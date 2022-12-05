СБУ проводит мероприятия по безопасности на объектах УПЦ МП в Полтавской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В частности, речь идет о Мгарском Спасо - Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ. Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.



Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметам, запрещенным к обращению.

Все действия проходят в рамках действующего законодательства, добавили в СБУ.

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