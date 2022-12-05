Зеленский поздравил волонтеров: Украина ценит усилия каждого из вас. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил волонтеров с Международным днем волонтера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу президента Украины.
"В этом году весь мир увидел невероятную силу волонтеров, их огромный вклад в приближение нашей победы. Как можно за считанные часы собрать на беспилотники, скорые, оптику, на тепловизоры. Как получить все, купить все, привезти все. А потом достать, купить и привезти снова, потому что это было не все", - написал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина ценит усилия каждого из волонтеров и поблагодарил за неутомимую работу.
Топ комментарии
+13 Evgeny N
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+11 Mykola Trofimenko #544375
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+8 Alex Alex #500309
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Так цінує, що на волонтерів відкрито понад 400 справ? Афігітєльна повага! А от якби волонтери збирали на "велике крадівництво", то ніхто б на них уваги й не звертав!
Ти, чмо зелене, вже забув, що брехав минулого тижня (не те, що місяць чи пів року-рік тому!).
Цинічне, брехливе, самозакохане, амбіційне, неосвічене найвеличніше НІЩО!
"...я нікаму нічєво нє должин....." так-що....думай-ТЕ...а "нє па-пріколу" обирати медведчуків, бужанскіх, шуфричів, мураєвих, дубінскіх, навінскіх та інших адептів рукого міра...
недавно читав репортаж про діму табачніка....інтілєґент...галава...
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але рашисти не дали агенту "лежати на печі"...кинули на передову руZZпропаганди.....