РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11304 посетителя онлайн
Новости Фото
34 062 57

Задержаны члены преступной организации, которая взяла под контроль Одесский горсовет и бюджет города, - САП. ФОТО

5 декабря 2022 года при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации, которая контролировала должностных лиц Одесского городского совета, и совершении других коррупционных преступлений.

Предварительная правовая квалификация по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Следствием установлено, что с осени 2021 г. участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжения средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка.

"Фактически преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, на сегодняшний день разоблачены два организатора преступной схемы и их доверенное лицо. В настоящее время устанавливаются другие причастные к деятельности этой преступной организации.

Читайте: НАБУ задержало бизнесмена Кауфмана, - СМИ

Задержаны члены преступной организации, которая взяла под контроль Одесский горсовет и бюджет города, - САП 01

Отметим, что 5 декабря СМИ со ссылкой на источники сообщали, что НАБУ задержало одесского бизнесмена Кауфмана. Имеет ли это отношение к вышеупомянутому задержанию, пока неизвестно.

НАБУ (4221) задержание (6675) коррупция (8560) Одесса (7880) Кауфман Борис (31) САП (2064)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+74
Труханова взяли?
показать весь комментарий
05.12.2022 15:33
+65
А затримання членів огранізації яка взяла під контроль Верховну Раду та бюджет України НЕНАЧАСІ
показать весь комментарий
05.12.2022 15:38
+43
Басни эти совкам рассказывай... Во время голода в Ленинграде партноменклатура черную икру жрала и никто ее не отстреливал... А таких долбодятлов как ты, в любом подвале, за то что не лизал ноги той партноменклатуре...
показать весь комментарий
05.12.2022 16:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Труханова взяли?
показать весь комментарий
05.12.2022 15:33 Ответить
Один НАБУ і працює (крім ЗСУ звичайно).
Нажаль, там де не було чесного міжнародного відбору, результат від'ємний для країни...
показать весь комментарий
05.12.2022 15:40 Ответить
та ні, чергового Берлагу на пляжі....
показать весь комментарий
05.12.2022 15:41 Ответить
Запорожье на очереди п.и.д.о.р.ы не постеснялись на десятом месяце ВОЙНЫ ЗАЛОЖИТЬ В БУТЖЕТ 30 000 000 на скос травы в декабре иесяце ! А СТАРУХ &компании с гуманитаркой , чего стоят‼️‼️‼️‼️
показать весь комментарий
05.12.2022 16:50 Ответить
Бюджет
показать весь комментарий
05.12.2022 17:13 Ответить
Та все нормально. В окремому районі України рішенням міськради був встановлений субтропічний клімат.....на час правління зеленої банди.
показать весь комментарий
05.12.2022 17:55 Ответить
ЕСЛИ ГРИНИВЕЦКОГО ЕЩЕ ХЛОПНУТ, ВОТ ЭТО БУДЕТ ПРАЗДНИК !!!!! и в области в первую очередь
показать весь комментарий
05.12.2022 16:59 Ответить
труханов ?
показать весь комментарий
05.12.2022 15:33 Ответить
Да Гена просто сказка ОПГ с Лямпочкой...ДЕЛО В НАБУ И ВАСУ + ДЕЛО КРАЯН бывшая крыша Гены и новое ОПГ с Кауфманом новая крыша Гены... а там аэропорт кладбища готели земля на французском бульваре вдоль моря закрытие маршрута троллейбуса в аэропорт на требование Кауфмана считай убытки всю линию провода сняли и..правильно продали сами же себе как новое...снос попытка 1200 гаражей для авто граждан ..и многое иное...
показать весь комментарий
05.12.2022 16:37 Ответить
Це того ватного мера пов'язали?
показать весь комментарий
05.12.2022 15:35 Ответить
Вата вату не в'яже.
показать весь комментарий
05.12.2022 17:57 Ответить
А голову цієї злочинної організації кацапа труханова затримали чи агент ФСБ єрмак добро не дав?
показать весь комментарий
05.12.2022 15:35 Ответить
НАБУ єрмак ще не контролює.
показать весь комментарий
06.12.2022 07:30 Ответить
Ну побачимо по результату чим це все закінчиться!
показать весь комментарий
06.12.2022 17:28 Ответить
Згідно військового стану, треба вирішувати діло зразу, їх кацапські судді відпустять, в Україні всі судді кацапські вони всі під яПортовим і під Ківаловим які всіх проукраїнських політиків збиралися винищіти з приходом кацапні
показать весь комментарий
05.12.2022 15:38 Ответить
А затримання членів огранізації яка взяла під контроль Верховну Раду та бюджет України НЕНАЧАСІ
показать весь комментарий
05.12.2022 15:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Jf7RzHFDGE0
показать весь комментарий
05.12.2022 15:40 Ответить
От що позитивного було за часів культу особи ТОВ.Джугашвіллі Й.В., що повідомлень такого змісту під час війни навряд чи могло бути в пресі з тієї простої причини, що затримання не могло б бути апріорі, - фігурантів справи просто пристрелили б у підвалі чи внутрішньому дворі міськради... як собак скажених
показать весь комментарий
05.12.2022 15:40 Ответить
Басни эти совкам рассказывай... Во время голода в Ленинграде партноменклатура черную икру жрала и никто ее не отстреливал... А таких долбодятлов как ты, в любом подвале, за то что не лизал ноги той партноменклатуре...
показать весь комментарий
05.12.2022 16:09 Ответить
Не даєш чоловіку навіть помріяти.
показать весь комментарий
05.12.2022 17:59 Ответить
Справедливое замечание) Моя недоработка) Обычно перед подобным коментом я пишу "Бойся своих желаний(фантазий)" и далее по тексту)))
показать весь комментарий
06.12.2022 00:03 Ответить
Я здичавіло перепрошую, ліл що? Процедура була приблизно такою: затримували, вичавлювали зізнання (а також "кто тебя завербовал, с-****?! И кого завербовал ты?! С-****!!!"), потім суд і розстріл або концтабори. До законності має малувато відношення, але й не те щоб "без суда и следствия".
показать весь комментарий
06.12.2022 07:20 Ответить
Нічого не буде, він же Кауфман.
показать весь комментарий
05.12.2022 15:43 Ответить
У нього є грецький паспорт на призвище Анзопулос.
показать весь комментарий
05.12.2022 16:21 Ответить
І ізраільский,він же ж,мабуть, ізраілітянин!!!
показать весь комментарий
05.12.2022 18:50 Ответить
Посол Ізраїлю висловив занепокоєння та незгоду з діями коррумпованих українських силовиків
показать весь комментарий
05.12.2022 15:48 Ответить
Чесно кажучи , коли прочитав заголовок , то відразу подумав про ватного мера Одеси -- Труханова та не менш ватного його зама (забув прізвище цього мудака) . А шо , не цих покидьків взяли ?
показать весь комментарий
05.12.2022 15:52 Ответить
А я подумав: може, я сплю?
Під час війни якась злочинна організація із 3 людей контролює міську владу величезного південного міста, яке майже щодня обстрілюють?!
І це не загроза нацбезпеці, і СБУ про це не знає?! І Генпрокуратура не знає, і ДБР?!
І головне, мер під цими трьома ходить?!
показать весь комментарий
05.12.2022 16:05 Ответить
- Где начинается полиция, - вопил он, - и где кончается Беня?

