Сутки на Донетчине: Обстрелы Угледара и центра Бахмута, удар по Авдеевке. ФОТО
На Волновахском направлении россияне в течение суток обстреливали Угледар - повредили по меньшей мере 8 домов, без жертв.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на Донецком направлении под обстрелы попали Курахово и Острое - повреждены детсад, 4 многоэтажки и 7 частных домов. В Авдеевке - ночью единичные прилеты по старой и центральной части города. Информация о пострадавших не поступала.
"На Горловском направлении враг осуществлял обстрелы центра Бахмута - повреждены админздание, общежитие, жилой дом и хозяйственные постройки. Еще 2 дома повреждены в Константиновской громаде. Также обстрелы зафиксированы в окрестностях Соледарской и Часовоярской громад. Без жертв", - информирует Кириленко.
На Лисичанском направлении снова многочисленные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде. Последствия устанавливаем.
"Каждое российское преступление тщательно документируем!", – резюмирует он.
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