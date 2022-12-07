В квартирах жителей оккупированного Мариуполя нет отопления, вода превращается в лед, – горсовет. ФОТО

Несмотря на обещания, оккупанты не возобновили отопление в уцелевших домах Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Мариупольского городского совета.

"Вот в каких условиях живут жители города под оккупацией. Вода из крана просто замерзла, как и в миске для кота. В квартирах до сих пор отсутствует отопление, поэтому люди просто выживают. Жалобы и просьбы о помощи ничего не дают. Город замерзает", - прокомментировали предоставленые жителями Мариуполя фотографии в горсовете.





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