- Полиция кончается там, где начинается Беня, - отвечали резонные люди…

© И. Бабель "Как это делалось в Одессе"
показать весь комментарий
06.12.2022 07:37 Ответить
та й в Києві є ватні мудаки на Банковій. Теж забув прізвище, щось на зе, ар, єр, по, ті і так далі
показать весь комментарий
05.12.2022 16:17 Ответить
Трухан взяли? Чи хтось над Труханом контроль встановив?
показать весь комментарий
05.12.2022 15:57 Ответить
І хто ж вони? Мабуть труханов та його перші заступники... а то хто ж іще може бути...
показать весь комментарий
05.12.2022 16:01 Ответить
Чомусь здається,що дехто,в опу,"кусає лікті" від того,що "прогавили посаду" головного прокурора САП.Цікаво!А кошти на фінасування прокурорів САП "слуги" внесли в бюджет на наступний рік?Раніше блокували.Запоріжжя(гуманітарка) тепер Одеса.Так і до ОПУ дотягнуться?
показать весь комментарий
05.12.2022 16:03 Ответить
ЗЕшоблу повязали?!
показать весь комментарий
05.12.2022 16:05 Ответить
НЕ НА ЧАСІ !!!!
показать весь комментарий
05.12.2022 18:02 Ответить
і ще добавте що це не дюди трухана
показать весь комментарий
05.12.2022 16:14 Ответить
як там одеський гумор: В Одессе жить круто если у вас есть валюта!
показать весь комментарий
05.12.2022 16:15 Ответить
Ни фегасе , как Япончики развернулись , с Мясоедовской до горсовета . Круто
показать весь комментарий
05.12.2022 16:23 Ответить
Гордишься соплеменниками?
показать весь комментарий
05.12.2022 16:36 Ответить
Як зручно!
Крали чиновники мерії, а звинуватили-цапів-відбувайл.
показать весь комментарий
05.12.2022 16:25 Ответить
шапито-95 как обычно ничего не знало? Или не знало за ежемесячную круглую сумму в $?
показать весь комментарий
05.12.2022 16:27 Ответить
Какая неожиданность.
показать весь комментарий
05.12.2022 16:27 Ответить
А шо такоє, адні пажилі - дайтє другім пажить.
показать весь комментарий
05.12.2022 16:33 Ответить
Чекаємо на НАБУ у Харкова!
показать весь комментарий
05.12.2022 16:46 Ответить
А шо так можна? А шо таке може бути?
показать весь комментарий
05.12.2022 17:02 Ответить
Уся біда нашої "демократії", що не було періоду справжньої боротьби зі злочинцями - узяти живим або мертвим, нагорода стільки то. У штатах конокрадів відстрілювали, чим корупціонер гірше...
показать весь комментарий
05.12.2022 17:25 Ответить
В цій справі головне не занадто копати щоб на Банкову не вийти. Бо один підар сказав всім що не на часі.
показать весь комментарий
05.12.2022 18:04 Ответить
невже для цього потрібна війна щоб силовики почали працювати і згрібати це сміття звідусіль.......цю наволоч
показать весь комментарий
05.12.2022 18:33 Ответить
То це вони собі гвинтокрильчик на митниці приховали, щоб було на чому на дачу літати?
показать весь комментарий
05.12.2022 18:43 Ответить
Труханов має бути першим в списку
показать весь комментарий
05.12.2022 20:02 Ответить
А крышует все это Дерьмак
показать весь комментарий
05.12.2022 22:55 Ответить
Ждем САП в Запорожье
показать весь комментарий
05.12.2022 23:56 Ответить
Труханов был невинно угнетаем...
показать весь комментарий
06.12.2022 00:14 Ответить
Жаль что нельзя задержать тех кто содержит верховную раду и захватил украину
показать весь комментарий
06.12.2022 05:44 Ответить
Це не могло працювати без поліції, яка на замовлення грабувала громадян, що вже доведено.
показать весь комментарий
06.12.2022 07:33 Ответить
Мішка Япончік?
показать весь комментарий
06.12.2022 18:40 Ответить
 
 