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Зеленский поздравил волонтеров: Украина ценит усилия каждого из вас. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил волонтеров с Международным днем волонтера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу президента Украины.

"В этом году весь мир увидел невероятную силу волонтеров, их огромный вклад в приближение нашей победы. Как можно за считанные часы собрать на беспилотники, скорые, оптику, на тепловизоры. Как получить все, купить все, привезти все. А потом достать, купить и привезти снова, потому что это было не все", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина ценит усилия каждого из волонтеров и поблагодарил за неутомимую работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный поздравил волонтеров: Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку

Зеленский поздравил волонтеров: Украина ценит усилия каждого из вас 01
Зеленский поздравил волонтеров: Украина ценит усилия каждого из вас 02
Зеленский поздравил волонтеров: Украина ценит усилия каждого из вас 03
Зеленский поздравил волонтеров: Украина ценит усилия каждого из вас 04
Зеленский поздравил волонтеров: Украина ценит усилия каждого из вас 05
Зеленский поздравил волонтеров: Украина ценит усилия каждого из вас 06
Зеленский поздравил волонтеров: Украина ценит усилия каждого из вас 07
Зеленский поздравил волонтеров: Украина ценит усилия каждого из вас 08
Зеленский поздравил волонтеров: Украина ценит усилия каждого из вас 09

Зеленский Владимир (20348) поздравление (1057) волонтеры (2633)


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Топ комментарии
+13
"Україна цінує зусилля кожного з волонтерів та подякував за невтомну працю" Джерело:

Так цінує, що на волонтерів відкрито понад 400 справ? Афігітєльна повага! А от якби волонтери збирали на "велике крадівництво", то ніхто б на них уваги й не звертав!

Ти, чмо зелене, вже забув, що брехав минулого тижня (не те, що місяць чи пів року-рік тому!).
Цинічне, брехливе, самозакохане, амбіційне, неосвічене найвеличніше НІЩО!
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05.12.2022 13:30
+11
Хтось купляє, збирає, привозить, а хтось всю цю допомогу миттєво вагонами пи#дить в Запоріжжі. Чи не так, гундосік?
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05.12.2022 13:20
+8
Напевно, ОП закриє всі справи проти Волонтерів......?!
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05.12.2022 13:19
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Правила форума Совет форумчан
Напевно, ОП закриє всі справи проти Волонтерів......?!
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05.12.2022 13:19 Ответить
Хтось купляє, збирає, привозить, а хтось всю цю допомогу миттєво вагонами пи#дить в Запоріжжі. Чи не так, гундосік?
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05.12.2022 13:20 Ответить
Шманают волонтёров по полному тарифу и доставщиков Гуманитарки тожею.. одно Запорожье чего стоит...м братаном Зе Старухом...
Позорище...
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05.12.2022 13:24 Ответить
З розпродажу гуманітарки клоун має свою долю. Тому і заглох цей шкандаль.
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05.12.2022 13:39 Ответить
"Україна цінує зусилля кожного з волонтерів та подякував за невтомну працю" Джерело:

Так цінує, що на волонтерів відкрито понад 400 справ? Афігітєльна повага! А от якби волонтери збирали на "велике крадівництво", то ніхто б на них уваги й не звертав!

Ти, чмо зелене, вже забув, що брехав минулого тижня (не те, що місяць чи пів року-рік тому!).
Цинічне, брехливе, самозакохане, амбіційне, неосвічене найвеличніше НІЩО!
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05.12.2022 13:30 Ответить
Українці, напевно забули....:
"...я нікаму нічєво нє должин....." так-що....думай-ТЕ...а "нє па-пріколу" обирати медведчуків, бужанскіх, шуфричів, мураєвих, дубінскіх, навінскіх та інших адептів рукого міра...

недавно читав репортаж про діму табачніка....інтілєґент...галава...
пограбував Україну та Україців на ... ... і змився в Ізраел....
але рашисти не дали агенту "лежати на печі"...кинули на передову руZZпропаганди.....
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05.12.2022 23:20 Ответить
Цинік!
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05.12.2022 13:32 Ответить
Коли розпочнеш обіцяні виплати дітям за використання надр? Тріпло зелене.
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05.12.2022 13:35 Ответить
и каждый из волонтеров думает - как ты нас за№бал, ничтожество сцыкливое , пиарщик **** .
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05.12.2022 13:51 Ответить
"Цьогоріч увесь світ побачив неймовірну силу волонтерів, їхній величезний внесок у наближення нашої перемоги. Як можна за лічені години зібрати на безпілотники, швидкі, оптику, на тепловізори. Як дістати все, купити все, привезти все. А потім дістати, купити й привезти знову, бо це було не все", якщо б в 2019 році обрагні "зелені не лохи" обрали для себе цей лозунг замість "дістанемо асвальт і навримо.а решту все для оборони Україну ,ну його на...х "- війни б в Україні не було
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05.12.2022 13:52 Ответить
наконец-то мнесорокдваиянелох оценил работу волонтеров... а ума отдать деньги со строительства здания админсуда в размере 1.5 млрд грн еще не ...
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05.12.2022 14:12 Ответить
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05.12.2022 14:16 Ответить
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05.12.2022 14:38 Ответить
Циничное...
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05.12.2022 14:50 Ответить
 
 