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В Киеве на Троещине в многоэтажке произошел взрыв газового баллона. ФОТОрепортаж

В Киеве в воскресенье вечером в одном из многоэтажных домов по улице Цветаева произошел громкий взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

"На ул Цветаевой в многоэтажке что-то взорвалось. У людей вылетели окна, начался пожар", - сообщили очевидцы.

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"Взорвался газовый баллон, все живы", - стало известно впоследствии.

В Киеве на Троещине в многоэтажке произошел взрыв газового баллона 01
В Киеве на Троещине в многоэтажке произошел взрыв газового баллона 02

Так выглядит соседняя квартира внутри после взрыва

взрыв (6739) Киев (25518)


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Топ комментарии
+19
газовый баллон в многоэтажке - это всегда большой риск (особенно для тех кто не научился еще им пользоваться)... как и генераторы бензиновые ... как и обогреватели самодельные ... как и свечи без контрольные...
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04.12.2022 22:55
+10
Пля, скільки цього ще буде....
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04.12.2022 22:53
+8
щито?... будинки не розраховані на "балончик", м'яко кажучи.
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04.12.2022 22:54
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буває й гірше....
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04.12.2022 22:48 Ответить
строїтєлі хєрові... балончика маленького не витримують (((
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04.12.2022 22:52 Ответить
щито?... будинки не розраховані на "балончик", м'яко кажучи.
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04.12.2022 22:54 Ответить
От будівельники якраз що треба. Це ******** дім, в якому гонят металобетонний каркас, а стіни закладають кирпичами чи пінобетоном. При вибухі вилітають стіни, а каркас залишається. Такі пошкодження легко ремонтувати. А як би дім був панельний або кирпичний, то рухнули б декілька поверхів.
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05.12.2022 09:36 Ответить
Пля, скільки цього ще буде....
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04.12.2022 22:53 Ответить
газовый баллон в многоэтажке - это всегда большой риск (особенно для тех кто не научился еще им пользоваться)... как и генераторы бензиновые ... как и обогреватели самодельные ... как и свечи без контрольные...
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04.12.2022 22:55 Ответить
а без датчика угарного газа, ситуация у "научившихся" пользоваться не лучше (
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04.12.2022 23:09 Ответить
на портативный (если можно так сказать) бытовой баллон навряд ли будут приобретать датчик...
скорее всего взорвался сам газ из баллона - либо вентиль не перекрыли, либо подтравливало где-то...
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04.12.2022 23:22 Ответить
самое печальное, шо этой зимой многого можно ожидать, причём самого невероятного.
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04.12.2022 23:36 Ответить
я в газифицированном доме многоэтажном живу и то... периодически рейды по одиноким бабулям делаем - так боюсь забытых кастрюлек или духовок на обогрев... и свечек зажженных (свет часто выключают)...тем более у нас уже бывали в городе (не дай Бог) такие прецеденты - со взрывами...
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04.12.2022 23:42 Ответить
типа вот такого
https://www.youtube.com/watch?v=Hj-AJtomQ4E
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04.12.2022 23:40 Ответить
какая все таки речь беларуцкая красивая )))
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04.12.2022 23:45 Ответить
Вася! Якщо то "беларуская речь", то ми з тобою - "рептилоїди" Він шпарить російською мовою з білоруським акцентом Хочеш почуть білоруську мову? Поїдь у Ріпкинський район Чернігівщини Там чимось подібним у прикордонних селах говорять Як люди добродушно сміються: Є мова "українська літературна" Є- "розмовна" А є "рэпкынскы диялект"!"
В Білорусі навіть по селах білоруську мову рідко почуть можна!
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05.12.2022 06:48 Ответить
так я ж те й мав на увазі - руцкий мат с белорашкиным акцентом )))
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05.12.2022 09:38 Ответить
маю в рідні беларуску... досі цей акцент чутно, хоча багато років живе у нас... українською-руцкою і своєю рідною володіє досконало...а от вакцент і деякі слова від неї тільки тішать ...
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05.12.2022 09:40 Ответить
Не такий вже й ризик. Не вміють експлуатувати просто. Ну й, скоріше за все, то вимушена міра була. Напевно у будинку більше за десять поверхів, тобто він не газифікований. А при теперішній ситуації з електроенергією люди шукають хоч якийсь вихід.
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04.12.2022 23:12 Ответить
А на Печерске тихо.
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04.12.2022 22:57 Ответить
Так там зеля лично ******* повыкапывал и все там!))
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04.12.2022 23:14 Ответить
Мене завжди дивували люди які витрачали колосальні кошти на купівлю окремої соти в вулику (кватиру) замість того що придбати власну галявину (приватний будинок).
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04.12.2022 23:35 Ответить
прайс одинаков?
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04.12.2022 23:50 Ответить
Поряд (подільський район) продають ділянки по 6 соток. 20 тисяч баксів сотка. Це 600 квадратих метрів. Під сам будинок з усіма зручностями і гаражем з підвалом потрібно 1 сотка. Якщо самостійно будувати (самостійно наймати бригади на кожний вид робіт і самостійно купувати будівельні матеріали) будівництво виходить в 3 рази дешевше за готову квартиру такої самої площі, але ... + "балкон" з садом у Вас буде 5 соток і можливість побудувати все що душі заманеться Вам і Вашим дітям. І саме головне без сусідів, ліфтів, без консьєржів, двірників, ЖЕКів та здирницьких "управляючих компаній" в спадок від забудовників. І кожен з них решту життя буде Вам вказувати на те що Вам можна і що не можна і за що Ви маєте платити їм щороку все більше, більше і більше...
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05.12.2022 00:20 Ответить
ну... мои доходы скромнее, чтобы я на столько глубоко интересовался...

