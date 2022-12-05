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В оккупированном Мариуполе снова фиксируют движение российской техники, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты перемещают системы ПВО (комплексы С-300) и гусеничную технику с северных границ Мариуполя на западно-южные.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"После Мариупольского хлопка в ночь на субботу оккупанты выполняют перемещение систем ПВО (комплексы С-300) и гусеничной техники в другие места. Частично с северных границ города ближе к западно-южным. Видимо, надеются спрятать подальше от зоны потенциального поражения. Мариупольское сопротивление передает приветствие и кратко: "Напрасно", - говорится в сообщении.

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В оккупированном Мариуполе снова фиксируют движение российской техники, - Андрющенко 01
В оккупированном Мариуполе снова фиксируют движение российской техники, - Андрющенко 02
В оккупированном Мариуполе снова фиксируют движение российской техники, - Андрющенко 03
В оккупированном Мариуполе снова фиксируют движение российской техники, - Андрющенко 04
В оккупированном Мариуполе снова фиксируют движение российской техники, - Андрющенко 05

Автор: 

Мариуполь (5712) оккупация (10137) техника (1736) Андрющенко Петр (581)


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05.12.2022 17:36 Ответить
Те що фіксували раніше, вже не є технікою…
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05.12.2022 20:11 Ответить
Те що фіксували раніше, вже не є технікою…
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05.12.2022 20:19 Ответить
 
 