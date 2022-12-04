В Киеве на Троещине в многоэтажке произошел взрыв газового баллона. ФОТОрепортаж

В Киеве в воскресенье вечером в одном из многоэтажных домов по улице Цветаева произошел громкий взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

"На ул Цветаевой в многоэтажке что-то взорвалось. У людей вылетели окна, начался пожар", - сообщили очевидцы.

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"Взорвался газовый баллон, все живы", - стало известно впоследствии.





Так выглядит соседняя квартира внутри после взрыва