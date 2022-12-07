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В квартирах жителей оккупированного Мариуполя нет отопления, вода превращается в лед, – горсовет. ФОТО

Несмотря на обещания, оккупанты не возобновили отопление в уцелевших домах Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Мариупольского городского совета.

"Вот в каких условиях живут жители города под оккупацией. Вода из крана просто замерзла, как и в миске для кота. В квартирах до сих пор отсутствует отопление, поэтому люди просто выживают. Жалобы и просьбы о помощи ничего не дают. Город замерзает", - прокомментировали предоставленые жителями Мариуполя фотографии в горсовете.

В квартирах жителей оккупированного Мариуполя нет отопления, вода превращается в лед, – горсовет 01
В квартирах жителей оккупированного Мариуполя нет отопления, вода превращается в лед, – горсовет 02

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Автор: 

горсовет (667) Мариуполь (5712) оккупация (10143) Тарифы на отопление (721)


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Срюськай мір в реальності, без унітазів та тепла і води!!
Московія уся такая, за малим винятком місць проживання партноменклатури…., вялічіє куди ж без нього, ПРОПОГАНДА В ДІЇ!!
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07.12.2022 16:31 Ответить
*****.
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07.12.2022 16:32 Ответить
Хуже нє будєт! Хуже нє стало! Хоть посмєялісь?
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07.12.2022 16:33 Ответить
Напишіть в "гамнестіінтернейшл"! Вони на кацапів працюють-може і допоможуть
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07.12.2022 16:37 Ответить
Що заважає мешканцям прямо зараз покинути це місто?
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07.12.2022 16:41 Ответить
Неможливість заважає
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07.12.2022 18:01 Ответить
В мирній Україні було комфортно, але вдерся *****, от і результати!
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07.12.2022 23:00 Ответить
Нехер було кликати асвабадітєлєй
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08.12.2022 05:49 Ответить
 
 