Россияне обстреляли ферму в Сумской области: погибли животные. ФОТОрепортаж 18+
Российские войска во вторник, 6 декабря, нанесли несколько ударов по Сумской области. Снаряды попали в местную ферму и амбулаторию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Враг одновременно ударил из САУ и минометов. Разрушил сельскую амбулаторию. От удара вспыхнул масштабный пожар, помещение полностью выгорело. На местной ферме прилеты были в коровник. 17 животных погибли от осколочных ранений. Еще столько же ранено", - рассказал Живицкий.
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На жаль, не ті, що треба.
Там разум.
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!