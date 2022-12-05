В оккупированном Мариуполе снова фиксируют движение российской техники, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты перемещают системы ПВО (комплексы С-300) и гусеничную технику с северных границ Мариуполя на западно-южные.
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"После Мариупольского хлопка в ночь на субботу оккупанты выполняют перемещение систем ПВО (комплексы С-300) и гусеничной техники в другие места. Частично с северных границ города ближе к западно-южным. Видимо, надеются спрятать подальше от зоны потенциального поражения. Мариупольское сопротивление передает приветствие и кратко: "Напрасно", - говорится в сообщении.
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