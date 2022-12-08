Россияне обстреляли ферму в Сумской области: погибли животные. ФОТОрепортаж 18+

Российские войска во вторник, 6 декабря, нанесли несколько ударов по Сумской области. Снаряды попали в местную ферму и амбулаторию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Враг одновременно ударил из САУ и минометов. Разрушил сельскую амбулаторию. От удара вспыхнул масштабный пожар, помещение полностью выгорело. На местной ферме прилеты были в коровник. 17 животных погибли от осколочных ранений. Еще столько же ранено", - рассказал Живицкий.

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