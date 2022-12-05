Зеленский поздравил волонтеров: Украина ценит усилия каждого из вас. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил волонтеров с Международным днем волонтера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу президента Украины.

"В этом году весь мир увидел невероятную силу волонтеров, их огромный вклад в приближение нашей победы. Как можно за считанные часы собрать на беспилотники, скорые, оптику, на тепловизоры. Как получить все, купить все, привезти все. А потом достать, купить и привезти снова, потому что это было не все", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина ценит усилия каждого из волонтеров и поблагодарил за неутомимую работу.

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