СБУ проводит мероприятия по безопасности на объектах УПЦ МП в Полтавской области. ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Полтавской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В частности, речь идет о Мгарском Спасо - Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ. Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.
Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметам, запрещенным к обращению.
Все действия проходят в рамках действующего законодательства, добавили в СБУ.
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Поліція проводить рейди (облаву) на наркодилерів. Зупиняють машину. Наркоти не знаходять, але знаходять закривавлений ніж, зброю без документів та набої до неї. Водія і всіх пасажирів... ВІДПУСКАЮТЬ, бо в них не було наркотиків. А от якби в машині був труп, то склалиб протокол і... ВІДПУСТИЛИ (як того скрєпного пєдофіла, якого Онуфрій вже висвятив на єпископа).
Такий саме цирк з цими обшуками СБУ в РПЦ-ФСБ...
На Полтавщині священик довів до сліз матір захисника України, заперечуючи напад Росії https://www.unian.ua/society/viyna-v-ukrajini-2022-na-poltavshchini-svyashchenik-upc-doviv-do-sliz-matir-zahisnika-ukrajini-11963754.html?_gl=1*19lsego*_ga*MjAwNzUzMjUyNi4xNjYwMTI0MDM1*_ga_JLSK4Y8K67*MTY3MDIzNjkwNC45LjAuMTY3MDIzNjkwNC42MC4wLjA.*_ga_DENC12J6P3*MTY3MDIzNjkwNC45LjAuMTY3MDIzNjkwNC42MC4wLjA. https://www.unian.ua/society/viyna-v-ukrajini-2022-na-poltavshchini-svyashchenik-upc-doviv-do-sliz-matir-zahisnika-ukrajini-
І це не єдиний випадок .!! .
а ось простому українцю , який на своїх плечах тримае бюджет, льготне розмитнення автомобілів ДЕПУТАТИ СКАСУВАЛИ. Мацкрвським попам не скасували , а громадянам скасували
В МЕНЕ Е питання- державу Україну усі роки будуть для простих українців , чи для олігархів і мацковских попів?⁉️
Іонафан - колоритний персонаж.
Дуже дружить з Гундяєвим. Ще з тих часів, коли викладав у Ленінградській духовній академії за часів його ректорства.
Іонафан в церковних колах відомий як великий поціновувач осіб однієї з собою статі.
Навіть більше, ніж одеський Агафангел.
https://lb.ua/society/2022/11/24/536945_upts_nibito_mp_sinod_yak_virok.html