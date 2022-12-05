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СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, вводившего в городе "рублевую зону". ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила еще одного "высокопоставленного" пособника врага в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", открывавший свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины. Именно из-за этого российского "финучреждения" гауляйтер захваченной части Херсонщины Владимир Сальдо пытался обустроить в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора", - рассказали в спецслужбе.

Как сообщили следователи СБУ, из-за этого российского "финучреждения" предатель Сальдо пытался обустроить в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора по "опыту" создания разветвленной сети российского "расчетного банка" в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.

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"Таким образом, рашисты планировали осуществить принудительное введение "рублевой зоны" на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет РФ. Большая часть из полученных денег должна была идти на финансирование агрессивной войны против Украины", - отметили в СБУ.

Следователи установили, что во время оккупации Херсона такую задачу в украинском городе выполнял бывший сотрудник местного банка. Мужчина поддержал полномасштабное вторжение и добровольно согласился сотрудничать с оккупантами. Он возглавил одно из отделений российского финучреждения. Свое "рабочее место" обустроил в здании временно захваченного украинского государственного банка.

"Находясь на "должности", вражеский приверженец заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть доходов в пользу оккупационной администрации", - рассказали в СБУ.

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После освобождения Херсона злоумышленник попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права на залог.

СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, вводившего в городе рублевую зону 01
СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, вводившего в городе рублевую зону 02
СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, вводившего в городе рублевую зону 03СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, вводившего в городе рублевую зону 04

СБУ (19893) Херсон (2817) государственная измена (1540) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+19
Порубати йому хрен на п"ятаки і буде рубльовий.
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05.12.2022 12:54
+18
Ну, тепер просто зона, без рубльової
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05.12.2022 12:54
+13
зріст дядька біля нього вражає
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05.12.2022 12:56
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Порубати йому хрен на п"ятаки і буде рубльовий.
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05.12.2022 12:54 Ответить
Ну, тепер просто зона, без рубльової
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05.12.2022 12:54 Ответить
зріст дядька біля нього вражає
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05.12.2022 12:56 Ответить
Сподіваюсь що зріст не завадить йому ліквідувати покидька при спробі втечі ...
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05.12.2022 13:10 Ответить
А, пи...дюк, кульки с украинскими продуктами не может с рук выпустить.
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05.12.2022 12:59 Ответить
рубльова? в психушку
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05.12.2022 12:59 Ответить
на гіляку запроданця !!!
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05.12.2022 13:00 Ответить
Знаючи нашу суддівську систему, ця вся мразота, навіть не тікає....
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05.12.2022 13:03 Ответить
У "руководителя банка" не хватила здравого смысла сбежать? Его нужно ставить на руководство сортиром, или парашей. Но и там требуется некий интеллект и понимание ситуации, что до его сведения и донесут в ближайшее время.
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05.12.2022 13:04 Ответить
Гарний фінансіст, оцінив усі ризики, що через Дніпро не перепливє і залишився щоб потрапити у руки справедливого і бєспристрастного правосуддя.
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05.12.2022 13:09 Ответить
Финансист может отличный, но дурак просто исключительный..)
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05.12.2022 13:39 Ответить
Кацап скрепно пробухав блискавичне "перегрупування" першої в Світі Армії по покиданню захоплених територій.
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05.12.2022 13:10 Ответить
Щось на каламойскага дуже схожий, валодя ти што сваіх сдайош.
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05.12.2022 13:13 Ответить
На гиляку !
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05.12.2022 13:31 Ответить
Хвашисти!!! Мальчіка в трусіках прібілі і распялі... Ілі расшестєрілі....
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05.12.2022 14:15 Ответить
Идет в хорошем спортивном темпе. В пакете наверно рубли несет на зону. Получается рублевая зона. А светила просто рублевка.
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05.12.2022 14:20 Ответить
Чувак продуманный, памперс заранее надел
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05.12.2022 17:47 Ответить
 
 