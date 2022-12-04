Донецк, Луганск, Энергодар, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированных городах силы сопротивления распространяют патриотические листовки и ленты.

Об этом сообщают Центр национального сопротивления и движение "Желтая лента", передает Цензор.НЕТ.

"Украинская символика продолжает активно распространяться по городам и селам временно оккупированных территорий. В частности, участники движения "Желтая лента" только на этой неделе выходили на улицы Геническа, Мелитополя, Энергодара, Луганска и Донецка. Наши города будут свободны, а их жители – независимы, мы должны бороться за нашу независимость! И листовки, и ленты – это яркое проявление борьбы людей, которые сейчас во временной оккупации. Они работают, как и элемент психологического давления на россиян. Также морально поддерживают жителей города", - говорится в сообщении.

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