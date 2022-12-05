СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, вводившего в городе "рублевую зону". ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила еще одного "высокопоставленного" пособника врага в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", открывавший свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины. Именно из-за этого российского "финучреждения" гауляйтер захваченной части Херсонщины Владимир Сальдо пытался обустроить в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора", - рассказали в спецслужбе.

Как сообщили следователи СБУ, из-за этого российского "финучреждения" предатель Сальдо пытался обустроить в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора по "опыту" создания разветвленной сети российского "расчетного банка" в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.

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"Таким образом, рашисты планировали осуществить принудительное введение "рублевой зоны" на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет РФ. Большая часть из полученных денег должна была идти на финансирование агрессивной войны против Украины", - отметили в СБУ.

Следователи установили, что во время оккупации Херсона такую задачу в украинском городе выполнял бывший сотрудник местного банка. Мужчина поддержал полномасштабное вторжение и добровольно согласился сотрудничать с оккупантами. Он возглавил одно из отделений российского финучреждения. Свое "рабочее место" обустроил в здании временно захваченного украинского государственного банка.

"Находясь на "должности", вражеский приверженец заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть доходов в пользу оккупационной администрации", - рассказали в СБУ.

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После освобождения Херсона злоумышленник попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права на залог.