но в то же время, людям коорые берут по хз сколько за м2 "скворечник", им плевать. для них аабстрактные 120 тыс. баксов - как кофе попить, но раз в год. или раз в два года.
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05.12.2022 00:38 Ответить
На пустирі поряд років десять назад почали будувати каркасну висотку. Ходив спостерігати за процесом. Робили якісно. Продали квартири дорого і почали поряд будувати наступну. Знову спостерігаю і бачу як таку ж саму будівлю будують в три рази дешевше економлячи на матеріалах і роботі. Візуально два однакові зовні будинки. Другий з них повне лайно, але квартири в гіршому коштували вже значно дорожче ніж в кращому...
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05.12.2022 00:52 Ответить
рассказывали, район не помню, детали могу путать, суть.

реклама"квартиры с видом на днипро"

продается. перед ними строят:"квартиры с видом на днипро"

ну и третья очередь.

первые-вторые посмотрели днипро - давай следующим))
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05.12.2022 00:58 Ответить
Ви праві.Люди,які придбали за містом клаптик землі,зараз можуть перезимувати в теплі з пічкою.
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05.12.2022 07:52 Ответить
Перегородки міжквартирні - ВОГЕНЬ - піноблок 7-см на гіпсі - там одного телевізора на поверх хватає щоб усі одночасно чути телемарафон від "Зе-правдивих/некорумпованих"...
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05.12.2022 00:19 Ответить
Фасад будинку подібний на бетонний крупнопанельний. Можливо будинок бетонний каркасний? Дуже цікава конструкція перегородок від "забудовників".
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05.12.2022 06:38 Ответить
Балон не можна тримати в теплі, бо газ розшириться і "в...бе" по вікнах вибухова хвиля.

Теперішнє мудре покоління не вчило Зако́н Бо́йля-Маріо́тта - один з основних газових законів. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C Роберт Бойль 1662 року в результаті численних експериментальних досліджень стисливості повітря, які були виконані ним за постійної температури повітря, дійшов до такого висновку:

Тиски і об'єми перебувають у зворотному відношенні:

Бо́йль-Маріо́тт не повезло з вступом в партію СН
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05.12.2022 08:39 Ответить
Бойля посадить. Мариотта расстрелять.
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05.12.2022 10:58 Ответить
Ну Ви молодца! Розсмішив до сліз!
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05.12.2022 16:02 Ответить
В СЕСЕСЕРЕ все села пользовали баллоны на кухне-и летом в жару тоже:никто не взрывался. У меня в квартире 4 балоона 2 из которых лет по 10 маленькие Просто НИКОГДА нельзя наполнять баллон газом более чем на 80% 20 освавшихся % газовой фазы-это какраз для того чтобы при расширении ЖИДКОГО пропана от тепла-ему было куда выйти:сжав при этом немного газовую фазу. А если балон наполнен полностью то жидкости при расширении некуда выйти и она рвет баллон. Нечто прдобное с водой при замерзании-она рвет любой металл.
А если человек идиот и не понимает что нельзя пользоватся газом при отсутствии обоняния (если при этом нет надежного датчика утечки газа),нельзя грется открытым пламенем в герметично закрытой комнате без притока и вытока воздуха,и нельзя наполнять любой газовый баллон более чем на 80% Толщина стенок баллона не имеет значения. в маленьких дихлофосных балонах тот-же пропан-бутан что и в больших толстостенных. и обычное давление внутри что мальнького что большого баллона-всего 4 атмосферы-если конечно он не заполнен более чем на 80%
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05.12.2022 20:44 Ответить
 
 