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СБУ проводит мероприятия по безопасности на объектах УПЦ МП в Полтавской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В частности, речь идет о Мгарском Спасо - Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ. Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметам, запрещенным к обращению.

Все действия проходят в рамках действующего законодательства, добавили в СБУ.

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СБУ проводит мероприятия по безопасности на объектах УПЦ МП в Полтавской области 01
СБУ проводит мероприятия по безопасности на объектах УПЦ МП в Полтавской области 02
СБУ проводит мероприятия по безопасности на объектах УПЦ МП в Полтавской области 03
СБУ проводит мероприятия по безопасности на объектах УПЦ МП в Полтавской области 04
СБУ проводит мероприятия по безопасности на объектах УПЦ МП в Полтавской области 05
СБУ проводит мероприятия по безопасности на объектах УПЦ МП в Полтавской области 06

СБУ (19893) УПЦ МП (1561) Полтавская область (1152)


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Топ комментарии
+8
В Волынской области проверьте. Там в селе Ветлы уже который месяц ПЦУ ведет борьбу. Уже и сборы жителей были, и в суд подавали - ничего не могут сделать. Адам Мартынюк (помните такого депутата) стал там на защиту УПЦ МП, ещё и охрану выставил из таких же бандитов.
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05.12.2022 12:25
+8
Колись заїздив у Мгарський монастир - цю українську козацьку обитель повністю окупував зловорожий московскій мір
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05.12.2022 12:37
+6
Перевірте Городницький монастир в Житомирській області. Це ще те лігво.
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05.12.2022 12:35
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Даааааа. 9 месяцев ждали, чтобы это родить. Теперь растянут это дело еще на полгода-год, имитируя бурную деятельность. Когда вместо этого надо работать на России и вербовать там диверсантов за деньги (как вариант за секс). И вербовать тысячи исполнителей, так как задания диверсантам хоть и простые в исполнении, но взорвать, сжечь, вывести из строя нужно реально очень много целей.
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05.12.2022 12:19 Ответить
І знову аналогія на цю "бурхливу діяльність":

Поліція проводить рейди (облаву) на наркодилерів. Зупиняють машину. Наркоти не знаходять, але знаходять закривавлений ніж, зброю без документів та набої до неї. Водія і всіх пасажирів... ВІДПУСКАЮТЬ, бо в них не було наркотиків. А от якби в машині був труп, то склалиб протокол і... ВІДПУСТИЛИ (як того скрєпного пєдофіла, якого Онуфрій вже висвятив на єпископа).

Такий саме цирк з цими обшуками СБУ в РПЦ-ФСБ...
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05.12.2022 12:23 Ответить
В Волынской области проверьте. Там в селе Ветлы уже который месяц ПЦУ ведет борьбу. Уже и сборы жителей были, и в суд подавали - ничего не могут сделать. Адам Мартынюк (помните такого депутата) стал там на защиту УПЦ МП, ещё и охрану выставил из таких же бандитов.
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05.12.2022 12:25 Ответить
хто вірить у це шапіто від сбу
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05.12.2022 12:31 Ответить
Перевірте Городницький монастир в Житомирській області. Це ще те лігво.
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05.12.2022 12:35 Ответить
Колись заїздив у Мгарський монастир - цю українську козацьку обитель повністю окупував зловорожий московскій мір
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05.12.2022 12:37 Ответить
монастир біля моєї дачі перевіряли місяця два назад..порнографії не знайшли, а от людей без документів та зброю так
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05.12.2022 12:39 Ответить
Нарешті !!! І зразу ж даю підказку , куди СБУ треба приїхати негайно . Місто - Горішні Плавні ,, місцевий батюшка - отєц григорій - гнида , 100 % колаборант і кацапська консерва . З ним , вже на початку війни правоохоронці проводили бесіди , але - не допомогло . Той підер в рясі , продовжує і далі виправдовувати агресію мордора .

На Полтавщині священик довів до сліз матір захисника України, заперечуючи напад Росії https://www.unian.ua/society/viyna-v-ukrajini-2022-na-poltavshchini-svyashchenik-upc-doviv-do-sliz-matir-zahisnika-ukrajini-11963754.html?_gl=1*19lsego*_ga*MjAwNzUzMjUyNi4xNjYwMTI0MDM1*_ga_JLSK4Y8K67*MTY3MDIzNjkwNC45LjAuMTY3MDIzNjkwNC42MC4wLjA.*_ga_DENC12J6P3*MTY3MDIzNjkwNC45LjAuMTY3MDIzNjkwNC42MC4wLjA. https://www.unian.ua/society/viyna-v-ukrajini-2022-na-poltavshchini-svyashchenik-upc-doviv-do-sliz-matir-zahisnika-ukrajini-
І це не єдиний випадок .!! .
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05.12.2022 12:52 Ответить
Добре жилось мацковским попам 30 років в УКРАІНЕ- хороший климат, дешеви якісні продукти, віруючих більш ніж у московіі , ЛЬГОТНЕ РОЗМИТНЕНЯ І ДОСІ. МЕРСИ СОБІ ПРИГОНЯЛИ, ще і торгували . І депутатів це не турбувало

а ось простому українцю , який на своїх плечах тримае бюджет, льготне розмитнення автомобілів ДЕПУТАТИ СКАСУВАЛИ. Мацкрвським попам не скасували , а громадянам скасували
В МЕНЕ Е питання- державу Україну усі роки будуть для простих українців , чи для олігархів і мацковских попів?⁉️
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05.12.2022 12:52 Ответить
Йде наступ на мирних Українців під придуманим роспатріархатом повторяють за путіном і кірілом що в нас немє УПЦ а росцерква .проводиться спецоперація по знищеню православних в Україні замість боротьби із зрадниками втч і в погонах які були здали Крим Донецьк Луганськ Херсон дпустили захват20 процентів території яку тепер відвойовують втч і прихожани УПЦ цікаво що влада допомогає віджимать храи УПЦ придуманій церкві яка їх не строїла.
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05.12.2022 13:14 Ответить
шо е батюшке ловить стали эх Тесак этого не видит Бугагагагага
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05.12.2022 13:44 Ответить
https://lb.ua/society/2022/11/18/536365_sbu_povidomila_pro_novi_pidozri.html вручення підозри митрополиту Вінницькому і Тульчинському Іонафану
Іонафан - колоритний персонаж.
Дуже дружить з Гундяєвим. Ще з тих часів, коли викладав у Ленінградській духовній академії за часів його ректорства.
Іонафан в церковних колах відомий як великий поціновувач осіб однієї з собою статі.
Навіть більше, ніж одеський Агафангел.

https://lb.ua/society/2022/11/24/536945_upts_nibito_mp_sinod_yak_virok.html
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05.12.2022 15:51 Ответить
 
 