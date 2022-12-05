Задержаны члены преступной организации, которая взяла под контроль Одесский горсовет и бюджет города, - САП. ФОТО

5 декабря 2022 года при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации, которая контролировала должностных лиц Одесского городского совета, и совершении других коррупционных преступлений.

Предварительная правовая квалификация по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Следствием установлено, что с осени 2021 г. участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжения средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка.

"Фактически преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, на сегодняшний день разоблачены два организатора преступной схемы и их доверенное лицо. В настоящее время устанавливаются другие причастные к деятельности этой преступной организации.

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Отметим, что 5 декабря СМИ со ссылкой на источники сообщали, что НАБУ задержало одесского бизнесмена Кауфмана. Имеет ли это отношение к вышеупомянутому задержанию, пока неизвестно.