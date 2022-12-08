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Россияне обстреляли ферму в Сумской области: погибли животные. ФОТОрепортаж 18+

Российские войска во вторник, 6 декабря, нанесли несколько ударов по Сумской области. Снаряды попали в местную ферму и амбулаторию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Враг одновременно ударил из САУ и минометов. Разрушил сельскую амбулаторию. От удара вспыхнул масштабный пожар, помещение полностью выгорело. На местной ферме прилеты были в коровник. 17 животных погибли от осколочных ранений. Еще столько же ранено", - рассказал Живицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли из РСЗО монастырь на Сумщине, - ОВА. ФОТО

Россияне обстреляли ферму в Сумской области: погибли животные 01
Россияне обстреляли ферму в Сумской области: погибли животные 02
Россияне обстреляли ферму в Сумской области: погибли животные 03
Россияне обстреляли ферму в Сумской области: погибли животные 04
Россияне обстреляли ферму в Сумской области: погибли животные 05
Россияне обстреляли ферму в Сумской области: погибли животные 06
Россияне обстреляли ферму в Сумской области: погибли животные 07
Россияне обстреляли ферму в Сумской области: погибли животные 08
Россияне обстреляли ферму в Сумской области: погибли животные 09

обстрел (27151) Сумская область (3129) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+18
Для орків статус тварин ще заслужити потрібно. Так сміття ,без імені і майбутнього
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07.12.2022 15:56
+16
Твари воюют с беззащитными животными. Которые даже ответить не могут.
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07.12.2022 16:02
+10
загинули тварини

На жаль, не ті, що треба.
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07.12.2022 15:54
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загинули тварини

На жаль, не ті, що треба.
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07.12.2022 15:54 Ответить
Для орків статус тварин ще заслужити потрібно. Так сміття ,без імені і майбутнього
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07.12.2022 15:56 Ответить
росеяне это понос запойного алкаша
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07.12.2022 16:00 Ответить
Сволочи. Вы видели у коровы глаза?
Там разум.
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07.12.2022 15:55 Ответить
Твари воюют с беззащитными животными. Которые даже ответить не могут.
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07.12.2022 16:02 Ответить
Дуже сподіваюсь, що вони отримали можливість найти інше тіло, скоріше за все це буде людина, і нехай їм щастить😥🙏цим тваринкам.
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07.12.2022 16:03 Ответить
Скотиняки вбивають собі подібних. І тільки за те, що ті більш культурні.
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07.12.2022 16:06 Ответить
все що ТРЕБА знати про раZZію:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.12.2022 16:15 Ответить
Ціле стадо кацапів не вартує одної корови😠
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07.12.2022 17:58 Ответить
живтные убили Животных
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07.12.2022 19:02 Ответить
Есть и ранее примеры. В Харькове уже давненько появилась сеть магазинов киосков ,Агромол, обычная продукция---молоко, творог, сметана, кефир. В целом хорошая была продукция. Весной ранней под Харьковом на ферме и производстве там же кретины с акм просто стадо постреляли. Без причины. Много убили, телята там же. Фото потом были. Ну и производство мол-продукции там же просто разбили. Сильно все уничтожили. Часть стада разбрелась, возможно местные разобрали. Востановлению не подлежит. Всё с 0 надо начинать. Твари и уроды.
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08.12.2022 19:58 Ответить
 
 