери "Ї", я так розумію, нема у жодній мові світу, крім української. Як що я не прав, то поправте.
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04.12.2022 17:55 Ответить
В кирилиці нема.
Є ще латинська літера: ï, найбільш поширена у французькій.
naïve
Dubaï
Havaï
Haïti

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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04.12.2022 18:02 Ответить
Перевірив. Все так. Просто у русскіх літера ї викликає ще більшу істерику, ніж літера г.
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04.12.2022 18:35 Ответить
Nella sua versione arcaica, l'alfabeto latino contava 20 lettere: A, B, C, D, E, F, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. Mentre nella sua grafia classica, dopo il terzo secolo, esso ne contava 23: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z.
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04.12.2022 18:40 Ответить
Alfabeto francese
Sistema di scrittura della lingua

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04.12.2022 18:46 Ответить
Французский алфавiт створен на базi латинського. Нi в жодному з них нема€ i'.
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04.12.2022 18:48 Ответить
Ï, ï - літера розширеного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 латинського алфавіту , утворена буквою https://uk.wikipedia.org/wiki/I_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F) I з додаванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82_(%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA) умлаута . А в нас вона не у розширеному, а звичайному алфавіті.
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04.12.2022 19:02 Ответить
..разве взрывчатка кончилась для тварей с болот мацковии
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04.12.2022 18:20 Ответить
Ïбать русню,доречі
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04.12.2022 18:22 Ответить
Мне интересно, руснявая быдломразь хоть шепотом на кухне что-нибудь бы прогнусавила в нашей ситуации? Впрочем ответ я знаю
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04.12.2022 18:45 Ответить
Бережи і допомагай вам, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
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04.12.2022 19:04 Ответить
 
 