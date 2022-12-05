Сутки на Донетчине: Обстрелы Угледара и центра Бахмута, удар по Авдеевке. ФОТО

На Волновахском направлении россияне в течение суток обстреливали Угледар - повредили по меньшей мере 8 домов, без жертв.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении под обстрелы попали Курахово и Острое - повреждены детсад, 4 многоэтажки и 7 частных домов. В Авдеевке - ночью единичные прилеты по старой и центральной части города. Информация о пострадавших не поступала.

"На Горловском направлении враг осуществлял обстрелы центра Бахмута - повреждены админздание, общежитие, жилой дом и хозяйственные постройки. Еще 2 дома повреждены в Константиновской громаде. Также обстрелы зафиксированы в окрестностях Соледарской и Часовоярской громад. Без жертв", - информирует Кириленко.

На Лисичанском направлении снова многочисленные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде. Последствия устанавливаем.

"Каждое российское преступление тщательно документируем!", – резюмирует он.

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